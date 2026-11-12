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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 12 November 2026: चतुर्थी आज शाम से, गणेश व्रत 13 नवंबर को, देखें शुभ समय

Aaj Ka Panchang 12 November 2026: चतुर्थी आज शाम से, गणेश व्रत 13 नवंबर को, देखें शुभ समय

Aaj Ka Panchang 12 November 2026: आज का पंचांग कई मामलों में विशेष है. नई दिल्ली में चतुर्थी शाम 6:09 बजे लगेगी, विनायक व्रत 13 नवंबर को होगा. जानें आज का राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और चंद्र राशि.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 12 Nov 2026 06:19 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: आज गुरुवार, 12 नवंबर को कार्तिक शुक्ल तृतीया शाम 6:09 बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्थी शुरू होगी. गणेश व्रत की तैयारी कर रहे हैं तो तारीख ध्यान में रखें. विनायक चतुर्थी का व्रत शुक्रवार, 13 नवंबर को होगा, क्योंकि उस दिन मध्याह्न में चतुर्थी रहेगी.

नई दिल्ली-NCR के पंचांग में आज दोपहर भी बदलाव होगा. 2:19 बजे चंद्रमा वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेगा. इसी समय ज्येष्ठा नक्षत्र की जगह मूल लगेगा और रवि योग शुरू होगा. नियमित पूजा, व्रत की तैयारी और नई शुरुआत के लिए दिन के प्रमुख समय यहां देखें.

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आज की तिथि, नक्षत्र और राहुकाल

मास और पक्ष- कार्तिक शुक्ल पक्ष. पूर्णिमांत और अमांत दोनों में कार्तिक
तिथि- तृतीया शाम 6:09 तक, फिर चतुर्थी
नक्षत्र- ज्येष्ठा दोपहर 2:19 तक, फिर मूल
योग- सुकर्मा 13 नवंबर तड़के 4:26 तक, फिर धृति
करण- गर शाम 6:09 तक, फिर वणिज
सूर्य राशि- तुला
चंद्र राशि- वृश्चिक दोपहर 2:19 तक, फिर धनु
सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:41-शाम 5:29
चंद्रोदय-चंद्रास्त: सुबह 9:31-शाम 7:28
राहुकाल-दोपहर 1:26-2:47

गणेश पूजा के लिए कल का समय क्यों अहम?

कार्तिक की विनायक चतुर्थी लाभ चतुर्थी भी कहलाती है. इसके व्रत का निर्णय मध्याह्न में रहने वाली चतुर्थी से होता है. आज तिथि शाम को शुरू होगी, इसलिए विशेष व्रत अगले दिन रखा जाएगा. 13 नवंबर को नई दिल्ली में गणेश पूजा का मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:10 बजे तक है. चतुर्थी उस रात 8:42 बजे समाप्त होगी.

आज अभिजीत मुहूर्त कब है?

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56-5:48 और गोधूलि मुहूर्त शाम 5:29-5:55 बजे है.

रवि योग दोपहर 2:19 बजे से अगले दिन सुबह 6:42 बजे तक रहेगा. हालांकि, इसके शुरुआती 28 मिनट राहुकाल में पड़ेंगे. दूसरा दुर्मुहूर्त दोपहर 2:36-3:19 बजे तक है. दोनों काल टालने की परंपरा मानते हैं तो उनकी समाप्ति का समय भी देखें.

यमगण्ड सुबह 6:41-8:02, गुलिक सुबह 9:23-10:44 और पहला दुर्मुहूर्त सुबह 10:17-11:00 बजे रहेगा. वर्ज्य रात 11:18 से 13 नवंबर तड़के 1:06 बजे तक है. गंडमूल पूरे दिन है.

आज की 3 जरूरी बातें: चतुर्थी शाम 6:09 बजे लगेगी. गणेश व्रत 13 नवंबर को होगा. चंद्रमा दोपहर 2:19 बजे धनु में जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 12 Nov 2026 06:19 AM (IST)
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