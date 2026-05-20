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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSikhism: सिख धर्म कितना पुराना है ? जानें सिख धर्म की कहानी और इतिहास

Sikhism: सिख धर्म कितना पुराना है ? जानें सिख धर्म की कहानी और इतिहास

Sikhism: भारत में सिख धर्म सिर्फ पूजा पद्दति नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और भाईचारे के लिए जाना जाता है. क्या है सिख धर्म का इतिहास, ये कितना पुराना है, इसका उद्देश्य क्या है

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 May 2026 06:50 AM (IST)
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Sikhism: भारत अनेकता में एकता की भावना को मानने वाला देश है. यहां अलग-अलग धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं होने के बावजूद लोग आपसी भाईचारे और सम्मान के साथ रहते हैं. भारत में हिंदू, मुस्लिम के अलावा सिख धर्म प्रमुख तौर पर जाना जाता है. जिसकी पहचान सेवा, समानता और मानवता के संदेश के लिए की जाती है. सिख धर्म की स्थापना कब हुई, क्या है इसका इतिहास, ये कितना पुराना धर्म है आइए जानते हैं.

सिख धर्म कितना पुराना है

सिख धर्म की शुरुआत 15वीं शताब्दी में भारत के पंजाब क्षेत्र से हुई थी. इसकी स्थापना सिख धर्म के पहले गुरु, गुरु नानक देव ने की थी. सिख धर्म सेवा और त्याग को सबसे बड़ा धर्म मानता है. जीवन को ईमानदारी, साहस और परोपकार के साथ जीने की प्रेरणा देता है.

Sikhism: सिख धर्म कितना पुराना है ? जानें सिख धर्म की कहानी और इतिहास

सिख धर्म का इतिहास (History of Sikhism)

  • सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी ने रखी थी. उनका जन्म 1469 में हुआ और उन्होंने प्रेम, भाईचारे तथा एक ईश्वर की उपासना का संदेश दिया. गुरु नानक देव जी ने लोगों को जात-पात, भेदभाव और अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षा दी.
  • गुरुनानक देव के बाद 9 गुरु और आए, जिन्होंने सिख धर्म को बढ़ाया. सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु 'गुरु अर्जुन' के समय तक सिख धर्म पूरी तरह से स्थापित हो चुका था.
  • बाद में दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की. खालसा पंथ का उद्देश्य लोगों में साहस, अनुशासन और धर्म की रक्षा की भावना जगाना था.
  • सिख धर्म केवल एक आध्यात्मिक विचारधारा न रहकर एक संगठित विश्व धर्म बन गया. इसकी अपनी धार्मिक परंपराएं, पवित्र ग्रंथ, पूजा स्थल और रीति-रिवाज हैं.

सिख धर्म में 5 ककार का महत्व (Sikh Panch Kakar)

सिख धर्म में पंच ककार उन पाँच धार्मिक प्रतीकों को कहा जाता है, जिन्हें खालसा पंथ से जुड़े हर अमृतधारी सिख के लिए धारण करना आवश्यक माना गया है. इन पाँचों शब्दों की शुरुआत पंजाबी अक्षर 'क' से होती है, इसलिए इन्हें पंच ककार कहा जाता है.

  • केश (Kesh) - केश का अर्थ है बालों को प्राकृतिक रूप में रखना. सिख धर्म में बालों को ईश्वर की देन माना जाता है. यह आध्यात्मिकता, सादगी और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है.
  • कड़ा (Kara) - कड़ा लोहे या स्टील का गोल ब्रेसलेट होता है, जिसे हाथ में पहना जाता है. यह ईश्वर की अनंत शक्ति, एकता और सत्य का प्रतीक माना जाता है. कड़ा व्यक्ति को अच्छे कर्म करने और गलत कार्यों से बचने की याद दिलाता है.
  • कंघा (Kangha) - कंघा लकड़ी का छोटा कंघा होता है, जिसे बालों में रखा जाता है. यह स्वच्छता, अनुशासन और व्यवस्थित जीवन का प्रतीक माना जाता है. इसका संदेश है कि बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की सफाई जरूरी है.
  • कृपाण (Kirpan) - कृपाण एक छोटी तलवार होती है, जो साहस, आत्मरक्षा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक है. इसका उद्देश्य हिंसा नहीं, बल्कि कमजोर और जरूरतमंद लोगों की रक्षा करना है.
  • कच्छा (Kachhera) - कच्छा विशेष प्रकार का वस्त्र है, जो संयम, आत्मनियंत्रण और नैतिक जीवन का प्रतीक माना जाता है. यह व्यक्ति को अनुशासित और शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 20 May 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Sikhism Sikh Religion
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