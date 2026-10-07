ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPitru Paksha 2026: श्राद्ध में गाय और कौवों को भोजन क्यों कराते हैं? जानिए कैसे मिलता है पितरों का आशीर्वाद

Pitru Paksha 2026: श्राद्ध में गाय और कौवों को भोजन क्यों कराते हैं? जानिए कैसे मिलता है पितरों का आशीर्वाद

पितृपक्ष में गाय और कौवे को भोजन कराने से पितरों को तृप्ति मिलती है. कौवा दोनों लोकों का दूत माना जाता है और गाय में 33 करोड़ देवता बसते हैं. ग्रास देने से पितृ दोष मिटता है व सुख-शांति मिलती है.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Oct 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के 16 दिन पूर्वजों और पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे पावन समय माना गया है. इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति और उनकी तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य किए जाते हैं.

श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण भोज से पहले गाय और कौवे को भोजन कराने की विशेष परंपरा है. धर्मनगरी हरिद्वार के गंगा घाटों से लेकर घर-घर तक लोग अपने बनाए पकवानों का पहला हिस्सा इन जीवों के लिए निकालते नजर आते हैं. आइए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार गाय और कौवे को ग्रास देने से पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Panchang 7 October 2026: अभिजीत नहीं, द्वादशी और मघा श्राद्ध कब करें?
Aaj Ka Panchang 7 October 2026: अभिजीत नहीं, द्वादशी और मघा श्राद्ध कब करें?
धर्म
Matamaha Shraddh: 11 अक्टूबर 2026 को मातामह श्राद्ध, नानी-नाना की तृप्ति से कटता है 'मातृ दोष', जानें घटस्थापना के दिन क्यों होता है यह खास श्राद्ध
11 अक्टूबर 2026 को मातामह श्राद्ध: नानी-नाना की तृप्ति से कटता है 'मातृ दोष', जानें घटस्थापना के दिन क्यों होता है यह खास श्राद्ध
धर्म
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, स्थापना के साथ होगा मातामह श्राद्ध; जानें घटस्थापना मुहूर्त और नियम
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, स्थापना के साथ होगा मातामह श्राद्ध; जानें घटस्थापना मुहूर्त और नियम
धर्म
Navratri 2026: दोनों ऑफिस जाते हैं तो घर में कलश स्थापना कैसे करें?
नवरात्रि में कलश स्थापना करनी है, लेकिन दोनों ऑफिस जाते हैं… पूजा कैसे होगी?

गाय को भोजन कराने का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और मान्यता है कि गौमाता में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है.

पावन धाम के महामंत्री एवं तीर्थ पुरोहित अंशुल श्री कुंज के अनुसार, श्राद्ध पक्ष में केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, बल्कि 'पंचबली' निकालने का भी शास्त्रीय विधान है. पंचबली के तहत गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवी-देवताओं (जैसे भगवान विष्णु और मां गंगा) के निमित्त भोजन निकाला जाता है.

अधोगति से मुक्ति: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि कोई पितृ किसी कारणवश अधोगति (कष्टकारी योनि) में भटक रहा होता है, तो मनुष्य रूप में अगला जन्म लेने से पहले वह गाय के गर्भ में आता है. इसके बाद ही अपने कुल में उसका पुनर्जन्म संभव होता है.

पुण्यफल की प्राप्ति: श्राद्ध के दिनों में गाय को ताजी रोटी, हरा चारा, चोकर, गुड़ और नमक खिलाने से पितरों को शांति मिलती है और वे तृप्त होकर परिवार को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं.

कौवे को क्यों कराया जाता है भोजन?

श्राद्ध में कौवे (काग) को भोजन कराने का विशेष महत्व है. शास्त्रों में कौवे को यमराज का दूत और पितरों का प्रतीक माना गया है.

दोनों लोकों का संपर्क सूत्र: कौवा पृथ्वी लोक और आकाश लोक (नभ) दोनों आयामों में आसानी से विचरण करता है. मान्यता है कि यदि कोई पितृ सूक्ष्म रूप में वायुमंडल या नभचर में भटक रहे हैं, तो कौवे को दिया गया भोजन सीधे उन तक पहुंच जाता है.

संतुष्टि का संकेत: कौवा हमेशा इंसानी बस्तियों के आसपास रहता है. जब कौवा श्राद्ध का भोजन ग्रहण करता है, तो माना जाता है कि पितरों ने परिवार द्वारा अर्पित किया गया अन्न स्वीकार कर लिया है.

क्या कहते हैं श्रद्धालु और स्थानीय लोग?

हरिद्वार के स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से श्राद्ध पक्ष में नियमित रूप से कौवों को रोटी, दाना-पानी और गाय को ग्रास देते आ रहे हैं.

श्रद्धालुओं का मानना है कि इस परंपरा के पालन से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. गाय और कौवे की सेवा से पितृ दोष शांत होता है और पूर्वजों की असीम कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है.

Navratri 2026: दोनों ऑफिस जाते हैं तो घर में कलश स्थापना कैसे करें?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Pitru Paksha GAU MATA Shradh 2026 Panchbali Feeding Crows
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang 7 October 2026: अभिजीत नहीं, द्वादशी और मघा श्राद्ध कब करें?
Aaj Ka Panchang 7 October 2026: अभिजीत नहीं, द्वादशी और मघा श्राद्ध कब करें?
धर्म
Matamaha Shraddh: 11 अक्टूबर 2026 को मातामह श्राद्ध, नानी-नाना की तृप्ति से कटता है 'मातृ दोष', जानें घटस्थापना के दिन क्यों होता है यह खास श्राद्ध
11 अक्टूबर 2026 को मातामह श्राद्ध: नानी-नाना की तृप्ति से कटता है 'मातृ दोष', जानें घटस्थापना के दिन क्यों होता है यह खास श्राद्ध
धर्म
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, स्थापना के साथ होगा मातामह श्राद्ध; जानें घटस्थापना मुहूर्त और नियम
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, स्थापना के साथ होगा मातामह श्राद्ध; जानें घटस्थापना मुहूर्त और नियम
धर्म
Navratri 2026: दोनों ऑफिस जाते हैं तो घर में कलश स्थापना कैसे करें?
नवरात्रि में कलश स्थापना करनी है, लेकिन दोनों ऑफिस जाते हैं… पूजा कैसे होगी?
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आज मैं जो कुछ हूं...', पीएम मोदी ने किसे दिया अपनी सफलता का क्रेडिट, जानें
'आज मैं जो कुछ हूं...', पीएम मोदी ने किसे दिया अपनी सफलता का क्रेडिट, जानें
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
इंडिया
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'जब मैंने गुजरात के CM की शपथ ली तो...'
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'मैंने कभी नहीं सोचा ये पड़ाव आएगा'
बॉलीवुड
आइकॉनिक 'राम' से बने 'राजा दशरथ', रणबीर कपूर की 'रामायण' से रिवील हुआ अरुण गोविल का फर्स्ट लुक
'रामायण' से रिवील हुआ अरुण गोविल का लुक, 'राजा दशरथ' के किरदार में लगे गजब
क्रिकेट
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
हरियाणा
पानीपत में चेकिंग के दौरान ASI और युवक में थप्पड़बाजी, वीडियो वायरल
पानीपत में चेकिंग के दौरान ASI और युवक में थप्पड़बाजी, वीडियो वायरल
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
एग्रीकल्चर
इंसानी मल है बड़े काम का, खेत में बन सकता है फसल के लिए वरदान, ऐसे लें काम
इंसानी मल है बड़े काम का, खेत में बन सकता है फसल के लिए वरदान, ऐसे लें काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget