हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEclipse: साल 2026 का पहला ग्रहण क्या जनवरी में लगेगा, आखिर क्या है सच्चाई? आप भी जान लें

Eclipse: साल 2026 का पहला ग्रहण क्या जनवरी में लगेगा, आखिर क्या है सच्चाई? आप भी जान लें

Eclipse 2026: साल 2026 के आकाश में इस बार क्या चार बार ‘अंधकार’ छाने वाला है? हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार नए साल यानी 2026 में दो सूर्य ग्रहण और दो बार चंद्र ग्रहण की स्थिति बनने जा रही है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 06 Nov 2025 02:33 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Eclipse 2026: लोग चर्चा कर रहे हैं कि साल के आरंभ यानी क्या जनवरी 2026 में कोई ग्रहण लगने जा रहा है, इसका उत्तर नहीं है. लेकिन इस वर्ष ग्रहण कब-कब लगने जा रहा है, वो जान लेते हैं.

खगोलविद और ज्योतिषीयों की मानें तो पहला ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा, जो वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) कहलाएगा. इस दिन सूर्य के चारों ओर अग्नि-वृत्त जैसी रिंग दिखाई देगी. भारत में यह आंशिक रूप से दिखेगा.

3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) लगेगा. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण रात के समय भारत समेत एशिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा. इसमें सूतक काल के नियमों का पालन किया जाएगा.

12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) लगेगा. ये ग्रहण हरियाली अमावस्या के दिन लगेगा. यह साल का सबसे चर्चित ग्रहण होगा. अमेरिका और यूरोप में पूर्ण दृश्य, जबकि भारत में आंशिक होगा.

28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण (Partial Lunar Eclipse) लगेगा. इस बार चंद्रमा का कुछ भाग ही पृथ्वी की छाया में आएगा. भारत में यह ग्रहण भी दिखाई देगा.

जनवरी 2026 में कोई ग्रहण नहीं है

कुछ दिनों से चर्चा है कि जनवरी 2026 में ग्रहण लगेगा और सूतक लगेगा. लेकिन Panchang अनुसार जनवरी में ग्रहण की कोई स्थिति नहीं बन रही है. इसलिए घबराने की कोई जरुरत नहीं है. दरअसल ग्रहण तब होता है जब सूर्य-चंद्र-पृथ्वी एक सीध में आते हैं और चंद्रमा अपने नोड्स (राहु-केतु) से गुजरता है. यह खगोलीय स्थिति जनवरी 2026 में नहीं बन रही.

ज्योतिषीय दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है फरवरी 2026 का पहला ग्रहण?

वेदिक ज्योतिष के अनुसार पहला ग्रहण हमेशा साल के घटनाक्रम का संकेत देता है. फरवरी का यह ग्रहण कुंभ राशि के सौर प्रभाव और सिंह-कुंभ अक्ष पर घटेगा, जिससे सत्ता, टेक्नोलॉजी, और वित्त जगत में हलचल संभव है. वहीं मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों को अशुभता से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 06 Nov 2025 02:33 PM (IST)
Chandra Grahan 2026 Eclipse 2026 Surya Grahan 2026

Frequently Asked Questions

क्या जनवरी 2026 में कोई ग्रहण लग रहा है?

नहीं, जनवरी 2026 में कोई ग्रहण नहीं लग रहा है. ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीध में आते हैं, जो इस समय खगोलीय स्थिति नहीं बन रही है.

2026 में पहला ग्रहण कब है और यह क्या है?

2026 का पहला ग्रहण 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण के रूप में लगेगा. इस दिन सूर्य के चारों ओर अग्नि-वृत्त जैसी रिंग दिखाई देगी, जो भारत में आंशिक रूप से दिखेगा.

2026 में चंद्र ग्रहण कब-कब लगेंगे?

2026 में दो चंद्र ग्रहण लगेंगे. पहला 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा, और दूसरा 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण है जो चंद्रमा के कुछ हिस्से को ही छाया में लेगा.

साल 2026 का सबसे चर्चित ग्रहण कौन सा होगा?

साल 2026 का सबसे चर्चित ग्रहण 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण होगा. यह अमेरिका और यूरोप में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि भारत में इसका प्रभाव आंशिक रहेगा.

Embed widget