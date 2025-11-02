एक्सप्लोरर
Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर आप अपनी राशि के अनुसार करें दान, जानें होंगे धनवान
Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर हर राशि के अनुसार दान करना शुभ है. उचित वस्त्र, अनाज या मिठाई दान से ग्रह दोष दूर होते हैं, धन-सुख, सफलता और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है...
Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान-पुण्य और शुभ कर्मों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है. हर राशि के लिए एक विशेष दान निर्धारित है, जो उसके स्वामी ग्रह को प्रसन्न करता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-
- मेष राशि: इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं. इस दिन गुड़, लाल वस्त्र, मसूर दाल, शहद या लाल फल का दान करना शुभ माना गया है. इससे ऊर्जा, साहस, संपत्ति में वृद्धि होती है. कर्ज से मुक्ति मिलती है.
- वृषभ राशि: इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं. ऊनी वस्त्र जैसे कंबल, सफेद मिठाई, चावल, घी, दही और सफेद तिल का दान इस दिन अत्यंत फलदायी होता है. इससे भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि और वैवाहिक जीवन में सौहार्द आता है.
- मिथुन राशि: इस राशि का स्वामी ग्रह बुध है. हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां, आंवला, हरे वस्त्र और स्टेशनरी का दान करने से बुद्धि का विकास होता है. व्यापार और करियर में सफलता मिलती है.
- कर्क राशि: इस राशि के स्वामी चंद्र हैं. दूध, सफेद मिठाई, चावल, चांदी, चीनी, मिश्री या जल का दान करने से मानसिक शांति मिलती है. स्वास्थ्य अच्छा रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.
- सिंह राशि: इस राशि के स्वामी सूर्य हैं. गेहूं, तांबा, गुड़, नारंगी वस्त्र, लाल फूल या माणिक्य का दान करने से मान-सम्मान में वृद्धि होती है. नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है.
- कन्या राशि: इस राशि के स्वामी भी बुध हैं. हरे वस्त्र, हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां और घी का दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है. स्वास्थ्य लाभ होता है और नौकरी में उन्नति मिलती है.
- तुला राशि: इस राशि का स्वामी शुक्र है. सफेद वस्त्र, इत्र, सुगंधित वस्तुएं, चावल और घी का दान करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है तथा वैवाहिक जीवन में संतुलन आता है.
- वृश्चिक राशि: इस राशि के स्वामी मंगल हैं. गुड़, लाल वस्त्र, मसूर दाल, लाल फल या निर्धन को धन देने से संकटों से रक्षा होती है. रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है.
- धनु राशि: इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं. चना दाल, केला, पीला वस्त्र, केसर, हल्दी और मक्का का दान करने से ज्ञान, धर्म, भाग्य का साथ और संतान पक्ष की उन्नति होती है.
- मकर राशि: इस राशि के स्वामी शनि हैं. काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल और कंबल का दान करने से शनि दोष कम होता है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है और बाधाएं दूर होती हैं.
- कुंभ राशि: इस राशि का स्वामी भी शनि है. काला कंबल, तिल, उड़द दाल, जूते-चप्पल या धन का दान करने से करियर में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं. आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है.
- मीन राशि: इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं. चने की दाल, पीला वस्त्र, बेसन के लड्डू, हल्दी और खाने-पीने की वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है. इससे धन हानि से बचाव होता है, तरक्की मिलती है और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है.
