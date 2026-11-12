Aaj Ka Panchang: आज गुरुवार, 12 नवंबर को कार्तिक शुक्ल तृतीया शाम 6:09 बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्थी शुरू होगी. गणेश व्रत की तैयारी कर रहे हैं तो तारीख ध्यान में रखें. विनायक चतुर्थी का व्रत शुक्रवार, 13 नवंबर को होगा, क्योंकि उस दिन मध्याह्न में चतुर्थी रहेगी.

नई दिल्ली-NCR के पंचांग में आज दोपहर भी बदलाव होगा. 2:19 बजे चंद्रमा वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेगा. इसी समय ज्येष्ठा नक्षत्र की जगह मूल लगेगा और रवि योग शुरू होगा. नियमित पूजा, व्रत की तैयारी और नई शुरुआत के लिए दिन के प्रमुख समय यहां देखें.

आज की तिथि, नक्षत्र और राहुकाल

मास और पक्ष- कार्तिक शुक्ल पक्ष. पूर्णिमांत और अमांत दोनों में कार्तिक

तिथि- तृतीया शाम 6:09 तक, फिर चतुर्थी

नक्षत्र- ज्येष्ठा दोपहर 2:19 तक, फिर मूल

योग- सुकर्मा 13 नवंबर तड़के 4:26 तक, फिर धृति

करण- गर शाम 6:09 तक, फिर वणिज

सूर्य राशि- तुला

चंद्र राशि- वृश्चिक दोपहर 2:19 तक, फिर धनु

सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:41-शाम 5:29

चंद्रोदय-चंद्रास्त: सुबह 9:31-शाम 7:28

राहुकाल-दोपहर 1:26-2:47

गणेश पूजा के लिए कल का समय क्यों अहम?

कार्तिक की विनायक चतुर्थी लाभ चतुर्थी भी कहलाती है. इसके व्रत का निर्णय मध्याह्न में रहने वाली चतुर्थी से होता है. आज तिथि शाम को शुरू होगी, इसलिए विशेष व्रत अगले दिन रखा जाएगा. 13 नवंबर को नई दिल्ली में गणेश पूजा का मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:10 बजे तक है. चतुर्थी उस रात 8:42 बजे समाप्त होगी.

आज अभिजीत मुहूर्त कब है?

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56-5:48 और गोधूलि मुहूर्त शाम 5:29-5:55 बजे है.

रवि योग दोपहर 2:19 बजे से अगले दिन सुबह 6:42 बजे तक रहेगा. हालांकि, इसके शुरुआती 28 मिनट राहुकाल में पड़ेंगे. दूसरा दुर्मुहूर्त दोपहर 2:36-3:19 बजे तक है. दोनों काल टालने की परंपरा मानते हैं तो उनकी समाप्ति का समय भी देखें.

यमगण्ड सुबह 6:41-8:02, गुलिक सुबह 9:23-10:44 और पहला दुर्मुहूर्त सुबह 10:17-11:00 बजे रहेगा. वर्ज्य रात 11:18 से 13 नवंबर तड़के 1:06 बजे तक है. गंडमूल पूरे दिन है.

आज की 3 जरूरी बातें: चतुर्थी शाम 6:09 बजे लगेगी. गणेश व्रत 13 नवंबर को होगा. चंद्रमा दोपहर 2:19 बजे धनु में जाएगा.

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