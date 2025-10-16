Mithun Rashi 2026: मिथुन राशिफल साल 2026, जनवरी से दिसंबर तक हर महीने का जानें हाल

Mithun Rashi 2026: नया साल ग्रहों के संगम से शुरू होगा, एक ओर गुरु और शनि कर्म के पथ को मजबूत करेंगे, तो दूसरी ओर राहु-केतु भाग्य और मानसिक संतुलन की परीक्षा लेंगे. जनवरी से दिसंबर तक कभी प्रमोशन की चमक दिखेगी, तो कभी रिश्तों में धैर्य की जरूरत पड़ेगी. जो लोग मेहनत, विश्वास और संयम के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए 2026 सिद्ध होगा कर्म-सफलता का वर्ष. आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक तीनों मोर्चों पर ग्रहों की चाल बड़े अवसर और कुछ सीख लेकर आएगी.

मिथुन राशि, जनवरी 2026

साल की शुरुआत नई उम्मीदों और कामकाजी अवसरों के साथ होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य आसान होंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा और रिश्तों में सुधार आएगा. आ

मिथुन राशि, फरवरी 2026

काम में व्यस्तता रहेगी लेकिन उसका पूरा फल मिलेगा. जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिल सकता है. व्यापारियों को नए अनुबंध का लाभ होगा. घर-परिवार में कोई शुभ कार्य संभव है. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा. राहु का असर मित्रों और सामाजिक दायरे से अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है. स्वास्थ्य थोड़ा अस्थिर रह सकता है, खासकर पाचन संबंधी परेशानी.

मिथुन राशि, मार्च 2026

इस महीने आपकी पहचान और मान-सम्मान बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अचानक लाभ भी संभव है. परिवार के सदस्यों के साथ निकटता बढ़ेगी. दाम्पत्य जीवन में भी तालमेल अच्छा रहेगा. शनि का प्रभाव काम में अनुशासन और परिश्रम बढ़ाएगा, जिससे लंबे समय तक लाभ होगा. आध्यात्मिक झुकाव और धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी.

मिथुन राशि, अप्रैल 2026

यह महीना कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कामकाज में अड़चनें आएंगी और मेहनत का पूरा फल देर से मिलेगा. परिवार में भी मतभेद बढ़ सकते हैं. संतान को लेकर चिंता संभव है. इस समय केतु का असर रिश्तों में शंका और दूरी ला सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अचानक खर्च परेशान कर सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर मानसिक तनाव और थकान.

मिथुन राशि, मई 2026

भाग्य का साथ मिलेगा और प्रयास सफल होंगे. कामकाज में प्रगति होगी और आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ होगा. परिवार और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा. शिक्षा और प्रतियोगिता में लगे लोगों को सफलता मिलेगी. राहु का असर मित्रों से लाभ और नए संपर्क दिलाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

मिथुन राशि, जून 2026

इस समय कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को सावधानी रखनी होगी. व्यापारी वर्ग को भी साझेदारी में सतर्कता रखनी चाहिए. परिवार के मामलों में धैर्य रखना होगा. इस समय शनि का असर मानसिक दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. स्वास्थ्य पर पेट और थकान संबंधी समस्या परेशान कर सकती है.

मिथुन राशि, जुलाई 2026

कामकाज में तेजी आएगी और आपके आत्मविश्वास से बाधाएँ दूर होंगी. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी. व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और संतान से प्रसन्नता का समाचार मिलेगा. आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा. इस समय बृहस्पति का प्रभाव शिक्षा और संतान से शुभ समाचार देगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम से थकान हो सकती है.

मिथुन राशि, अगस्त 2026

यह महीना भाग्य और प्रयास दोनों का साथ देगा. कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. परिवार और दाम्पत्य जीवन में तालमेल बना रहेगा. इस समय राहु का असर सामाजिक दायरे से लाभ और मान-सम्मान दिलाएगा. विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी.

मिथुन राशि, सितम्बर 2026

काम में प्रगति होगी लेकिन विरोधियों से सावधानी रखनी होगी. व्यापारियों को नए अनुबंध का लाभ मिलेगा. परिवार में किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद संभव हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अनावश्यक खर्च परेशान कर सकते हैं. शनि का प्रभाव परिश्रम बढ़ाएगा लेकिन परिणाम देर से मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मिथुन राशि, अक्टूबर 2026

यह महीना आपके लिए उपलब्धियों से भरा रहेगा. कामकाज में सफलता मिलेगी और प्रमोशन का योग बनेगा. व्यापारियों को बड़ा लाभ हो सकता है. परिवार में खुशहाली रहेगी और जीवनसाथी से संबंधों में निकटता बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इस समय केतु का असर रिश्तों में भ्रम ला सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन यात्रा करते समय सावधानी रखें.

मिथुन राशि, नवम्बर 2026

भाग्य का साथ मिलेगा और करियर में नई संभावनाएँ उभरेंगी. कामकाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापारी वर्ग को भी लाभ होगा. परिवार में सामंजस्य रहेगा. संतान की ओर से प्रसन्नता के समाचार मिलेंगे. इस समय राहु का असर मित्रों से सहयोग और अचानक लाभ दिला सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

मिथुन राशि, दिसम्बर 2026

साल का अंत सकारात्मक परिणामों के साथ होगा. कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी और नए अवसर मिलेंगे. व्यापारी वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा. परिवार और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा. संतान से खुशी मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इस समय बृहस्पति का असर शिक्षा, संतान और भाग्य के क्षेत्र में शुभ परिणाम देगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.