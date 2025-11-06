नहीं, जनवरी 2026 में कोई ग्रहण नहीं लग रहा है. ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीध में आते हैं, जो इस समय खगोलीय स्थिति नहीं बन रही है.
Eclipse: साल 2026 का पहला ग्रहण क्या जनवरी में लगेगा, आखिर क्या है सच्चाई? आप भी जान लें
Eclipse 2026: साल 2026 के आकाश में इस बार क्या चार बार ‘अंधकार’ छाने वाला है? हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार नए साल यानी 2026 में दो सूर्य ग्रहण और दो बार चंद्र ग्रहण की स्थिति बनने जा रही है.
Eclipse 2026: लोग चर्चा कर रहे हैं कि साल के आरंभ यानी क्या जनवरी 2026 में कोई ग्रहण लगने जा रहा है, इसका उत्तर नहीं है. लेकिन इस वर्ष ग्रहण कब-कब लगने जा रहा है, वो जान लेते हैं.
खगोलविद और ज्योतिषीयों की मानें तो पहला ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा, जो वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) कहलाएगा. इस दिन सूर्य के चारों ओर अग्नि-वृत्त जैसी रिंग दिखाई देगी. भारत में यह आंशिक रूप से दिखेगा.
3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) लगेगा. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण रात के समय भारत समेत एशिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा. इसमें सूतक काल के नियमों का पालन किया जाएगा.
12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) लगेगा. ये ग्रहण हरियाली अमावस्या के दिन लगेगा. यह साल का सबसे चर्चित ग्रहण होगा. अमेरिका और यूरोप में पूर्ण दृश्य, जबकि भारत में आंशिक होगा.
28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण (Partial Lunar Eclipse) लगेगा. इस बार चंद्रमा का कुछ भाग ही पृथ्वी की छाया में आएगा. भारत में यह ग्रहण भी दिखाई देगा.
जनवरी 2026 में कोई ग्रहण नहीं है
कुछ दिनों से चर्चा है कि जनवरी 2026 में ग्रहण लगेगा और सूतक लगेगा. लेकिन Panchang अनुसार जनवरी में ग्रहण की कोई स्थिति नहीं बन रही है. इसलिए घबराने की कोई जरुरत नहीं है. दरअसल ग्रहण तब होता है जब सूर्य-चंद्र-पृथ्वी एक सीध में आते हैं और चंद्रमा अपने नोड्स (राहु-केतु) से गुजरता है. यह खगोलीय स्थिति जनवरी 2026 में नहीं बन रही.
ज्योतिषीय दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है फरवरी 2026 का पहला ग्रहण?
वेदिक ज्योतिष के अनुसार पहला ग्रहण हमेशा साल के घटनाक्रम का संकेत देता है. फरवरी का यह ग्रहण कुंभ राशि के सौर प्रभाव और सिंह-कुंभ अक्ष पर घटेगा, जिससे सत्ता, टेक्नोलॉजी, और वित्त जगत में हलचल संभव है. वहीं मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों को अशुभता से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए.
Frequently Asked Questions
क्या जनवरी 2026 में कोई ग्रहण लग रहा है?
2026 में पहला ग्रहण कब है और यह क्या है?
2026 का पहला ग्रहण 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण के रूप में लगेगा. इस दिन सूर्य के चारों ओर अग्नि-वृत्त जैसी रिंग दिखाई देगी, जो भारत में आंशिक रूप से दिखेगा.
2026 में चंद्र ग्रहण कब-कब लगेंगे?
2026 में दो चंद्र ग्रहण लगेंगे. पहला 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा, और दूसरा 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण है जो चंद्रमा के कुछ हिस्से को ही छाया में लेगा.
साल 2026 का सबसे चर्चित ग्रहण कौन सा होगा?
साल 2026 का सबसे चर्चित ग्रहण 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण होगा. यह अमेरिका और यूरोप में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि भारत में इसका प्रभाव आंशिक रहेगा.
