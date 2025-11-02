हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर आप अपनी राशि के अनुसार करें दान, जानें होंगे धनवान

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर आप अपनी राशि के अनुसार करें दान, जानें होंगे धनवान

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर हर राशि के अनुसार दान करना शुभ है. उचित वस्त्र, अनाज या मिठाई दान से ग्रह दोष दूर होते हैं, धन-सुख, सफलता और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है...

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Nov 2025 12:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान-पुण्य और शुभ कर्मों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है. हर राशि के लिए एक विशेष दान निर्धारित है, जो उसके स्वामी ग्रह को प्रसन्न करता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

  • मेष राशि: इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं. इस दिन गुड़, लाल वस्त्र, मसूर दाल, शहद या लाल फल का दान करना शुभ माना गया है. इससे ऊर्जा, साहस, संपत्ति में वृद्धि होती है. कर्ज से मुक्ति मिलती है.
  • वृषभ राशि: इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं. ऊनी वस्त्र जैसे कंबल, सफेद मिठाई, चावल, घी, दही और सफेद तिल का दान इस दिन अत्यंत फलदायी होता है. इससे भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि और वैवाहिक जीवन में सौहार्द आता है.
  • मिथुन राशि: इस राशि का स्वामी ग्रह बुध है. हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां, आंवला, हरे वस्त्र और स्टेशनरी का दान करने से बुद्धि का विकास होता है. व्यापार और करियर में सफलता मिलती है. 
  • कर्क राशि: इस राशि के स्वामी चंद्र हैं. दूध, सफेद मिठाई, चावल, चांदी, चीनी, मिश्री या जल का दान करने से मानसिक शांति मिलती है. स्वास्थ्य अच्छा रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.
  • सिंह राशि: इस राशि के स्वामी सूर्य हैं. गेहूं, तांबा, गुड़, नारंगी वस्त्र, लाल फूल या माणिक्य का दान करने से मान-सम्मान में वृद्धि होती है. नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है.
  • कन्या राशि: इस राशि के स्वामी भी बुध हैं. हरे वस्त्र, हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां और घी का दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है. स्वास्थ्य लाभ होता है और नौकरी में उन्नति मिलती है.
  • तुला राशि: इस राशि का स्वामी शुक्र है. सफेद वस्त्र, इत्र, सुगंधित वस्तुएं, चावल और घी का दान करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है तथा वैवाहिक जीवन में संतुलन आता है.
  • वृश्चिक राशि: इस राशि के स्वामी मंगल हैं. गुड़, लाल वस्त्र, मसूर दाल, लाल फल या निर्धन को धन देने से संकटों से रक्षा होती है. रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है.
  • धनु राशि: इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं. चना दाल, केला, पीला वस्त्र, केसर, हल्दी और मक्का का दान करने से ज्ञान, धर्म, भाग्य का साथ और संतान पक्ष की उन्नति होती है.
  • मकर राशि: इस राशि के स्वामी शनि हैं. काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल और कंबल का दान करने से शनि दोष कम होता है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है और बाधाएं दूर होती हैं.
  • कुंभ राशि: इस राशि का स्वामी भी शनि है. काला कंबल, तिल, उड़द दाल, जूते-चप्पल या धन का दान करने से करियर में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं. आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है.
  • मीन राशि: इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं. चने की दाल, पीला वस्त्र, बेसन के लड्डू, हल्दी और खाने-पीने की वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है. इससे धन हानि से बचाव होता है, तरक्की मिलती है और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 02 Nov 2025 12:37 PM (IST)
Tags :
Hindu Festivals 2025 Kartik Purnima 2025 Zodiac Donation Guide
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
Anant Singh: लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं अनंत सिंह, शेयर मार्केट में भी करते हैं इन्वेस्ट; कितनी है कुल प्रॉपर्टी?
लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं अनंत सिंह, शेयर मार्केट में भी करते हैं इन्वेस्ट; कितनी है कुल प्रॉपर्टी?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
Anant Singh: लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं अनंत सिंह, शेयर मार्केट में भी करते हैं इन्वेस्ट; कितनी है कुल प्रॉपर्टी?
लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं अनंत सिंह, शेयर मार्केट में भी करते हैं इन्वेस्ट; कितनी है कुल प्रॉपर्टी?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर
'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
ट्रेंडिंग
पोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते लालू यादव का वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स बोले- 'ईसाई बहू लाओगे तो...'
पोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते लालू यादव का वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स बोले- 'ईसाई बहू लाओगे तो...'
हेल्थ
Refined flour health risks: क्या मैदा खाने से हो जाता है कैंसर, जानें चेतावनी क्यों दे रहे हैं एक्सपर्ट?
क्या मैदा खाने से हो जाता है कैंसर, जानें चेतावनी क्यों दे रहे हैं एक्सपर्ट?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget