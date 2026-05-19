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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रो19 May 2026 Ko Kya Hai: आज वरदा चतुर्थी और बड़ा मंगल का संयोग, जानें पूजा का समय और शुभ फल

19 May 2026 Ko Kya Hai: आज वरदा चतुर्थी और बड़ा मंगल का संयोग, जानें पूजा का समय और शुभ फल

19 May 2026 Ko Kya Hai: मंगलवार 19 मई को बड़ा मंगल और अधिकमास की वरद संकष्टी चतुर्थी व्रत का शुभ संयोग बना है, जिसमें भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा की जाएगी. यहां देखें पूजा का शुभ मुहूर्त.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 19 May 2026 06:56 AM (IST)
19 May 2026 Ko Kya Hai: मंगलवार 19 मई को बड़ा मंगल और अधिकमास की वरद संकष्टी चतुर्थी व्रत का शुभ संयोग बना है, जिसमें भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा की जाएगी. यहां देखें पूजा का शुभ मुहूर्त.

बड़ा मंगल और वरद संकष्टी चतुर्थी 2026 का संयोग

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मंगलवार 19 मई को पंचांग (Panchang) के अनुसार, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ज्येष्ठ माह की तीसरा बड़ा मंगल और वरद संकष्टी चतुर्थी का शुभ संयोग बना है. आज एक ही दिन भगवान हनुमान और गणेश पूजे जाएंगे.
मंगलवार 19 मई को पंचांग (Panchang) के अनुसार, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ज्येष्ठ माह की तीसरा बड़ा मंगल और वरद संकष्टी चतुर्थी का शुभ संयोग बना है. आज एक ही दिन भगवान हनुमान और गणेश पूजे जाएंगे.
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19 मई को चतुर्थी तिथि दोपहर 02:18 बजे शुरू होगी और 20 मई सुबह 11:06 बजे चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी. अधिकमास में पड़ने वाली वरद संकष्टी चतुर्थी पर पूजा के लिए आज सुबह सुबह 10:56 से सुबह 11:06 तक का समय सबसे उत्तम रहेगा.
19 मई को चतुर्थी तिथि दोपहर 02:18 बजे शुरू होगी और 20 मई सुबह 11:06 बजे चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी. अधिकमास में पड़ने वाली वरद संकष्टी चतुर्थी पर पूजा के लिए आज सुबह सुबह 10:56 से सुबह 11:06 तक का समय सबसे उत्तम रहेगा.
Published at : 19 May 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Adhik Maas 2026 Sankashti Chaturthi 2026 Bada Mangal 2026 Jyeshtha Month 2026 Budhwa Mangal 2026 Varada Sankashti Chaturthi 2026

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