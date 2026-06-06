हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मCharDham yatra 2026: चारधाम यात्रा चरम पर श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ के बीच अलर्ट मोड में पुलिस, ड्रोन और CCTV से रखी जा रही है नजर

CharDham yatra 2026: चारधाम यात्रा चरम पर श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ के बीच अलर्ट मोड में पुलिस, ड्रोन और CCTV से रखी जा रही है नजर

चारधाम यात्रा 2026 पीक पर, ड्रोन व CCTV से निगरानी, गढ़वाल IG राजीव स्वरूप ने समीक्षा कर बताया कि 30% ज्यादा श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ के बीच पुलिस अलर्ट है, सुरक्षित व सुगम दर्शन प्राथमिकता है.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Jun 2026 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

Char Dham yatra 2026: हरिद्वार, उत्तराखंड में इस वर्ष चारधाम यात्रा अपने चरम (पीक) पर है. देश-दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन और सीसीटीवी (CCTV) कैमरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

गढ़वाल रेंज के महानिरीक्षक (IG) राजीव स्वरूप ने हरिद्वार का दौरा कर चारधाम यात्रा, आगामी कांवड़ मेले और कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की. अधिकारियों के साथ हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए.

पिछले साल की तुलना में 30% अधिक पहुंचे श्रद्धालु

समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि इस साल चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है. पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना की जाए, तो इस बार लगभग 30 प्रतिशत अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच चुके हैं.

आईजी ने कहा: "बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं. इतनी भारी भीड़ के बावजूद यात्रा का सुरक्षित संचालन होना प्रशासन और पुलिस के लिए बेहद संतोषजनक बात है."

ड्रोन और सीसीटीवी से पल-पल की निगरानी

भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए गढ़वाल पुलिस आधुनिक तकनीकों का सहारा ले रही है.

  • हाई-टेक कंट्रोल रूम: यात्रा मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को मुख्य कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है.
  • ड्रोन से मॉनिटरिंग: संवेदनशील और संकरे पहाड़ी रास्तों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि ट्रैफिक जाम या अन्य समस्याओं का तुरंत पता लगाया जा सके.
  • अतिरिक्त पुलिस बल: जिन इलाकों में श्रद्धालुओं का दबाव अधिक है, वहां तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल (Extra Force) तैनात किया जा रहा है.

हर शाम होगी भीड़ की समीक्षा

यात्रा से जुड़े मुख्य जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और देहरादून में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. आईजी राजीव स्वरूप ने सभी जिला कप्तानों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन शाम को अपने-अपने क्षेत्रों में भीड़ की स्थिति का आकलन (Assessment) करें.

इस आकलन की विस्तृत रिपोर्ट रोज शाम को कंट्रोल रूम को भेजी जाएगी, जिससे अगले दिन की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री का मंत्र: सुरक्षित यात्रा और सुगम दर्शन

आईजी गढ़वाल ने स्पष्ट किया कि पूरी पुलिस टीम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए ‘सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद’ के मूल मंत्र पर काम कर रही है. पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देवभूमि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो और वे एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर लौटें.

इसके साथ ही, बैठक में आगामी कांवड़ मेले और आने वाले कुंभ मेले की प्राथमिक तैयारियों पर भी चर्चा की गई, ताकि समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकें.

Kal Ka Rashifal 7 June 2026: कल कुंभ राशि में लगेगा चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष, कर्क और वृश्चिक सहित इन 3 राशियों पर मंडराएंगे संकट के बादल!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Char Dham Yatra 2026 Char Dham Yatra Crowds Kedarnath-Badrinath Yatra Security
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
CharDham yatra 2026: चारधाम यात्रा चरम पर श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ के बीच अलर्ट मोड में पुलिस, ड्रोन और CCTV से रखी जा रही है नजर
चारधाम यात्रा चरम पर श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ के बीच अलर्ट मोड में पुलिस, ड्रोन और CCTV से रखी जा रही है नजर
धर्म
Meen Saptahik Rashifal 7 to 13 June 2026: सप्ताह के अंत में मिलेगी राहत! मीन राशि वालों के लिए बन रहे हैं खास संकेत
सप्ताह के अंत में मिलेगी राहत! मीन राशि वालों के लिए बन रहे हैं खास संकेत
धर्म
Kumbh Weekly Horoscope 7-13 June 2026: कोई खास से मुलाकात लाएगी जीवन में बड़ा बदलाव, देखें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल
कोई खास से मुलाकात लाएगी जीवन में बड़ा बदलाव, देखें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Makar Saptahik Rashifal 7 to 13 June 2026: मकर राशि वालों को इस सप्ताह कहां मिलेगी सफलता और कहां आएंगी बाधाएं देखें
मकर राशि वालों को इस सप्ताह कहां मिलेगी सफलता और कहां आएंगी बाधाएं देखें
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: गिरफ्तार होंगे खान सर? कोर्ट से आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Bihar
Khan Sir Controversy: खान सर के सरेंडर से पहले कोचिंग के बाहर हाई अलर्ट | Patna Coaching Firing
US Iran War Updates: Trump का बदलता मूड..युद्ध में लाएगा शांति? | Hormuz | Breaking | Latest News
Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूसुफ पठान को पहुंचाया था ममता बनर्जी का बहरामपुर सीट छोड़ने का संदेश? सौरव गांगुली ने खबरों को किया खारिज
यूसुफ पठान को पहुंचाया था ममता बनर्जी का संदेश? सौरव गांगुली ने खबरों को किया खारिज
महाराष्ट्र
CJP Protest: 'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
इंडिया
लुधियाना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ट्रेन का डिब्बा हुआ क्षतिग्रस्त, दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही थी ट्रेन
लुधियाना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ट्रेन का डिब्बा हुआ क्षतिग्रस्त, दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही थी ट्रेन
क्रिकेट
सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, भारत की टी20 टीम में इस खिलाड़ी को भी पहली बार मिली जगह
सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, भारत की टी20 टीम में इस खिलाड़ी को भी पहली बार मिली जगह
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
इंडिया
Explained: 'गॉडजिला' एल नीनो आ रहा है... 2026 का मौसम कितना भयानक हो सकता है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा?
'गॉडजिला' एल नीनो आ रहा है... 2026 का मौसम कितना भयानक हो सकता है और भारत पर इसका क्या असर?
मध्य प्रदेश
इंदौर में स्ट्रीट डॉग का आतंक, डॉक्टर-नर्स समेत 42 लोगों को काटा; कुत्ते की तलाश में नगर निगम
इंदौर में स्ट्रीट डॉग का आतंक, डॉक्टर-नर्स समेत 42 लोगों को काटा; कुत्ते की तलाश में नगर निगम
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget