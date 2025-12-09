Christmas 2025: आखिर 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है क्रिसमस? जानें पूरी कहानी!

जैसे कि 'सोल इन्विक्टस' का जन्मदिन. चर्च ने इन लोकप्रिय त्योहारों के साथ तालमेल बिठाने और उन्हें ईसाई रूप देने के लिए यीशु के जन्म का उत्सव इसी दिन तय किया, ताकि लोग बहुत ही आसानी से ईसाई धर्म अपना सकें. 350 ईस्वी के आसपास, पोप जूलियस प्रथम ने 25 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर यीशु के जन्मदिन के रूप में चुना और इसे 'क्राइस्ट मास' कहा जाने लगा.