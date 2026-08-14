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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNag Panchami 2026: इस बार नाग पंचमी पर बन रहा बेहद दुर्लभ संयोग, बस इन 5 मंत्रों से दूर होगा कालसर्प दोष!

Nag Panchami 2026: इस बार नाग पंचमी पर बन रहा बेहद दुर्लभ संयोग, बस इन 5 मंत्रों से दूर होगा कालसर्प दोष!

Nag Panchami 2026: 17 अगस्त को है नाग पंचमी. जानें नाग देवता को प्रसन्न करने के अचूक मंत्र, सही पूजा विधि और इस दिन क्या करें और क्या न करने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 14 Aug 2026 08:20 AM (IST)
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Nag Panchami 2026 Date & Mantras: भारत में त्योहारों का संबंध सिर्फ धार्मिक मान्यताओं से नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों की गहरी कहानियों से भी है. ऐसा ही एक पावन पर्व है नाग पंचमी, जो भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है. सनातन परंपरा में सावन (श्रावण) मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है. इस वर्ष यह त्योहार 17 अगस्त 2026 को श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाएगा.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन नाग देवता की विशेष पूजा-अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं. आइए जानते हैं नाग पंचमी के शुभ मंत्र, सटीक पूजा विधि और इस दिन बरती जाने वाली सावधानियां.

नाग पंचमी 2026: इन प्रभावशाली मंत्रों से करें नाग देवता को प्रसन्न

नाग पंचमी के दिन राशि दोष, कालसर्प दोष और सर्प भय से मुक्ति के लिए नीचे दिए गए मंत्रों का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है:

1. नाग पूजन मूल मंत्र (भय और रोग मुक्ति के लिए)

“ओम नमः नागाय”

  • महत्व: यह नाग देवता का सबसे सरल और प्रभावशाली बीज मंत्र है. नाग पंचमी के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर शांत मन से इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें. इससे समर्पण भाव बढ़ता है और हर तरह के रोग व कष्ट दूर होते हैं.

2. नाग गायत्री मंत्र (कालसर्प दोष निवारण हेतु)

“ओम फणिनायकाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्प: प्रचोदयात्”

  • महत्व: नाग देवता के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने के लिए इस मंत्र का जप किया जाता है. कुंडली में मौजूद सर्प दोष और विशेष रूप से कालसर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए यह मंत्र अचूक है.

3. अष्टनाग स्तुति मंत्र (परिवार की सुरक्षा के लिए)

“अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलम्। शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा”

  • महत्व: इस मंत्र के माध्यम से आठ प्रमुख नाग देवताओं (अनंत, वासुकि, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र और तक्षक) की वंदना की जाती है. नाग पंचमी पर इसका 11 या 21 बार पाठ करने से पूरे परिवार को सर्प भय से मुक्ति मिलती है.

4. सर्प सुरक्षा मंत्र (अहिंसा और सुरक्षा)

“सर्पानां पादमस्तकं यः स्मरेन्नियतः सदा। न सर्पभयं तस्य सर्वत्र विजयं लभेत्”

  • महत्व: इस मंत्र का नियमित स्मरण करने से सर्पदंश (सांप के काटने) का खतरा टल जाता है और यात्रा के दौरान सुरक्षा मिलती है. ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए इस मंत्र का जप विशेष रूप से सुरक्षा कवच माना गया है.

5. कालसर्प दोष विशेष मंत्र

“ओम नागराजाय नमः”

  • महत्व: जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प योग के कारण काम में बाधाएं आ रही हैं, वे नाग पंचमी के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे ज्योतिषीय अड़चनें शांत होती हैं.

नाग पंचमी पूजा विधि: क्या करें?

विधिपूर्वक पूजन: नाग पंचमी पर नाग देवता की धातु या मिट्टी की मूर्ति अथवा दीवार/कागज पर बने नाग चित्र की पूजा करें. पूजन में कच्चा दूध, चंदन, अक्षत, फूल और दूर्वा (घास) अर्पित करें.

शिवलिंग पर जलाभिषेक: इस दिन शिवालय जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना बेहद शुभ होता है. पूजा के दौरान “ओम नमः शिवाय” मंत्र का निरंतर मानसिक जप करते रहें.

कथा श्रवण और व्रत: इस दिन व्रत रखने और नाग पंचमी की प्रामाणिक कथा सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. विशेषकर अस्तिक मुनि और नागराज तक्षक की कथा सुनने से विष और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है.

सावधानियां: नाग पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम

जीवित नागों को सीधे दूध न पिलाएं: धार्मिक और वैज्ञानिक, दोनों ही दृष्टिकोण से जीवित सांपों को जबरन दूध पिलाना वर्जित और उनके स्वास्थ्य के लिए घातक है. दूध को हमेशा मूर्ति या चित्र पर ही अर्पित करें और उसे प्रकृति में विसर्जित कर दें.

जमीन की खुदाई और जुताई प्रतिबंधित: इस दिन खेतों में हल चलाना, धरती खोदना या गड्ढा करना पूरी तरह वर्जित माना गया है. मान्यता है कि नाग देव पाताल/धरती के भीतर निवास करते हैं, और खुदाई से उन्हें चोट पहुंच सकती है.

तामसिक भोजन और हिंसा से दूरी: नाग पंचमी का दिन जीव मात्र के प्रति करुणा का संदेश देता है. इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन का त्याग कर सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए. किसी भी जीव, विशेषकर सर्पों को नुकसान न पहुंचाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 14 Aug 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Astrology Remedies Nag Panchami 2026 Nag Panchami Mantras Kalsarp Dosh Nivaran Mantra
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