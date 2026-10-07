ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri 2026: दोनों ऑफिस जाते हैं तो घर में कलश स्थापना कैसे करें?

Navratri 2026: दोनों ऑफिस जाते हैं तो घर में कलश स्थापना कैसे करें?

Navratri 2026: नवरात्रि में कलश स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन दिनभर ऑफिस में रहते हैं? जानें दैनिक पूजा की तैयारी, अखंड ज्योति की देखभाल और संकल्प से जुडी जरूरी बातें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 07 Oct 2026 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

Navratri 2026: नोएडा के आरव और अनन्या सुबह ऑफिस निकलते हैं और शाम को लौटते हैं. दोनों घर में कलश स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन चिंता यह है कि दिनभर फ्लैट बंद रहेगा तो पूजा का क्या होगा.

मुंबई में अकेले रहने वाली स्नेहा अखंड ज्योति को लेकर परेशान हैं कि जलता दीया छोड़कर ऑफिस कैसे जाएं. वहीं बेंगलुरु के रोहन की शिफ्ट कभी सुबह की होती है तो कभी शाम की, वे सोच में हैं कि रोज अलग-अलग समय पर पूजा की तो कहीं नियम तो नहीं टूटेगा?

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Panchang 7 October 2026: अभिजीत नहीं, द्वादशी और मघा श्राद्ध कब करें?
Aaj Ka Panchang 7 October 2026: अभिजीत नहीं, द्वादशी और मघा श्राद्ध कब करें?
धर्म
आज का मीन राशिफल 7 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से कर्ज से मिलेगी मुक्ति, भविष्य की योजनाओं को मिलेगा आकार, यात्रा से नए आर्थिक अवसर
आज का मीन राशिफल 7 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से कर्ज से मिलेगी मुक्ति, भविष्य की योजनाओं को मिलेगा आकार, यात्रा से नए आर्थिक अवसर
धर्म
आज का कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में आनंद, नेटवर्क विस्तार से फेस्टिवल सीजन में लाभ, वर्कप्लेस पर अधिकारियों की प्रसन्नता
आज का कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में आनंद, नेटवर्क विस्तार से फेस्टिवल सीजन में लाभ, वर्कप्लेस पर अधिकारियों की प्रसन्नता
धर्म
आज का मकर राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से घरेलू उलझनें, पैतृक बिजनेस में बिना सहमति डील न करें
आज का मकर राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से घरेलू उलझनें, पैतृक बिजनेस में बिना सहमति डील न करें

यह सिर्फ तीन लोगों का किस्सा नहीं है. नौकरीपेशा और अकेले रहने वाले ज्यादातर लोग नवरात्रि में इसी कशमकश में रहते हैं. सच यह है कि नौकरी की व्यस्तता के बीच भी आप पूरे विधि-विधान से कलश स्थापना कर सकते हैं, बस कुछ व्यावहारिक बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

क्या नौकरी करने वाले कलश स्थापना नहीं कर सकते?

नौकरी करना या दिनभर बाहर रहना कलश स्थापना में कोई रुकावट नहीं है. किसी भी प्रामाणिक पंचांग या धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि घर में वही घटस्थापना करे जो पूरे दिन वहीं बैठा रहे.

शारदीय नवरात्रि में घटस्थापना 11 अक्टूबर 2026 को है. मुहूर्त केवल पहले दिन स्थापना का होता है. बाकी के नौ दिन सुबह-शाम की पूजा आप अपनी दिनचर्या और सुविधा के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं. उसके लिए रोज मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं होती.

सुबह जल्दी निकलना हो तो दैनिक पूजा कैसे करें?

अगर सुबह भागदौड़ रहती है, तो पूजा की पूरी तैयारी रात को ही निपटा लें. रोली, चावल, धूपबत्ती, दीया और फूल रात में ही एक जगह रख लें.

सुबह उठकर नहाने के बाद 10 से 15 मिनट शांत मन से बैठें, कलश पूजन करें, भोग लगाएं और निकल जाएं. शाम को जब भी लौटें, हाथ-मुंह धोकर आरती कर लें. अगर दोनों वर्किंग हैं तो जिम्मेदारी बांट लें, एक सुबह पूजा कर ले और दूसरा शाम की आरती संभाल ले. पूजा में समय से ज्यादा आपके मन का भाव मायने रखता है.

क्या कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योति जलाना जरूरी है?

बिल्कुल नहीं. यह सबसे बड़ा भ्रम है कि कलश रखा है तो अखंड ज्योति जलानी ही पड़ेगी. दोनों पूरी तरह अलग अनुष्ठान हैं. सामान्य घटस्थापना में केवल पूजा के समय दीया जलाने का नियम होता है.

अगर आप अकेले रहते हैं या दिनभर घर खाली रहता है, तो सुरक्षा को सबसे पहले रखें. बंद फ्लैट में जलता हुआ दीया छोड़कर जाना आग का बड़ा जोखिम है. ऐसी स्थिति में अखंड ज्योति का संकल्प कभी न लें. जब आप घर पर हों, तभी अपनी निगरानी में दीया जलाएं. पूजा का मतलब जोखिम उठाना नहीं होता.

रोटेशनल शिफ्ट में पूजा का समय कैसे तय करें?

अगर आपकी शिफ्ट बदलती रहती है, तो रोज एक ही तय समय पर पूजा करने का तनाव छोड़ दें. जब मॉर्निंग शिफ्ट हो तो सुबह जल्दी पूजा कर लें, नाइट शिफ्ट हो तो शाम को ड्यूटी जाने से पहले हाथ जोड़ लें.

समय कम हो तो लंबे पाठ के चक्कर में न पड़ें. दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती के संक्षिप्त श्लोक पढ़ लें. इतना भी वक्त न मिले तो मन ही मन देवी का नाम जपते हुए भी काम पर जा सकते हैं.

व्रत नहीं रख पाए तो क्या कलश स्थापना व्यर्थ होगी?

व्रत और कलश स्थापना दो अलग-अलग चीजें हैं. सेहत, दवाओं या भागदौड़ की वजह से व्रत संभव न हो, तो भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं. ऐसे में नौ दिन तक बिना प्याज-लहसुन का सात्विक खाना खाएं, आचरण शुद्ध रखें और नियमित पूजा करें.

कलश स्थापना सिर्फ शुरुआत का अनुष्ठान नहीं है. अपनी व्यस्तता, क्षमता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही संकल्प लें. भक्ति सहज होनी चाहिए, कोई मानसिक दबाव नहीं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Kalash Sthapana Ghatasthapana Navratri 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang 7 October 2026: अभिजीत नहीं, द्वादशी और मघा श्राद्ध कब करें?
Aaj Ka Panchang 7 October 2026: अभिजीत नहीं, द्वादशी और मघा श्राद्ध कब करें?
धर्म
आज का मीन राशिफल 7 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से कर्ज से मिलेगी मुक्ति, भविष्य की योजनाओं को मिलेगा आकार, यात्रा से नए आर्थिक अवसर
आज का मीन राशिफल 7 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से कर्ज से मिलेगी मुक्ति, भविष्य की योजनाओं को मिलेगा आकार, यात्रा से नए आर्थिक अवसर
धर्म
आज का कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में आनंद, नेटवर्क विस्तार से फेस्टिवल सीजन में लाभ, वर्कप्लेस पर अधिकारियों की प्रसन्नता
आज का कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में आनंद, नेटवर्क विस्तार से फेस्टिवल सीजन में लाभ, वर्कप्लेस पर अधिकारियों की प्रसन्नता
धर्म
आज का मकर राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से घरेलू उलझनें, पैतृक बिजनेस में बिना सहमति डील न करें
आज का मकर राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से घरेलू उलझनें, पैतृक बिजनेस में बिना सहमति डील न करें
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों नहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले सांसदों को दिया समय? चुनाव आयोग ने बताया
क्यों नहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले सांसदों को दिया समय? चुनाव आयोग ने बताया
दिल्ली NCR
दिल्ली में गर्मी से बेहाल लोग, कब मिलेगी राहत? जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में गर्मी से बेहाल लोग, कब मिलेगी राहत? जानें IMD का अपडेट
इंडिया
राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'
राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
इंडिया
'विजय से डरते हैं राहुल गांधी इसलिए...', इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर भड़की DMK
'विजय से डरते हैं राहुल गांधी इसलिए...', इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर भड़की DMK
इंडिया
विरोध मार्च पर बोले गिरिराज सिंह- 'कांग्रेस राहुल गांधी का इस्तीफा मांगे क्योंकि...'
विरोध मार्च पर बोले गिरिराज सिंह- 'कांग्रेस राहुल गांधी का इस्तीफा मांगे क्योंकि...'
ट्रेंडिंग
इस एक वजह के लिए अपनी 50% सैलरी किराए में दे रही ये महिला, वीडियो वायरल
इस एक वजह के लिए अपनी 50% सैलरी किराए में दे रही ये महिला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget