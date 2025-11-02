Sunday Puja: रविवार को करें कुछ नियमों का पालन, सूर्यदेव होंगे प्रसन्न, जानें पूजा विधि..

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSunday Puja: रविवार को करें कुछ नियमों का पालन, सूर्यदेव होंगे प्रसन्न, जानें पूजा विधि..

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sunday Puja: भगवान सूर्य देव की उपासना के लिए रविवार का दिन अत्यंत शुभ और विशेष माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को सभी ग्रहों का स्वामी कहा गया है. माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियमों के साथ सूर्य देव की पूजा करता है.

उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. इससे व्यक्ति को सम्मान, आत्मविश्वास, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है. रविवार को कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी जरूरी है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

रविवार की पूजा विधि:

रविवार की पूजा को विशेष रूप से सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है. इस दिन सूर्योदय से पहले उठना शुभ माना जाता है. स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें. लाल रंग सूर्य देव का प्रिय रंग है. एक तांबे के लोटे में जल भरें. उसमें लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत (चावल) और रोली मिलाएं. फिर सूर्य की ओर मुख करके दोनों हाथों से धीरे-धीरे जल अर्पित करें.  

‘ॐ सूर्याय नमः’ या ‘ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप करें. इसके बाद घर के पूजा स्थल में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर सूर्य देव की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें. उन्हें रोली, चावल, लाल फूल, धूप, दीप और गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं. मंत्र जाप के बाद सूर्य देव की आरती करें और अंत में रविवार की व्रत कथा पढ़ें या सुनें.  

इन नियमों का करें पालन

रविवार के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है. इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और ‘ॐ सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप करना चाहिए. ऐसा करने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहती है.

रविवार के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और नमक का सेवन भी वर्जित माना गया है. इस दिन मांस और मदिरा से पूरी तरह दूर रहना चाहिए. साथ ही तांबे के बर्तन बेचना अशुभ माना जाता है.

रविवार को किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें और बुरे विचारों से बचें. इस दिन शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, न ही बाल या दाढ़ी कटवानी चाहिए. माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मबल बढ़ता है.
 
सूर्य बीज मंत्र:

"ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः" यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है. इसके नियमित जाप से शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्ति बढ़ती है. कहा जाता है कि इस बीज मंत्र के प्रभाव से जीवन में प्रकाश, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 02 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Sunday Puja Surya Dev Worship Hindu Worship Guide
