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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 7 to 13 June 2026: सप्ताह के अंत में मिलेगी राहत! मीन राशि वालों के लिए बन रहे हैं खास संकेत

Meen Saptahik Rashifal 7 to 13 June 2026: सप्ताह के अंत में मिलेगी राहत! मीन राशि वालों के लिए बन रहे हैं खास संकेत

Meen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 7 से 13 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 06 Jun 2026 11:33 AM (IST)
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Meen Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सतर्कता और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. सप्ताह के दौरान आपको कई मामलों में धैर्य और विवेक का परिचय देना होगा. विशेष रूप से भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है.

हालांकि सप्ताह पूरी तरह प्रतिकूल नहीं है, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा. यदि आप संयम बनाए रखेंगे तो सप्ताह के अंत तक कई परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. किसी बात को लेकर मतभेद या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद करते समय संयम रखें. वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. यदि आप नई नौकरी या पद परिवर्तन की सोच रहे हैं तो अभी जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी एकाग्रता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना होगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह योजनाओं की दोबारा समीक्षा करने की आवश्यकता होगी. किसी नए निवेश, साझेदारी या बड़े आर्थिक फैसले को लेने से पहले सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल अवश्य करें. कारोबार में कुछ रुकावटें या देरी हो सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखने पर धीरे-धीरे परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी. आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतनी होगी. आय सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना है. बजट बनाकर चलना और खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा. सप्ताह के अंत में किसी रुके हुए कार्य या धन से जुड़ी समस्या का समाधान मिलने के संकेत हैं.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन में कुछ छोटे-मोटे मतभेद देखने को मिल सकते हैं. किसी घरेलू विषय को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विचारों का अंतर हो सकता है, लेकिन समझदारी और संवाद के माध्यम से स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी. परिवार के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है. सामाजिक जीवन में भी आपको अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखनी होगी. सप्ताह के अंत में किसी मित्र या शुभचिंतक का सहयोग मिलने से आपकी कोई महत्वपूर्ण समस्या हल हो सकती है.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह थोड़ी दूरी या संवाद की कमी महसूस हो सकती है. लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा होने की आशंका है, इसलिए अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए. यदि आप रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखेंगे तो सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी. प्रेम संबंधों में किसी पुराने विवाद का समाधान भी संभव है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह मानसिक तनाव की ओर संकेत कर रहा है. अधिक सोच-विचार और कार्यभार के कारण मन बेचैन रह सकता है. ऐसे में योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. पर्याप्त नींद लें और खानपान का विशेष ध्यान रखें. मौसम के प्रभाव से सिरदर्द, थकान या कमजोरी जैसी समस्याएं भी महसूस हो सकती हैं. नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा.

उपाय

प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और समुद्र मंथन की कथा का श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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