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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavgrah Katha 4: नवग्रहों में पढ़ें बुध देव की कथा

Navgrah Katha 4: नवग्रहों में पढ़ें बुध देव की कथा

Navgrah Budh Dev Katha: नवग्रहों में बुध देव ने अपने स्वरूप, शक्ति व प्रभाव का वर्णन किया है. बुध बुद्धि, संचार, कौशल, व्यापार और कृषि के कारक हैं. बुधवार को व्रत और गणेश पूजा से लाभ होता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 May 2026 08:23 AM (IST)
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Navgrah Budh Dev Katha:  एक समय स्वर्गलोक के सत्ता सिंहासन पर आसीन इन्द्रदेव ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु से अनुरोध किया कि आप लोग क्रमशः अपने मुख से अपना-अपना शुभ, अशुभ, आकृति-प्रकृति, व्यक्तित्व, प्रभाव, शक्ति, पराक्रम और गरिमा का वर्णन करें. तब नव ग्रहों में सबसे सूर्य, फिर चंद्रमा और फिर मंगल ने अपने गुणों का गुणगान किया, जिसकी कथा हमने आपको बताई थी. यहां पढ़ें- Navgrah Katha 3: नवग्रहों में पढ़ें मंगल देव की कथा

बुध ग्रह की कथा (Budh Dev Kahani)

देवों के देव, समस्त देवताओं और देवराज इंद्रजी! मैं श्री गणेश स्वरूप हूं. शांति प्रियता और बुद्धि मेरा प्रधान गुण है. व्यापार कराने वाला, वेदशास्त्र, गणित, वैद्य और ज्योतिष शास्त्रों का जानकार तथा इन विषयों में निपुण बनाने वाला मैं बुध ग्रह, हरित क्रांति वाला सौम्य ग्रह हूं. तंत्र-मंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा, वाणिज्य और कानून के ज्ञान से मैं… अपना शुभत्व प्रकट करता हूं. मैं शीघ्र नाराज या कुपित नहीं होता, यदि कुपित हो भी गया तो शीघ्र प्रसन्न भी हो जाता हूं.

हे मंगल! तुम्हें याद होगा कि मेरे आकाशमंडल में प्रकट होने पर एक बार चंद्रमा ने मेरे अपमान में कहा था कि “वह गणेशजी फुदक-फुदक कर आ गए.” तब मुझे क्रोध आया था और मैंने चंद्रमा को शाप दे दिया कि उसे क्षय रोग हो जाए. परंतु ब्रह्माजी के निवेदन करने पर मैंने अपना वह शाप वापस लेकर उसे नित्य घटता और बढ़ता रहने पर छोड़ दिया. फिर भी उस पर क्षय रोग का आंशिक प्रभाव काले धब्बों के रूप में अभी भी मौजूद है.

इस धरती पर हरित क्रांति मैं ही लाता हूं. हरियाली और कृषि कार्य मेरी प्रसन्नता के कारण ही सफल होते हैं. जो स्त्री-पुरुष संयम से न रहकर मन की मस्ती से काम करते हैं, वे बुद्धिहीन तथा क्षय रोग से ग्रसित होते हैं. ऐसे लोगों के घरों में अत्यधिक संतानें होकर उनकी आर्थिक एवं शारीरिक क्षमता नष्ट कर देती हैं. कुछ संतानें नपुंसक या शक्तिहीन हो जाती हैं.

व्यक्ति के अंदर बुद्धि में मैं ही हूं. यकृत की बीमारी या अच्छाई मुझसे ही है. शरीर में रक्त शोधन मैं ही करता हूं. मेरे अशुभ प्रभाव से यकृत रोग से पीड़ित व्यक्ति तथा रक्त दोष के कारण स्वास्थ्य का नाश होता है. मेरे दिन जो जन्म लेते हैं, वे शांत, चतुर, विद्वान, लेखक, ज्योतिषी, चिकित्सक, मुंशी और अध्यापक बनते हैं. 8वें तथा 18वें वर्ष शुभाशुभ परिणाम देते हैं. प्राणी की आयु 64 वर्ष होती है. मेरी प्रसन्नता और आराधना के द्वारा होने वाले पुण्य से 105 वर्ष की आयु प्रदान होती है.

ये भी पढ़ें: Navgrah Katha 2: इंद्रसभा में चंद्रमा ने बताई अपनी महिमा, नवग्रहों में पढ़ें चंद्र देव की दिव्य कथा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 20 May 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
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