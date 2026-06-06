Char Dham yatra 2026: हरिद्वार, उत्तराखंड में इस वर्ष चारधाम यात्रा अपने चरम (पीक) पर है. देश-दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन और सीसीटीवी (CCTV) कैमरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

गढ़वाल रेंज के महानिरीक्षक (IG) राजीव स्वरूप ने हरिद्वार का दौरा कर चारधाम यात्रा, आगामी कांवड़ मेले और कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की. अधिकारियों के साथ हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए.

पिछले साल की तुलना में 30% अधिक पहुंचे श्रद्धालु

समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि इस साल चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है. पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना की जाए, तो इस बार लगभग 30 प्रतिशत अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच चुके हैं.

आईजी ने कहा: "बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं. इतनी भारी भीड़ के बावजूद यात्रा का सुरक्षित संचालन होना प्रशासन और पुलिस के लिए बेहद संतोषजनक बात है."

ड्रोन और सीसीटीवी से पल-पल की निगरानी

भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए गढ़वाल पुलिस आधुनिक तकनीकों का सहारा ले रही है.

हाई-टेक कंट्रोल रूम: यात्रा मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को मुख्य कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है.

यात्रा मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को मुख्य कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है. ड्रोन से मॉनिटरिंग: संवेदनशील और संकरे पहाड़ी रास्तों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि ट्रैफिक जाम या अन्य समस्याओं का तुरंत पता लगाया जा सके.

संवेदनशील और संकरे पहाड़ी रास्तों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि ट्रैफिक जाम या अन्य समस्याओं का तुरंत पता लगाया जा सके. अतिरिक्त पुलिस बल: जिन इलाकों में श्रद्धालुओं का दबाव अधिक है, वहां तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल (Extra Force) तैनात किया जा रहा है.

हर शाम होगी भीड़ की समीक्षा

यात्रा से जुड़े मुख्य जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और देहरादून में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. आईजी राजीव स्वरूप ने सभी जिला कप्तानों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन शाम को अपने-अपने क्षेत्रों में भीड़ की स्थिति का आकलन (Assessment) करें.

इस आकलन की विस्तृत रिपोर्ट रोज शाम को कंट्रोल रूम को भेजी जाएगी, जिससे अगले दिन की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री का मंत्र: सुरक्षित यात्रा और सुगम दर्शन

आईजी गढ़वाल ने स्पष्ट किया कि पूरी पुलिस टीम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए ‘सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद’ के मूल मंत्र पर काम कर रही है. पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देवभूमि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो और वे एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर लौटें.

इसके साथ ही, बैठक में आगामी कांवड़ मेले और आने वाले कुंभ मेले की प्राथमिक तैयारियों पर भी चर्चा की गई, ताकि समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकें.

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