हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मFalgun Amavasya 2026: फाल्गुन अमावस्या कब ? नोट करें डेट, इसी दिन लगेगा सूर्य ग्रहण

Falgun Amavasya 2026: फाल्गुन अमावस्या कब ? नोट करें डेट, इसी दिन लगेगा सूर्य ग्रहण

Falgun Amavasya 2026: फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी को मनाई जाएगी, इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है. स्नान-दान के लिए ये तिथि बहुत खास है, लेकिन क्या सूर्य ग्रहण से धार्मिक कार्य प्रभावित होंगे जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 04 Feb 2026 07:25 AM (IST)
Falgun Amavasya 2026: इस साल फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी 2026 को है. इस दिन मंगलवार है तो ये भौमवती अमावस्या होगी. इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है. अमावस्या पर की गई प्रक्रिया के पालन से ग्रहों की शांति और दोषों का निवारण दोनों हो सकता है. तन-मन की शुद्धि के लिए अमावस्या पर गंगा स्नान सबसे पुण्यफलदायी माना गया है. इस दिन पवित्र नदी का जल अमृत के समान होता है. वहीं अमावस्या पर दान से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में तमाम सुख भोगता है.

फाल्गुन अमावस्या स्नान मुहूर्त 2026

फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान के लिए सबसे शुभ ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है.  ये समय आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सर्वोत्तम माना जाता है. यह समय मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा, और आरोग्य प्रदान करता है, जिससे नकारात्मकता नष्ट होती है.

  • फाल्गुन अमावस्या तिथि शुरू - 16 फरवरी 2026, शाम 5.34
  • फाल्गुन अमावस्या तिथि समाप्त - 17 फरवरी 2026, शाम 5.30
  • स्नान समय - सुबह 5.16 - सुबह 6.07
  • अमृत काल मुहूर्त - सुबह 10.39 - दोपहर 12.17

फाल्गुन अमावस्या पर किसकी पूजा करें

  • शालिग्राम पूजा - अमावस्या पर दूध और पानी से भगवान शालग्राम का अभिषेक करें और पूजन सामग्री चढ़ाएं. अभिषेक किए जल में से थोड़ा सा खुद पीएं.
  • तुलसी पूजा -  तुलसी के पौधे को धोकर चंदन, कुमकुम, फूल, चुनरी से सजाएं. घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं. 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करें और 'ॐ श्री तुलस्यै नमः' का जाप करें.
  • पितर पूजा - पितरों की पूजा के लिए अमावस्या श्रेष्ठ तिथि है. इस दिन पितरों को जलांजलि दें. इससे उनकी आत्मा तृप्त रहती है. जल अर्पित करने के लिए जल हथेली में लेकर अंगूठे की ओर से चढ़ाएं। कंडा जलाकर उस पर गुड़-घी डालकर धूप अर्पित करें. पितरों का ध्यान करें.
  • पीपल पूजा- फाल्गुन महीने की अमावस्या पर पीपल की पूजा का भी खास महत्व है. इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगाजल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाना चाहिए. लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं.

Shani Jayanti 2026: शनि जयंती 2026 में कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 04 Feb 2026 07:25 AM (IST)
Surya Grahan 2026 Solar Eclipse 2026 Falgun Amavasya 2026 Bhaumvati Amavasya 2026
