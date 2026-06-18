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Mahabharat: जब योग्यता के आगे झुक गया राजाओं का अभिमान
Mahabharat: द्रौपदी स्वयंवर की यह कथा बताती है कि सच्ची सफलता पद, शक्ति या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि योग्यता, धैर्य, आत्मविश्वास और एकाग्रता से प्राप्त होती है. अर्जुन की विजय इसका श्रेष्ठ उदाहरण है.
महाभारत कथा
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Published at : 18 Jun 2026 06:00 AM (IST)
धर्म
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