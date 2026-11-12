Chhath Puja 2026: छठ का प्रसाद बनाने में महिलाओं को कितने घंटे लगते हैं?

Chhath Puja 2026: छठ का नाम आते ही घर में एक सवाल सबसे पहले सुनाई देता है, ‘इस बार ठेकुआ कब बनेगा?’ बच्चों को प्रसाद का इंतजार रहता है. घर लौटने वालों को मां के हाथ के ठेकुए का स्वाद याद आता है. लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा कि जिस प्रसाद का पूरे परिवार को इंतजार रहता है, उसे तैयार करने में मां को कितने घंटे लगते हैं?

छठ के चार दिनों में पूजा के साथ रसोई की जिम्मेदारियां संभालने वाली महिलाओं की मेहनत का शायद ही कभी हिसाब लगाया जाता है.

छठ की तैयारी में सबसे पहले किसकी नींद कम होती है?

छठ घाट पर दिखाई देने वाली पूजा से बहुत पहले घर में शुरू हो जाता है. गेहूं चुनना, धोना, सुखाना, पिसवाना, पूजा के बर्तन साफ करना और प्रसाद की सामग्री जुटाना. कई परिवारों में इन कामों की जिम्मेदारी मां, दादी या घर की दूसरी महिलाओं के हिस्से आती है.

दिलचस्प बात यह है कि घर के बाकी लोगों के लिए छठ की तैयारी अक्सर खरीदारी और घाट जाने से जुड़ी होती है, जबकि प्रसाद बनाने वाली महिलाओं के लिए इसका मतलब कई दिनों तक रसोई में अतिरिक्त समय देना भी है.

चार दिनों में कितने घंटे काम करती हैं महिलाएं?

इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है. छठ पूजा के दौरान महिलाओं के काम के घंटों पर अलग से कोई प्रमाणित राष्ट्रीय अध्ययन उपलब्ध नहीं है. लेकिन केंद्र सरकार का Time Use Survey 2024 एक महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखता है.

इस सर्वे के मुताबिक, अवैतनिक घरेलू काम करने वाली महिलाएं औसतन प्रतिदिन 4 घंटे 49 मिनट ऐसे कामों में बिताती हैं. पुरुषों के लिए यह समय करीब 1 घंटा 28 मिनट है.

चार दिनों के हिसाब से महिलाओं के सामान्य घरेलू काम का औसत लगभग 19 घंटे 16 मिनट बैठता है. ध्यान रहे, यह छठ पूजा में लगे वास्तविक घंटों का आंकड़ा नहीं है. इसमें त्योहार की अतिरिक्त तैयारी अलग से नहीं मापी गई है.

छठ के दौरान काम कितना बढ़ता है, यह परिवार के आकार, प्रसाद की मात्रा और घर के दूसरे सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करता है.

एक ठेकुआ तैयार होने से पहले कितने काम होते हैं?

छठ के प्रसाद में ठेकुए की खास जगह है. लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया केवल आटा गूंथने और तलने तक सीमित नहीं होती.

पारंपरिक तरीके से प्रसाद बनाने वाले कई घरों में पहले गेहूं साफ किया जाता है. फिर उसे धोकर सुखाया जाता है. इसके बाद पिसवाने, आटा तैयार करने, ठेकुए को आकार देने और तलने की प्रक्रिया शुरू होती है.

कुछ घरों में महिलाएं मिलकर प्रसाद बनाती हैं. कहीं पड़ोस की महिलाएं भी हाथ बंटाती हैं. लेकिन जिन परिवारों में एक ही महिला अधिकांश तैयारी संभालती है, वहां काम का बोझ कहीं अधिक हो सकता है.

और इस बीच रोजमर्रा का खाना, बच्चों की जरूरतें तथा घर की दूसरी जिम्मेदारियां भी खत्म नहीं होतीं.

नहाय-खाय से उषा अर्घ्य तक, काम कब खत्म होता है?

13 नवंबर 2026 को नहाय-खाय से छठ की शुरुआत होगी. पहले दिन भोजन और रसोई की तैयारियां रहेंगी. 14 नवंबर को खरना के लिए प्रसाद बनेगा. 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य के लिए ठेकुआ, फल और पूजा सामग्री की व्यवस्था करनी होगी.

16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होगा. लेकिन पूजा समाप्त होने का अर्थ यह नहीं कि घर का काम भी समाप्त हो गया. प्रसाद बांटना, बर्तन समेटना और घर व्यवस्थित करना भी बाकी रहता है.

इन चार दिनों में व्रती महिलाओं के लिए उपवास और पूजा की शारीरिक कठिनाई भी जुड़ जाती है. इसलिए केवल रसोई में बिताए गए घंटों से उनकी पूरी मेहनत नहीं समझी जा सकती.

छठ पर मां से यह सवाल भी पूछिए

छठ के बाद घर लौटते समय लोग प्रसाद मांगते हैं. रिश्तेदार ठेकुए की तारीफ करते हैं. कोई कहता है कि इस बार गुड़ वाला ठेकुआ बहुत अच्छा बना है, तो कोई अगले साल थोड़ा ज्यादा बनाने को कह देता है.

इन बातों के बीच प्रसाद बनाने वाली महिला से शायद ही कोई पूछता है कि उसे कितना आराम मिला.

यह कहानी पुरुषों के योगदान को कम करके देखने की नहीं है. कई घरों में पुरुष भी सफाई, खरीदारी, घाट की व्यवस्था और प्रसाद बनाने में बराबर सहयोग करते हैं. सवाल उन परिवारों से है, जहां पूजा की अधिकांश घरेलू जिम्मेदारी एक ही महिला पर छोड़ दी जाती है.

छठ सूर्य की उपासना और परिवार की मंगलकामना का पर्व है. इस बार प्रसाद की तारीफ के साथ उसे बनाने वाले हाथों की मेहनत भी पहचानिए. क्योंकि मां के हाथ का ठेकुआ केवल स्वाद नहीं, उस समय और श्रम की भी याद है, जिसे हम अक्सर गिनना भूल जाते हैं.

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