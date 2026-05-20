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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSphatik Shivling: स्फटिक शिवलिंग क्यों माना जाता है इतना खास और आदि शंकराचार्य ने क्यों की थी रामेश्वरम में इसकी स्थापना?

Sphatik Shivling: स्फटिक शिवलिंग क्यों माना जाता है इतना खास और आदि शंकराचार्य ने क्यों की थी रामेश्वरम में इसकी स्थापना?

Sphatik Shivling: स्फटिक शिवलिंग को भगवान शिव का बेहद शुभ स्वरूप माना जाता है. जानिए इसकी स्थापना विधि, मंत्र, जाप संख्या और रामेश्वरम में आदि शंकराचार्य से जुड़ा रहस्य.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 20 May 2026 08:20 AM (IST)
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Sphatik Shivling: भगवान शिव को केवल संहार के देव नहीं, बल्कि कल्याण, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक माना गया है. आज भी करोड़ों लोग अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना शुभ मानते हैं. विशेष रूप से स्फटिक शिवलिंग को शुद्धता, सात्विकता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है. स्फटिक शिवलिंग को भगवान शिव का अत्यंत शुभ, शांत और सात्विक स्वरूप माना जाता है. घर में इसकी सही विधि से स्थापना करने पर सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति, धन-समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है.

आजकल बहुत लोग घर में स्फटिक शिवलिंग रखते हैं, लेकिन सही विधि और नियमों की जानकारी कम लोगों को होती है. केवल पूजा की वस्तु समझकर इसे रखना नहीं चाहिए. शिवलिंग की स्थापना पूरी श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ की जानी चाहिए. 

क्यों माना जाता है स्फटिक शिवलिंग को इतना खास?

स्फटिक शिवलिंग पारदर्शी और अत्यंत सुंदर दिखाई देता है, इसे शुद्धता और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. स्फटिक वातावरण की नकारात्मकता को कम करके मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ाने में सहायक होता है. विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना गया है जो अपने जीवन में मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं. 

स्फटिक शिवलिंग स्थापना के लिए शुभ दिन और विधि

सबसे पहले स्वयं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें. सोमवार को भगवान शिव का प्रिय दिन माना गया है, इसलिए स्फटिक शिवलिंग की स्थापना सोमवार को करना श्रेष्ठ है. फिर पूजा के स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें ले.  

स्फटिक शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें: दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और शुद्ध जल. इसके बाद शिवलिंग पर: बेलपत्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें.

इस मंत्र का जाप 1 लाख बार करके शिवलिंग सिध्द करें ले और रोजाना 108 बार मंत्र जाप करें  

“ॐ ऐं मानसे हौं ऐं ह्रीं सुखश्चि स्फटिकशिवाय नमः”

इस मंत्र का नियमित जाप करने से पूजा का प्रभाव बढ़ता है और साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं. 

रामेश्वरम का स्फटिक शिवलिंग क्यों है इतना प्रसिद्ध?

तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित रामनाथस्वामी मंदिर का स्फटिक शिवलिंग देशभर में विशेष धार्मिक महत्व रखता है. आदि शंकराचार्य ने यहां स्फटिक शिवलिंग पूजा को विशेष महत्व दिया था. यही वजह है कि यह स्थान आज भी शिव भक्तों और साधकों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है.

रामेश्वरम का यह स्फटिक शिवलिंग अपनी पारदर्शिता और दिव्य आभा के कारण बेहद खास माना जाता है. यहां सुबह होने वाला “स्फटिक लिंग दर्शन” हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. इस दौरान शिवलिंग का विशेष अभिषेक किया जाता है, जिसे देखना अत्यंत शुभ माना जाता है.

रामेश्वरम के स्फटिक शिवलिंग के दर्शन से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होता है. कई श्रद्धालु इसे केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि शिव साधना और ध्यान की शक्तिशाली जगह भी मानते हैं. देशभर से लोग रामेश्वरम जाकर इस दिव्य स्फटिक शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 20 May 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Adi Shankaracharya Puja Vidhi Sphatik Shivling Rameshwaram Sphatik Shivling
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