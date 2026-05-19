19 May 2026 Ko Kya Hai: आज वरदा चतुर्थी और बड़ा मंगल का संयोग, जानें पूजा का समय और शुभ फल

19 मई को चतुर्थी तिथि दोपहर 02:18 बजे शुरू होगी और 20 मई सुबह 11:06 बजे चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी. अधिकमास में पड़ने वाली वरद संकष्टी चतुर्थी पर पूजा के लिए आज सुबह सुबह 10:56 से सुबह 11:06 तक का समय सबसे उत्तम रहेगा.