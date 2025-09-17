हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोColor Astrology: गुरुवार के लिए वार्डरोब ने निकाल लीजिए इस रंग की ड्रेस, मिलेगी गुरु की कृपा और भाग्य का साथ

Color Astrology: गुरुवार के लिए वार्डरोब ने निकाल लीजिए इस रंग की ड्रेस, मिलेगी गुरु की कृपा और भाग्य का साथ

Thursday Color Astrology: रंग का प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है. हफ्ते में दिन के अनुसार सही रंग के कपड़े पहनने से ग्रह और देवता की कृपा होती है. सकारात्मकता व समृद्धि के लिए जानें गुरुवार का शुभ रंग.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 Sep 2025 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

Thursday Color Astrology: ज्योतिष शास्त्र में रंगों की विशेषता बताई गई है. कई लोग किसी भी दिन किसी भी रंग के कपड़े पहन लेते हैं. लेकिन जिस तरह से आप कपड़ों का चुनाव करते हैं, उसी तरह से विशेष दिनों के लिए रंगों का चयन करना भी जरूरी है. क्योंकि रंगों से भाग्य प्रभावित और सकारात्मक उर्जा आकर्षित होते हैं. दिन के अनुसार कपड़े पहनने से व्यक्ति सौभाग्य और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीता है. आइए जानते हैं रंगों की इस रहस्यमयी दुनिया में गुरुवार के दिन के लिए किस रंग का कपड़ा पहनना शुभ होता है.

प्रतिदिन का अपना विशेष महत्व होता है. जिस तरह से सप्ताह के अलग-अलग दिन को अलग-अलग देवी-देवताओं और ग्रह से जोड़ा जाता है, उसी तरह से अलग-अलग दिनों में विशेष रंग के कपड़े पहनने का महत्व है. बात करें गुरुवार या बृहस्पतिवार के दिन की तो, इस दिन को भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति और गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है.

गुरुवार के लिए पीला रंग शुभ

गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. आपने देखा होगा कि, इस दिन अक्सर लोग पूजा-पाठ के दौरान पीले रंग के ही कपड़े पहनते हैं. पीले रंग का संबंध बृहस्पति ग्रह और भगवान विष्णु से होता है. इसलिए इस दिन लोग पीला रंग पहनते हैं. मान्यता है कि गुरुवार को पीला रंग पहनने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती है, कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है.

पीले रंग का महत्व

  • इस रंग को ज्ञान, ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है.
  • धार्मिक और शुभ-मांगलिक कार्यों के लिए भी पीले रंग को शुभ माना जाता है.  
  • पीला रंग जीवन में सफलता और सकारात्मकता लाता है, जिससे जीवन में उत्साह और आनंद बना रहता है..
  • अगर आप गुरुवार को पीले रंग के कपडे पहनने हैं तो इस रंग की चमक से आपका गुरुवार शुभ और सकारात्मक रहेगा.

क्या करें अलग पीले रंग की ड्रेस न हो

अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े नहीं हैं तो गुरुवार के दिन किसी हल्के रंग के कपड़े में थोड़ी सी हल्दी लगाकर भी पहन सकते हैं.

इसके अलावा यदि पीले रंग का ड्रेस ना हो तो गुरुवार के दिन सफेद, क्रीम, केसरिया या हल्के सुनहरे रंग के कपड़े भी पहने जा सकते हैं.

लेकिन गुरुवार के दिन आपको नीला, काला और भूरे रंगों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए. इससे कुंडली में गुरु की स्थिति प्रभावित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: Shardiya Navratri 2025: घट स्थापना में क्यों है मिट्टी के कलश का महत्व, जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले जानकारियों संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 17 Sep 2025 03:42 PM (IST)
Tags :
Guruwar Upay Color Astrology Thursday Color
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
बॉलीवुड
Sanjay Dutt Mahalakeshwar Temple: भगवा कुर्ता पहन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे संजय दत्त, भस्म आरती में हुए शामिल
भगवा कुर्ता पहन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे संजय दत्त, भस्म आरती में हुए शामिल
महाराष्ट्र
नवरात्रि पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे बोले, 'यहां हिंदुत्ववादी सरकार, जिन्होंने गोल टोपी पहन रखी है उन्होंने...'
नवरात्रि पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे बोले, 'यहां हिंदुत्ववादी सरकार, जिन्होंने गोल टोपी पहन रखी है उन्होंने...'
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget