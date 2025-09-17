Thursday Color Astrology: ज्योतिष शास्त्र में रंगों की विशेषता बताई गई है. कई लोग किसी भी दिन किसी भी रंग के कपड़े पहन लेते हैं. लेकिन जिस तरह से आप कपड़ों का चुनाव करते हैं, उसी तरह से विशेष दिनों के लिए रंगों का चयन करना भी जरूरी है. क्योंकि रंगों से भाग्य प्रभावित और सकारात्मक उर्जा आकर्षित होते हैं. दिन के अनुसार कपड़े पहनने से व्यक्ति सौभाग्य और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीता है. आइए जानते हैं रंगों की इस रहस्यमयी दुनिया में गुरुवार के दिन के लिए किस रंग का कपड़ा पहनना शुभ होता है.

प्रतिदिन का अपना विशेष महत्व होता है. जिस तरह से सप्ताह के अलग-अलग दिन को अलग-अलग देवी-देवताओं और ग्रह से जोड़ा जाता है, उसी तरह से अलग-अलग दिनों में विशेष रंग के कपड़े पहनने का महत्व है. बात करें गुरुवार या बृहस्पतिवार के दिन की तो, इस दिन को भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति और गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है.

गुरुवार के लिए पीला रंग शुभ

गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. आपने देखा होगा कि, इस दिन अक्सर लोग पूजा-पाठ के दौरान पीले रंग के ही कपड़े पहनते हैं. पीले रंग का संबंध बृहस्पति ग्रह और भगवान विष्णु से होता है. इसलिए इस दिन लोग पीला रंग पहनते हैं. मान्यता है कि गुरुवार को पीला रंग पहनने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती है, कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है.

पीले रंग का महत्व

इस रंग को ज्ञान, ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है.

धार्मिक और शुभ-मांगलिक कार्यों के लिए भी पीले रंग को शुभ माना जाता है.

पीला रंग जीवन में सफलता और सकारात्मकता लाता है, जिससे जीवन में उत्साह और आनंद बना रहता है..

अगर आप गुरुवार को पीले रंग के कपडे पहनने हैं तो इस रंग की चमक से आपका गुरुवार शुभ और सकारात्मक रहेगा.

क्या करें अलग पीले रंग की ड्रेस न हो

अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े नहीं हैं तो गुरुवार के दिन किसी हल्के रंग के कपड़े में थोड़ी सी हल्दी लगाकर भी पहन सकते हैं.

इसके अलावा यदि पीले रंग का ड्रेस ना हो तो गुरुवार के दिन सफेद, क्रीम, केसरिया या हल्के सुनहरे रंग के कपड़े भी पहने जा सकते हैं.

लेकिन गुरुवार के दिन आपको नीला, काला और भूरे रंगों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए. इससे कुंडली में गुरु की स्थिति प्रभावित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: Shardiya Navratri 2025: घट स्थापना में क्यों है मिट्टी के कलश का महत्व, जानें

