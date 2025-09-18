Myth or Fact: गर्भवती महिला को क्या सच में नहीं काटते सांप, जानें प्रचलित मान्यता का रहस्य

Snake Bite Myths and Facts: सर्प या सांपों को लेकर हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां और मान्यताएं हैं. एक ओर सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है तो वहीं दूसरी ओर ये जानलेवा भी हो सकते हैं. ऐसा कहा जाता है कि, सांप किसी को भी तभी हानि पहुंचाते हैं जब इन्हें छेड़ा या परेशान किया जाए.

दूसरी ओर यह भी मान्यता बहुत प्रचलित है कि सांप कभी भी गर्भवती महिला को नहीं काटते. इतना ही नहीं यह भी कहा जाता है कि, सांप यदि किसी गर्भवती स्त्री को देख ले तो वो अंधा हो जाता है. यही कारण है कि सांप गर्भवती स्त्री को देख काटने के बजाय अपना रास्ता बदल लेता है. हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है. लेकिन इस मान्यता के पीछे क्या रहस्य है आइये जानते हैं.

क्या गर्भवती महिला को देख सांप अंधा हो जाता है

ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार, एक गर्भवती महिला शिवालय में भगवान शिव की तपस्या कर रही थी. तभी वहां दो सर्प आकर गर्भवती महिला को परेशान करने लगे, जिस कारण उसका ध्यान भंग हो गया. क्रोध में आकर महिला के गर्भस्थ शिशु ने पूरे सर्प वंश को यह श्राप दे दिया कि, आज के बाद कोई भी सांप, नाग या नागिन यदि किसी गर्भवती स्त्री के पास जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा. इसी घटना के आधार पर हिंदू धर्म में यह मान्यता चली आ रही है कि, सांप गर्भवती महिला को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं और यदि देख ले तो अंधे हो जाते हैं.





क्या है सच्चाई

गर्भवती महिला को सांप न काटने के पीछे कोई लॉजिक नहीं मिलता और साइंस भी इसे नहीं मानता. यह मान्यता केवल लोकविश्वास और आस्था पर आधारित है, इसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है. विज्ञान के अनुसार, सांप को जिससे खतरा महसूस होगा वह उसे निश्चित ही काट सकता है.

गर्भवती महिला को अन्य व्यक्ति की अपेक्षा सांप से अधिक खतरा हो सकता है. क्योंकि यदि सांप उसे काट ले तो इसका खतरा मां और भ्रूण दोनों को हो सकता है और गंभीर जटिलताए हो सकती हैं, क्योंकि सांप के जहर का असर भ्रूण तक भी पहुंच सकता है और यह उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है.

इसके साथ ही सुदूर इलाके या फिर जहां साप रहते हैं वहां गर्भवती महिला को प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत संभलकर रहने की जरूरत है. अगर आप गर्भवती हैं तो सांप के काटने पर तुंरत नजदीकी अस्पताल जाकर उपचार कराएं.

