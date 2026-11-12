Chhath Puja 2026: नहाय-खाय पर सात्विक भोजन, खरना की शाम प्रसाद और उसके बाद करीब 36 घंटे का निर्जला उपवास. छठ के चारों दिनों में खानपान और पूजा का अनुशासन अलग होता है.

छठ में घाट पर अर्घ्य देने से पहले घर की रसोई से ही व्रत का अनुशासन शुरू हो जाता है. भोजन कौन बनाएगा, प्रसाद कहां रखा जाएगा और व्रती कब भोजन करेंगे, परिवार इन तैयारियों में जुट जाता है. शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू होगा.

हालांकि चार दिनों का पर्व होने का अर्थ चार दिन लगातार निर्जला रहना नहीं है. नहाय-खाय पर भोजन ग्रहण किया जाता है, जबकि लंबा निर्जला उपवास अगले दिन खरना का प्रसाद लेने के बाद शुरू होता है.

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के बाद पारण होगा. महिलाएं और पुरुष, दोनों सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करते हैं. संतान के कल्याण और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना इस लोकपर्व से जुड़ी है.

13 नवंबर: नहाय-खाय पर भोजन से शुरू होगा अनुशासन

आपकी उपलब्ध कराई जानकारी में ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि नहाय-खाय पर घर और रसोई की साफ-सफाई के बाद व्रती स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं. कई परिवारों में लौकी की सब्जी, चने की दाल और भात बनाया जाता है. पहले व्रती भोजन करते हैं, फिर परिवार के दूसरे सदस्य उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं.

इस दिन से भोजन बनाने और रखने में विशेष शुद्धता बरती जाती है. लहसुन-प्याज से परहेज किया जाता है. नमक, बर्तन और चूल्हे से जुड़ी परंपराओं में क्षेत्र तथा परिवार के अनुसार अंतर हो सकता है. किसी एक घर की रीति को सभी व्रतियों के लिए अनिवार्य नियम मानना सही नहीं होगा.

14 नवंबर: खरना के प्रसाद के बाद शुरू होगा निर्जला उपवास

खरना के दिन व्रती दिनभर उपवास रखते हैं. शाम को पूजा के लिए गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है. पारंपरिक रूप से कई घरों में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का उपयोग होता है.

पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर उसे परिवार तथा आसपास के लोगों में बांटा जाता है. इसके बाद करीब 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है, जो उषा अर्घ्य और पारण तक चलता है. इसलिए नहाय-खाय के भोजन और खरना के प्रसाद को व्रत के एक ही चरण की तरह नहीं समझना चाहिए.

15 नवंबर: संध्या अर्घ्य के बाद भी जारी रहेगा व्रत

तीसरे दिन ठेकुआ बनाने, फल जुटाने और सूप-दौरा सजाने की तैयारियां होती हैं. गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी और घी से बनने वाला ठेकुआ छठ के प्रमुख प्रसादों में शामिल है. पूजा सामग्री में नारियल, गन्ना और मौसमी फल भी रखे जाते हैं.

शाम को व्रती परिवार के साथ घाट पहुंचकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. यहां एक बात स्पष्ट है: संध्या अर्घ्य देने के बाद पारण नहीं होता. निर्जला उपवास रातभर जारी रहता है. डॉ. व्यास के अनुसार, छठ में डूबते और उगते सूर्य, दोनों को अर्घ्य देने की परंपरा है.

16 नवंबर: उषा अर्घ्य के बाद होगा पारण

सोमवार की सुबह व्रती फिर घाट पहुंचेंगे. उगते सूर्य को अर्घ्य देने और पूजा पूरी करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके पारण होगा. इसी के साथ चार दिनों का अनुष्ठान संपन्न होगा.

छठी मैया को संतान की रक्षा और कल्याण से जोड़कर पूजा जाता है. यह धार्मिक आस्था है. इस पर्व में व्रती का संकल्प जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही परिवार की भागीदारी भी है. रसोई की स्वच्छता, प्रसाद की तैयारी और घाट तक साथ पहुंचने में पूरे घर का सहयोग चार दिनों के इस अनुशासन को निभाने में मदद करता है.

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