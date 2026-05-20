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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मक्या मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है मन? गीता का वो रहस्य जिसे अब विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है

क्या मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है मन? गीता का वो रहस्य जिसे अब विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है

Near Death Experience: क्या मृत्यु के बाद भी मन और चेतना जीवित रहती है? जानिए गीता, उपनिषद और आधुनिक विज्ञान क्या कहते हैं मृत्यु, आत्मा और पांच ज्ञानेन्द्रियों के रहस्य पर.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 May 2026 05:27 AM (IST)
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मृत्यु के बाद क्या सब खत्म हो जाता है? या फिर शरीर के जाने के बाद भी कुछ ऐसा बचता है जो अपनी यात्रा जारी रखता है? यह सवाल हजारों वर्षों से इंसान को बेचैन करता आया है.

लेकिन भारतीय दर्शन इस पर बहुत स्पष्ट बात करता है. वेद, उपनिषद और गीता कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना का नहीं. यही कारण है कि सनातन दर्शन में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने साथ मन और पांच ज्ञानेन्द्रियों की सूक्ष्म शक्तियों को लेकर आगे बढ़ती है.

आज जब दुनिया Consciousness, Near Death Experience और Human Mind पर रिसर्च कर रही है, तब गीता की ये बात फिर चर्चा में आ गई है. मृत्यु के समय वास्तव में क्या होता है? भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है. उसके तीन स्तर माने गए हैं:

  1. स्थूल शरीर- स्थूल शरीर यानी वह शरीर जिसे हम देख सकते हैं.
  2. सूक्ष्म शरीर- सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों की शक्ति शामिल होती है.
  3. कारण शरीर- जबकि कारण शरीर में कर्म और संस्कार छिपे रहते हैं.

मृत्यु के समय स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा जारी रखता है. यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया कि जीवात्मा मन और ज्ञानेन्द्रियों को साथ लेकर जाती है.


क्या मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है मन? गीता का वो रहस्य जिसे अब विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है

गीता में क्या लिखा है?

भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- जैसे वायु फूलों से सुगंध को लेकर चलती है, वैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़ते समय मन और इंद्रियों को साथ लेकर जाती है.

यहां आंख, कान या जीभ जैसे अंगों की बात नहीं हो रही. यहां उन सूक्ष्म शक्तियों की बात हो रही है जिनसे मनुष्य देखता, सुनता, महसूस करता और इच्छाएं बनाता है.

पांच ज्ञानेन्द्रियां कौन सी हैं?

सनातन दर्शन में पांच ज्ञानेन्द्रियों का वर्णन मिलता है:

  1. आंख - देखने की शक्ति
  2. कान - सुनने की शक्ति
  3. नाक - गंध पहचानने की शक्ति
  4. जीभ - स्वाद की शक्ति
  5. त्वचा - स्पर्श की अनुभूति

शरीर नष्ट होने के बाद भी इनकी सूक्ष्म प्रवृत्तियां जीव के साथ रहती हैं. इसी आधार पर अगले जन्म और अनुभवों की दिशा तय होती है.

मन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया?

भारतीय ऋषियों ने हमेशा कहा कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति.

अगर मृत्यु के बाद भी मन और संस्कार साथ जाने वाले हैं, तो सबसे जरूरी वही हैं. यही कारण है कि योग, ध्यान, जप और साधना को केवल धार्मिक क्रिया नहीं माना गया, बल्कि मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया कहा गया.

आज भी अगर कोई व्यक्ति लगातार क्रोध, भय, ईर्ष्या या चिंता में जीता है, तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान जीवन पर नहीं, बल्कि उसकी चेतना पर भी पड़ता है.

विज्ञान अब किन सवालों पर पहुंच चुका है?

आज दुनिया के वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चेतना केवल दिमाग तक सीमित है?

Near Death Experience यानी मृत्यु के करीब पहुंच चुके लोगों के अनुभवों ने इस बहस को और गहरा किया है. कई लोगों ने दावा किया कि शरीर निष्क्रिय होने के बावजूद उन्हें आसपास की बातें याद रहीं.

हालांकि विज्ञान अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, लेकिन यह जरूर सच है कि Consciousness आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक विषयों में शामिल हो चुका है.

दिलचस्प बात यह है कि भारतीय दर्शन हजारों साल पहले से चेतना को शरीर से अलग मानता आया है.

क्या मृत्यु का डर खत्म हो सकता है?

भारतीय दर्शन कहता है कि मृत्यु का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है. इंसान शरीर को ही 'मैं' मान लेता है, इसलिए उसे अंत का भय सताता है.

लेकिन जब व्यक्ति समझने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना है, तब जीवन और मृत्यु दोनों को देखने का नजरिया बदलने लगता है.

कठोपनिषद में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक द्वार कहा गया है.

आज के समय में यह ज्ञान क्यों जरूरी है?

2026 का दौर तेज रफ्तार, तनाव और मानसिक अस्थिरता का दौर माना जा रहा है. लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर बेचैनी, अकेलापन और डर बढ़ता जा रहा है.

ऐसे समय में भारतीय दर्शन एक गहरी बात कहता है. अगर अंत में मन ही साथ जाने वाला है, तो सबसे ज्यादा ध्यान उसी पर देना चाहिए. धन, पद, प्रसिद्धि और बहस यहीं रह जाएगी. लेकिन आपके संस्कार, आपका स्वभाव और आपकी चेतना… वही आपकी अगली यात्रा का आधार बनेंगे.

शायद इसी कारण ऋषियों ने कहा था

मृत्यु से पहले स्वयं को जान लो क्योंकि जिसने स्वयं को समझ लिया, उसके लिए मृत्यु केवल अंत नहीं रहती… बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ बन जाती है.

FAQ
मृत्यु के बाद क्या आत्मा जीवित रहती है?

सनातन दर्शन के अनुसार आत्मा अमर मानी गई है. शरीर समाप्त होता है, लेकिन चेतना की यात्रा जारी रहती है.

क्या पांच ज्ञानेन्द्रियां सच में साथ जाती हैं?

शास्त्रों के अनुसार इनके स्थूल अंग नहीं, बल्कि सूक्ष्म शक्तियां और प्रवृत्तियां जीव के साथ जाती हैं.

गीता में मृत्यु के बारे में क्या कहा गया है?

भगवद्गीता और अध्याय 15 में आत्मा को अविनाशी बताया गया है.

विज्ञान क्या मानता है?

विज्ञान अभी चेतना पर रिसर्च कर रहा है. Near Death Experience जैसी घटनाओं ने इस विषय को और गंभीर बना दिया है.

यह भी पढ़ें- Havan Vidhi: घर में हवन करने का सही तरीका क्या है, नहीं जानते हैं तो जान लें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में AstroReligion और Dharma LIVE का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है, चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला. इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (facebook) और यूट्यूब (youtube) की गहरी समझ उन्हें डिजिटल ऑडियंस से जुड़ने में मदद करती है.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 20 May 2026 05:27 AM (IST)
Tags :
Death Motivational Quotes Geeta Gyan MOTIVATIONAL
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