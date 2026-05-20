PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार का दावा- Meta ने सस्पेंड किए इंस्टा, फेसबुक अकाउंट

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार Helle Lyng का बड़ा दावा- Meta ने सस्पेंड किए Insta, Facebook अकाउंट

PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार Helle Lyng का बड़ा दावा- Meta ने सस्पेंड किए Insta, Facebook अकाउंट

विवाद तब शुरू हुआ जब Helle Lyng ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ जॉइंट मीडिया बातचीत के दौरान PM मोदी से सवाल करने की कोशिश की. जब वह कमरे से बाहर जा रहे थे तो उनका चिल्लाते हुए वीडियो वायरल हुआ था.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 20 May 2026 08:57 AM (IST)
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नॉर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने वाली पत्रकार Helle Lyng ने दावा किया है कि उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं. एक्स पर पोस्ट करते हुए हेले लिंग ने कहा कि सस्पेंड होने से पहले वह पूरे दिन अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाई थीं. उन्होंने कथित सस्पेंशन नोटिस का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 'प्रेस की आज़ादी के लिए यह एक छोटा सा इनाम है, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया.'

एक और पोस्ट में नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट ने मेटा के प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे यूजर्स को बताया कि उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं. उन्होंने मेटा को टैग करते हुए लिखा, 'मैं ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को जवाब देना चाहती थी, लेकिन अब मेरे जवाब देने में देर होगी. मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरे अकाउंट वापस मिल जाएंगे.'

ये भी पढ़ें- 'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO

यह विवाद तब शुरू हुआ जब Helle Lyng ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ जॉइंट मीडिया बातचीत के दौरान PM मोदी से सवाल करने की कोशिश की. जब भारतीय प्रधानमंत्री कमरे से बाहर जा रहे थे, तो वह चिल्लाईं, 'आप दुनिया के सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते?' हालांकि यह साफ नहीं था कि मोदी ने यह बात सुनी या नहीं, लेकिन यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

बाद में, लिंग ने X पर अपने काम का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी उनके सवाल का जवाब देंगे. ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रैंकिंग का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने लिखा कि नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है जबकि भारत 157वें नंबर पर है. 

ये भी पढ़ें- 'हम फिलिस्तीन या क्यूबा नहीं, सरकार चाहे जितनी...', PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार को तहसीन पूनावाला का जवाब

Published at : 20 May 2026 08:47 AM (IST)
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