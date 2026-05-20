Sikhism: सिख धर्म कितना पुराना है ? जानें सिख धर्म की कहानी और इतिहास
Sikhism: भारत में सिख धर्म सिर्फ पूजा पद्दति नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और भाईचारे के लिए जाना जाता है. क्या है सिख धर्म का इतिहास, ये कितना पुराना है, इसका उद्देश्य क्या है
Sikhism: भारत अनेकता में एकता की भावना को मानने वाला देश है. यहां अलग-अलग धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं होने के बावजूद लोग आपसी भाईचारे और सम्मान के साथ रहते हैं. भारत में हिंदू, मुस्लिम के अलावा सिख धर्म प्रमुख तौर पर जाना जाता है. जिसकी पहचान सेवा, समानता और मानवता के संदेश के लिए की जाती है. सिख धर्म की स्थापना कब हुई, क्या है इसका इतिहास, ये कितना पुराना धर्म है आइए जानते हैं.
सिख धर्म कितना पुराना है
सिख धर्म की शुरुआत 15वीं शताब्दी में भारत के पंजाब क्षेत्र से हुई थी. इसकी स्थापना सिख धर्म के पहले गुरु, गुरु नानक देव ने की थी. सिख धर्म सेवा और त्याग को सबसे बड़ा धर्म मानता है. जीवन को ईमानदारी, साहस और परोपकार के साथ जीने की प्रेरणा देता है.
सिख धर्म का इतिहास (History of Sikhism)
- सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी ने रखी थी. उनका जन्म 1469 में हुआ और उन्होंने प्रेम, भाईचारे तथा एक ईश्वर की उपासना का संदेश दिया. गुरु नानक देव जी ने लोगों को जात-पात, भेदभाव और अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षा दी.
- गुरुनानक देव के बाद 9 गुरु और आए, जिन्होंने सिख धर्म को बढ़ाया. सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु 'गुरु अर्जुन' के समय तक सिख धर्म पूरी तरह से स्थापित हो चुका था.
- बाद में दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की. खालसा पंथ का उद्देश्य लोगों में साहस, अनुशासन और धर्म की रक्षा की भावना जगाना था.
- सिख धर्म केवल एक आध्यात्मिक विचारधारा न रहकर एक संगठित विश्व धर्म बन गया. इसकी अपनी धार्मिक परंपराएं, पवित्र ग्रंथ, पूजा स्थल और रीति-रिवाज हैं.
सिख धर्म में 5 ककार का महत्व (Sikh Panch Kakar)
सिख धर्म में पंच ककार उन पाँच धार्मिक प्रतीकों को कहा जाता है, जिन्हें खालसा पंथ से जुड़े हर अमृतधारी सिख के लिए धारण करना आवश्यक माना गया है. इन पाँचों शब्दों की शुरुआत पंजाबी अक्षर 'क' से होती है, इसलिए इन्हें पंच ककार कहा जाता है.
- केश (Kesh) - केश का अर्थ है बालों को प्राकृतिक रूप में रखना. सिख धर्म में बालों को ईश्वर की देन माना जाता है. यह आध्यात्मिकता, सादगी और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है.
- कड़ा (Kara) - कड़ा लोहे या स्टील का गोल ब्रेसलेट होता है, जिसे हाथ में पहना जाता है. यह ईश्वर की अनंत शक्ति, एकता और सत्य का प्रतीक माना जाता है. कड़ा व्यक्ति को अच्छे कर्म करने और गलत कार्यों से बचने की याद दिलाता है.
- कंघा (Kangha) - कंघा लकड़ी का छोटा कंघा होता है, जिसे बालों में रखा जाता है. यह स्वच्छता, अनुशासन और व्यवस्थित जीवन का प्रतीक माना जाता है. इसका संदेश है कि बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की सफाई जरूरी है.
- कृपाण (Kirpan) - कृपाण एक छोटी तलवार होती है, जो साहस, आत्मरक्षा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक है. इसका उद्देश्य हिंसा नहीं, बल्कि कमजोर और जरूरतमंद लोगों की रक्षा करना है.
- कच्छा (Kachhera) - कच्छा विशेष प्रकार का वस्त्र है, जो संयम, आत्मनियंत्रण और नैतिक जीवन का प्रतीक माना जाता है. यह व्यक्ति को अनुशासित और शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देता है.
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