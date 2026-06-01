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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNose Mole Meaning: नाक पर तिल वाली लड़कियां होती हैं भाग्यशाली और बुद्धिमान, जानें सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इसका मतलब

Nose Mole Meaning: नाक पर तिल वाली लड़कियां होती हैं भाग्यशाली और बुद्धिमान, जानें सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इसका मतलब

Samudrik Shastra Nose Mole: क्या आपकी नाक पर भी है तिल? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां होती हैं बेहद भाग्यशाली और बुद्धिमान, जानें इसके पीछे का राज.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 01 Jun 2026 08:20 AM (IST)
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Nose Mole Meaning: सामुद्रिक शास्त्र (Samudrik Shastra) में शरीर के विभिन्न अंगों पर मौजूद तिलों और निशानों का विशेष महत्व बताया गया है. ऋषि-मुनियों के अनुसार, शरीर का हर तिल व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और उसके आने वाले भविष्य से जुड़ा कोई न कोई संकेत जरूर देता है. चाहे तिल चेहरे पर हो, हाथों पर या नाक पर, इसका एक खास अर्थ होता है.

आज हम बात कर रहे हैं नाक पर तिल (Mole on Nose) होने के महत्व के बारे में. मान्यता है कि जिन लड़कियों या महिलाओं की नाक पर तिल होता है, वे बेहद बुद्धिमान, आकर्षक और आत्मविश्वासी होती हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि नाक के अलग-अलग हिस्सों (दाएं, बाएं या बीच में) पर तिल होने का क्या मतलब होता है.

1. नाक की दाईं ओर तिल का प्रभाव (Mole on Right Side of Nose)

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन महिलाओं की नाक के दाईं तरफ तिल होता है, वे बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं.

  • आकर्षक व्यक्तित्व: ऐसी महिलाएं स्वभाव से बेहद आकर्षक और प्रभावशाली होती हैं. इनकी बातचीत की शैली (Communication Skills) इतनी अच्छी होती है कि लोग इनकी ओर आसानी से खिंचे चले आते हैं.

  • वैवाहिक सुख: महिलाओं के लिए यह तिल विशेष रूप से सौभाग्य का प्रतीक है. इन्हें जीवनसाथी का भरपूर प्रेम और सहयोग मिलता है, जिससे इनका पारिवारिक जीवन संतुलित और खुशहाल रहता है.

  • करियर और पैसा: आर्थिक रूप से भी ये मजबूत होती हैं. करियर के क्षेत्र में ये अपनी मेहनत के दम पर ऊंचाइयों को छूती हैं और जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक नजरिया रखती हैं.

2. नाक की बाईं ओर तिल का संकेत (Mole on Left Side of Nose)

यदि किसी महिला की नाक के बाईं तरफ तिल है, तो यह उनके तेज दिमाग और कलात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है.

  • तकनीकी और रचनात्मक समझ: ऐसी महिलाएं अक्सर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या किसी क्रिएटिव फील्ड (जैसे कला, लेखन, डिजाइनिंग) में बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं.

  • यूनिक वर्किंग स्टाइल: इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये किसी भी काम को लीक से हटकर, यानी एक अनोखे तरीके से करना पसंद करती हैं. मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ये शांत और संतुलित रहकर फैसला लेती हैं.

  • आर्थिक स्वभाव: स्वभाव के मामले में ये थोड़ी खुले हाथ से खर्च करने वाली (खर्चीली) होती हैं. इसलिए, इन्हें अपने जीवन में वित्तीय संतुलन (Financial Planning) बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

3. नाक के बीच में तिल का मतलब (Mole on Centre of Nose)

नाक के बिल्कुल बीचो-बीच (Tip or Bridge) पर तिल होना व्यक्ति के स्वतंत्र और स्वाभिमानी स्वभाव को दर्शाता है.

  • स्वतंत्र विचार: ऐसी महिलाएं किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करतीं. इन्हें अपने जीवन और काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप (Interference) बर्दाश्त नहीं होता और ये अपने फैसले खुद लेती हैं.

  • सोशल सेंस: ये दूसरों के हाव-भाव और मन की बात को भांपने में माहिर होती हैं. यही वजह है कि ये सामाजिक परिस्थितियों को बहुत समझदारी से संभाल लेती हैं.

  • चुनौती: कला और रचनात्मक कार्यों में इनकी गहरी रुचि होती है. हालांकि, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, कभी-कभी आलस्य (Laziness) इनके काम में बाधा बन जाता है, जिसके कारण ये हाथ में आए अच्छे अवसरों को खो देती हैं.

नाक पर तिल का महत्व

तिल का स्थान मुख्य विशेषता स्वभाव/करियर
दाईं ओर (Right Side) सौभाग्य और आकर्षण सफल करियर, मजबूत आर्थिक स्थिति और सुखी दांपत्य जीवन.
बाईं ओर (Left Side) तेज दिमाग और क्रिएटिविटी तकनीकी क्षेत्रों में माहिर, शांत स्वभाव लेकिन अधिक खर्चीली.
बीच में (Centre) स्वतंत्र और स्वाभिमानी आत्मनिर्भर, कलाप्रेमी लेकिन कभी-कभी आलसी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 01 Jun 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Samudrik Shastra Mole Astrology Nose Mole Meaning Mole On Nose Female
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