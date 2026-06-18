स्वयंवर सभा में एक के बाद एक महान राजा और योद्धा लक्ष्यवेध का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी घूमती हुई मछली की आंख को नहीं भेद पाता. भारी धनुष और कठिन लक्ष्य के सामने सभी पराक्रमी वीर असफल हो जाते हैं. सभा में निराशा और आश्चर्य का वातावरण छा जाता है.