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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamayan: राम से भी अलग बनाती हैं लक्ष्मण की ये 5 अद्भुत विशेषताएँ

Ramayan: राम से भी अलग बनाती हैं लक्ष्मण की ये 5 अद्भुत विशेषताएँ

Ramayan: क्या केवल शक्ति और सफलता ही महानता की पहचान है? लक्ष्मण का जीवन बताता है कि त्याग, अनुशासन, आत्मसंयम और निस्वार्थ समर्पण ही सच्ची महानता और सम्मान का आधार हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 19 Jun 2026 07:20 AM (IST)
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Ramayan: रामायण के अनेक पात्रों में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन अगर त्याग, सेवा, अनुशासन और निस्वार्थ समर्पण की बात की जाए तो लक्ष्मण का चरित्र भी उतना ही प्रेरणादायक है. आज के समय में जब लोग अपने स्वार्थ और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं, तब लक्ष्मण का जीवन हमें बताता है कि सच्ची महानता केवल अधिकार प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने में और धर्म की राह में चलाने में है.

लक्ष्मण का वनवास: त्याग की सर्वोच्च मिसाल

राम को वनवास पिता की आज्ञा के कारण मिला था, लेकिन लक्ष्मण ने खुद से अपने बड़े भाई का साथ चुना. उन्होंने न केवल राजमहल का वैभव और आराम छोड़ा बल्कि अपनी पत्नी उर्मिला को भी पीछे छोड़कर चौदह वर्षों तक वन में जीवन बिताया. यह निर्णय किसी सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं हो सकता है.

आज के युग में जब लोग छोटी-सी असुविधा से भी परेशान हो जाते हैं, लक्ष्मण का यह त्याग हमें सिखाता है कि रिश्तों और कर्तव्य के लिए व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना ही सच्चा प्रेम और समर्पण है.

आदर्श भाईचारे की अमर मिसाल: लक्ष्मण का अतुलनीय समर्पण

रामायण में कई प्रसंग ऐसे हैं जहाँ लक्ष्मण अपने जीवन से अधिक राम के जीवन को महत्व देते दिखाई देते हैं. उनका मानना था कि अगर आवश्यकता पड़े तो वे अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं, लेकिन राम को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होने देंगे.

यह केवल भाईचारे का उदाहरण नहीं है, बल्कि निस्वार्थ सेवा की पराकाष्ठा है. आधुनिक जीवन में भी हमारे परिवार, मित्रों और समाज के प्रति ऐसी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करें, तो अनेक संबंध मजबूत हो सकते हैं.

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लक्ष्मण का चरित्र: सम्मान, मर्यादा और आदर्श आचरण की प्रतिमूर्ति

सीता की खोज के दौरान जब राम ने मार्ग में पड़े आभूषणों के बारे में पूछा, तब लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा कि वे सीता के हाथों के कंगन या कानों के कुंडल नहीं पहचानते, लेकिन उनके पैरों के नूपुर अवश्य पहचानते हैं क्योंकि वे प्रतिदिन उनके चरणों का सम्मान करते थे.

यह प्रसंग केवल शिष्टाचार नहीं, बल्कि चरित्र की ऊँचाई का परिचायक है. लक्ष्मण का जीवन बताता है कि सच्चा सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि दृष्टि, व्यवहार और विचारों की पवित्रता से प्रकट होता है.

Ramayan: राम से भी अलग बनाती हैं लक्ष्मण की ये 5 अद्भुत विशेषताएँ

वैराग्य और आत्मसंयम: आंतरिक शक्ति का सच्चा मार्ग

रामायण के कई प्रसंगों में लक्ष्मण संसार की नश्वरता और मोह के परिणामों पर विचार करते दिखाई देते हैं. वे समझते थे कि अत्यधिक आसक्ति अंत में दुःख का कारण बनती है.

आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग तनाव, चिंता और मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं. ऐसे समय में लक्ष्मण का संदेश अपने जीवन में लागू कर सकते है कर्तव्य निभाइए, लेकिन परिणामों और अत्यधिक मोह में स्वयं को मत बाँधिए. यही मानसिक संतुलन का आधार है.

सफलता का मूल मंत्र: अनुशासन, समर्पण और निरंतर साधना

वनवास के दौरान लक्ष्मण ने कठोर तपस्वी जीवन अपनाया. वे सदैव सजग रहते, राम और सीता की रक्षा करते और अपने व्यक्तिगत आराम को महत्व नहीं देते थे. उनका पूरा जीवन अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सेवा का पर्याय बन गया.

सफलता प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति में एक समान गुण पाया जाता है अनुशासन. लक्ष्मण हमें सिखाते हैं कि प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन निरंतर अनुशासन ही व्यक्ति को असाधारण बनाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 19 Jun 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
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