दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 400 के पार! सर्दी-जुकाम से राहत के लिए गरुड़ पुराण के अचूक उपाय

Air pollution Treatment in Garuda Purana: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ. दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी खराब हो चुका है. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने आज यानी 12 नवंबर 2025, बुधवार को राजधानी दिल्ली में GRAP का तीसरा फेज लागू कर दिया है.

दिल्ली की जहरीली हवा लोगों की सेहत पर गंभीर प्रभाव डाल रही है. प्रदूषण के कारण खांसी, जुकाम और सिर दर्द की समस्या आम हो गई है. ऐसे में गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ आसान उपाय प्रदूषण की इन समस्याओं से राहत दिला सकती है.

ये प्राचीन नुस्खे न केवल शरीर को शुद्ध करने का काम करते हैं, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं.

गरुड़ पुराण में खांसी और हृदय रोग का इलाज

गरुड़ पुराण के अनुसार, श्री विष्णु जी शिवजी से कहते हैं कि, मधु, घृत, पिप्पली-चूर्ण एवं दूध से युक्त क्वाथ का पान करने से हृदय रोग, खांसी तथा विषमज्वर का (बुखार के लक्षण) का विनाश होता है.

इसके अलावा जिन लोगों को कफ से जुड़ी समस्या है, उन्हें बिजौरा नींबू के बीच, इलायची, मुलेठी, पिप्पली और चमेली की पत्तियों का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर चाटने से कफ-विकार की समस्या से मुक्ति मिलती है.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर

हालांकि आज भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से लोगों को प्रभावित कर रही है. घर से बाहर निकलें तो चेहरे और मुंह को अच्छे से ढक कर निकलें. घर के बाहर जरूरी हो तभी निकालें.

इसके अलावा इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को किसी भी चिकित्सीय सलाह के पालन करने से बचें. सर्दी, जुकाम और खांसी से जुड़े लक्षण दिखाई देने पर एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं. किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.