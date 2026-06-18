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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: जब योग्यता के आगे झुक गया राजाओं का अभिमान

Mahabharat: जब योग्यता के आगे झुक गया राजाओं का अभिमान

Mahabharat: द्रौपदी स्वयंवर की यह कथा बताती है कि सच्ची सफलता पद, शक्ति या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि योग्यता, धैर्य, आत्मविश्वास और एकाग्रता से प्राप्त होती है. अर्जुन की विजय इसका श्रेष्ठ उदाहरण है.

Reported By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 18 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: द्रौपदी स्वयंवर की यह कथा बताती है कि सच्ची सफलता पद, शक्ति या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि योग्यता, धैर्य, आत्मविश्वास और एकाग्रता से प्राप्त होती है. अर्जुन की विजय इसका श्रेष्ठ उदाहरण है.

महाभारत कथा

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स्वयंवर सभा में एक के बाद एक महान राजा और योद्धा लक्ष्यवेध का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी घूमती हुई मछली की आंख को नहीं भेद पाता. भारी धनुष और कठिन लक्ष्य के सामने सभी पराक्रमी वीर असफल हो जाते हैं. सभा में निराशा और आश्चर्य का वातावरण छा जाता है.
स्वयंवर सभा में एक के बाद एक महान राजा और योद्धा लक्ष्यवेध का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी घूमती हुई मछली की आंख को नहीं भेद पाता. भारी धनुष और कठिन लक्ष्य के सामने सभी पराक्रमी वीर असफल हो जाते हैं. सभा में निराशा और आश्चर्य का वातावरण छा जाता है.
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जब सभी राजाओं के प्रयास विफल हो जाते हैं, तब ब्राह्मण वेश में बैठे अर्जुन शांत भाव से उठ खड़े होते हैं. उन्हें देखकर कई राजा और दर्शक आश्चर्यचकित हो जाते हैं. किसी को विश्वास नहीं होता कि एक साधारण ब्राह्मण इस कठिन परीक्षा को पूरा कर पाएगा.
जब सभी राजाओं के प्रयास विफल हो जाते हैं, तब ब्राह्मण वेश में बैठे अर्जुन शांत भाव से उठ खड़े होते हैं. उन्हें देखकर कई राजा और दर्शक आश्चर्यचकित हो जाते हैं. किसी को विश्वास नहीं होता कि एक साधारण ब्राह्मण इस कठिन परीक्षा को पूरा कर पाएगा.
Published at : 18 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Draupadi Mahabharat Swayamvar

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