Rashifal: तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आज यानी 13 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन 3 राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

आज का दिन आपके भीतर छिपी नेतृत्व क्षमता को जगाने वाला है, चंद्रमा का सिंह में प्रवेश आपकी सोच को निडर बना रहा है, आप किसी टीम या रिश्ते में वह कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे जो लंबे समय से रोक रखा था, ध्यान रहे, आपकी विनम्रता आपकी शक्ति है, कमजोरी नहीं,

Career/Business: कार्यस्थल पर नए प्रोजेक्ट या मीटिंग में आपकी बात निर्णायक साबित होगी, पब्लिक रिलेशन और डिजाइन क्षेत्र में उन्नति,

Love Life: प्रिय के साथ स्पष्ट संवाद रिश्ते को मजबूती देगा,

Education: कला, लॉ या कम्युनिकेशन के छात्र प्रशंसा पाएंगे,

Health: नींद पूरी करें, अन्यथा मानसिक थकान बढ़ सकती है,

Finance: निवेश में स्थिरता, किसी साझेदारी से लाभ संभव,

सफलता मंत्र: समत्वं योग उच्यते, यानी संतुलन ही सच्चा योग है.

Lucky Color: Blue. Lucky Number: 6

उपाय: श्रीकृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें,

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल

आपकी दृष्टि आज गहरी और सटीक होगी, सिंह चंद्रमा आपकी अंतरदृष्टि को सक्रिय कर रहा है, कॉर्पोरेट मीटिंग, ऑडिट या संकट प्रबंधन जैसी परिस्थिति में आपका निर्णय सबको चौंकाएगा, परिवार में पुराने विवाद समाप्त होंगे, यह दिन आपको सिखा रहा है, जीत हमेशा चुपचाप योजना बनाने वालों की होती है,

Career/Business: किसी नई जिम्मेदारी या प्रमोशन के संकेत, रणनीतिक निर्णय में आपकी पकड़ मज़बूत,

Love Life: पुराने रिश्तों में पुनः गर्मजोशी, गलतफहमियां मिटेंगी,

Education: साइकोलॉजी, रिसर्च और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को परिणाम मिलेगा,

Health: तनाव घटेगा, नींद सुधरेगी,

Finance: आय स्थिर, लेकिन टैक्स या निवेश पेपर जांच लें,

सफलता मंत्र: सिद्धिं नयति कर्मणा, यानी सफलता कर्म से ही मिलती है.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

उपाय: शनि देव को तिल का दीपक जलाएं,

धनु (Sagittarius) राशिफल

आज ज्ञान, यात्रा और प्रेरणा तीनों आपकी दिशा तय करेंगे, सिंह चंद्रमा आपके आत्मबल को ऊँचा उठा रहा है, कोई गुरु, वरिष्ठ या दूर बैठे व्यक्ति आपके विचारों को नया दृष्टिकोण देगा, दिन का संकेत स्पष्ट है, आस्था और तर्क का संतुलन ही बुद्धि को प्रकाश देता है,

Career/Business: नई साझेदारी या दूरस्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत शुभ, विदेश से लाभ के संकेत,

Love Life: जीवनसाथी के साथ मनमुटाव मिटेगा, साथ में यात्रा संभव,

Education: रिसर्च, अध्यात्म और मैनेजमेंट छात्रों के लिए विशेष दिन,

Health: थकान के बावजूद ऊर्जा बनी रहेगी,

Finance: नए स्रोत से लाभ, निवेश लाभकारी रहेगा,

सफलता मंत्र: यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, यानी स्थिर मन सफलता का आधार है.

Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.