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Chhath Puja 2026: छठ का प्रसाद बनाने में महिलाओं को कितने घंटे लगते हैं?

Chhath Puja 2026: छठ पूजा में ठेकुआ, खरना और प्रसाद तैयार करने के पीछे महिलाओं की कितनी मेहनत होती है? जानिए चार दिनों के घरेलू श्रम का हिसाब और सरकारी आंकड़े.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 12 Nov 2026 06:03 PM (IST)
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Chhath Puja 2026: छठ का नाम आते ही घर में एक सवाल सबसे पहले सुनाई देता है, ‘इस बार ठेकुआ कब बनेगा?’ बच्चों को प्रसाद का इंतजार रहता है. घर लौटने वालों को मां के हाथ के ठेकुए का स्वाद याद आता है. लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा कि जिस प्रसाद का पूरे परिवार को इंतजार रहता है, उसे तैयार करने में मां को कितने घंटे लगते हैं?

छठ के चार दिनों में पूजा के साथ रसोई की जिम्मेदारियां संभालने वाली महिलाओं की मेहनत का शायद ही कभी हिसाब लगाया जाता है.

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छठ की तैयारी में सबसे पहले किसकी नींद कम होती है?

छठ घाट पर दिखाई देने वाली पूजा से बहुत पहले घर में शुरू हो जाता है. गेहूं चुनना, धोना, सुखाना, पिसवाना, पूजा के बर्तन साफ करना और प्रसाद की सामग्री जुटाना. कई परिवारों में इन कामों की जिम्मेदारी मां, दादी या घर की दूसरी महिलाओं के हिस्से आती है.

दिलचस्प बात यह है कि घर के बाकी लोगों के लिए छठ की तैयारी अक्सर खरीदारी और घाट जाने से जुड़ी होती है, जबकि प्रसाद बनाने वाली महिलाओं के लिए इसका मतलब कई दिनों तक रसोई में अतिरिक्त समय देना भी है.

चार दिनों में कितने घंटे काम करती हैं महिलाएं?

इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है. छठ पूजा के दौरान महिलाओं के काम के घंटों पर अलग से कोई प्रमाणित राष्ट्रीय अध्ययन उपलब्ध नहीं है. लेकिन केंद्र सरकार का Time Use Survey 2024 एक महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखता है.

इस सर्वे के मुताबिक, अवैतनिक घरेलू काम करने वाली महिलाएं औसतन प्रतिदिन 4 घंटे 49 मिनट ऐसे कामों में बिताती हैं. पुरुषों के लिए यह समय करीब 1 घंटा 28 मिनट है.

चार दिनों के हिसाब से महिलाओं के सामान्य घरेलू काम का औसत लगभग 19 घंटे 16 मिनट बैठता है. ध्यान रहे, यह छठ पूजा में लगे वास्तविक घंटों का आंकड़ा नहीं है. इसमें त्योहार की अतिरिक्त तैयारी अलग से नहीं मापी गई है.

छठ के दौरान काम कितना बढ़ता है, यह परिवार के आकार, प्रसाद की मात्रा और घर के दूसरे सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करता है.

एक ठेकुआ तैयार होने से पहले कितने काम होते हैं?

छठ के प्रसाद में ठेकुए की खास जगह है. लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया केवल आटा गूंथने और तलने तक सीमित नहीं होती.

पारंपरिक तरीके से प्रसाद बनाने वाले कई घरों में पहले गेहूं साफ किया जाता है. फिर उसे धोकर सुखाया जाता है. इसके बाद पिसवाने, आटा तैयार करने, ठेकुए को आकार देने और तलने की प्रक्रिया शुरू होती है.

कुछ घरों में महिलाएं मिलकर प्रसाद बनाती हैं. कहीं पड़ोस की महिलाएं भी हाथ बंटाती हैं. लेकिन जिन परिवारों में एक ही महिला अधिकांश तैयारी संभालती है, वहां काम का बोझ कहीं अधिक हो सकता है.

और इस बीच रोजमर्रा का खाना, बच्चों की जरूरतें तथा घर की दूसरी जिम्मेदारियां भी खत्म नहीं होतीं.

नहाय-खाय से उषा अर्घ्य तक, काम कब खत्म होता है?

13 नवंबर 2026 को नहाय-खाय से छठ की शुरुआत होगी. पहले दिन भोजन और रसोई की तैयारियां रहेंगी. 14 नवंबर को खरना के लिए प्रसाद बनेगा. 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य के लिए ठेकुआ, फल और पूजा सामग्री की व्यवस्था करनी होगी.

16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होगा. लेकिन पूजा समाप्त होने का अर्थ यह नहीं कि घर का काम भी समाप्त हो गया. प्रसाद बांटना, बर्तन समेटना और घर व्यवस्थित करना भी बाकी रहता है.

इन चार दिनों में व्रती महिलाओं के लिए उपवास और पूजा की शारीरिक कठिनाई भी जुड़ जाती है. इसलिए केवल रसोई में बिताए गए घंटों से उनकी पूरी मेहनत नहीं समझी जा सकती.

छठ पर मां से यह सवाल भी पूछिए

छठ के बाद घर लौटते समय लोग प्रसाद मांगते हैं. रिश्तेदार ठेकुए की तारीफ करते हैं. कोई कहता है कि इस बार गुड़ वाला ठेकुआ बहुत अच्छा बना है, तो कोई अगले साल थोड़ा ज्यादा बनाने को कह देता है.

इन बातों के बीच प्रसाद बनाने वाली महिला से शायद ही कोई पूछता है कि उसे कितना आराम मिला.

यह कहानी पुरुषों के योगदान को कम करके देखने की नहीं है. कई घरों में पुरुष भी सफाई, खरीदारी, घाट की व्यवस्था और प्रसाद बनाने में बराबर सहयोग करते हैं. सवाल उन परिवारों से है, जहां पूजा की अधिकांश घरेलू जिम्मेदारी एक ही महिला पर छोड़ दी जाती है.

छठ सूर्य की उपासना और परिवार की मंगलकामना का पर्व है. इस बार प्रसाद की तारीफ के साथ उसे बनाने वाले हाथों की मेहनत भी पहचानिए. क्योंकि मां के हाथ का ठेकुआ केवल स्वाद नहीं, उस समय और श्रम की भी याद है, जिसे हम अक्सर गिनना भूल जाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 12 Nov 2026 06:03 PM (IST)
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