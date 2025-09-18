हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMyth or Fact: गर्भवती महिला को क्या सच में नहीं काटते सांप, जानें प्रचलित मान्यता का रहस्य

Myth or Fact: गर्भवती महिला को क्या सच में नहीं काटते सांप, जानें प्रचलित मान्यता का रहस्य

Snake Bite Myths and Facts: प्रचलित मान्यता है कि सांप कभी भी प्रेग्नेंट महिला को नहीं काटता है. हालांकि विज्ञान में इसका कोई प्रमाण नहीं है. यह सिर्फ लोकमान्यता और विश्वास पर आधारित है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 05 Oct 2025 11:18 AM (IST)
Snake Bite Myths and Facts: सर्प या सांपों को लेकर हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां और मान्यताएं हैं. एक ओर सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है तो वहीं दूसरी ओर ये जानलेवा भी हो सकते हैं. ऐसा कहा जाता है कि, सांप किसी को भी तभी हानि पहुंचाते हैं जब इन्हें छेड़ा या परेशान किया जाए.

दूसरी ओर यह भी मान्यता बहुत प्रचलित है कि सांप कभी भी गर्भवती महिला को नहीं काटते. इतना ही नहीं यह भी कहा जाता है कि, सांप यदि किसी गर्भवती स्त्री को देख ले तो वो अंधा हो जाता है. यही कारण है कि सांप गर्भवती स्त्री को देख काटने के बजाय अपना रास्ता बदल लेता है. हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है. लेकिन इस मान्यता के पीछे क्या रहस्य है आइये जानते हैं.

क्या गर्भवती महिला को देख सांप अंधा हो जाता है

ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार, एक गर्भवती महिला शिवालय में भगवान शिव की तपस्या कर रही थी. तभी वहां दो सर्प आकर गर्भवती महिला को परेशान करने लगे, जिस कारण उसका ध्यान भंग हो गया. क्रोध में आकर महिला के गर्भस्थ शिशु ने पूरे सर्प वंश को यह श्राप दे दिया कि, आज के बाद कोई भी सांप, नाग या नागिन यदि किसी गर्भवती स्त्री के पास जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा. इसी घटना के आधार पर हिंदू धर्म में यह मान्यता चली आ रही है कि, सांप गर्भवती महिला को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं और यदि देख ले तो अंधे हो जाते हैं.


Myth or Fact: गर्भवती महिला को क्या सच में नहीं काटते सांप, जानें प्रचलित मान्यता का रहस्य

क्या है सच्चाई

  • गर्भवती महिला को सांप न काटने के पीछे कोई लॉजिक नहीं मिलता और साइंस भी इसे नहीं मानता. यह मान्यता केवल लोकविश्वास और आस्था पर आधारित है, इसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है. विज्ञान के अनुसार, सांप को जिससे खतरा महसूस होगा वह उसे निश्चित ही काट सकता है.
  • गर्भवती महिला को अन्य व्यक्ति की अपेक्षा सांप से अधिक खतरा हो सकता है. क्योंकि यदि सांप उसे काट ले तो इसका खतरा मां और भ्रूण दोनों को हो सकता है और गंभीर जटिलताए हो सकती हैं, क्योंकि सांप के जहर का असर भ्रूण तक भी पहुंच सकता है और यह उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है.
  • इसके साथ ही सुदूर इलाके या फिर जहां साप रहते हैं वहां गर्भवती महिला को प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत संभलकर रहने की जरूरत है. अगर आप गर्भवती हैं तो सांप के काटने पर तुंरत नजदीकी अस्पताल जाकर उपचार कराएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले जानकारियों संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 18 Sep 2025 07:10 AM (IST)
