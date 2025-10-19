हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2025: दिवाली पर कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा एक्टिव? किन राशियों के लिए लकी रहेगा ये दिन?

Diwali 2025: दिवाली पर कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा एक्टिव? किन राशियों के लिए लकी रहेगा ये दिन?

Diwali 2025: दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, इस दौरान बृहस्पति और शुक्र ग्रह के एक्मेटिव रहने से मेष, मिथुन और मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से फलदायी है धन लाभ के भी संकेत है.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Oct 2025 11:37 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. जिसे बड़ी दिवाली या दीपावली के नाम से भी जाना जाता है. दिवाली के दिन प्रदोष काल में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के पूजन का विधान है.

मान्यता है कि दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है. तो वहीं दिवाली पर कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और किस राशि वालों को फायदा पहुंचाता है? आइए जानते हैं इसके बारे में.

दिवाली पर कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा एक्टिव?

दीपावली के दौरान, बृहस्पति (गुरु) और शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा सक्रिय माने जाते हैं. ये ग्रह मिलकर धन, समृद्धि और सद्भाव को आकर्षित करते हैं. बृहस्पति प्रचुरता लाता है, जबकि शुक्र रिश्तों में प्रेम और सद्भाव सुनिश्चित करता है, जिससे धन का लाभ प्रियजनों के साथ साझा किया जा सके.

किस राशि को लाभ?

मेष राशि (Aries Horoscope)
दिवाली के मौके पर मेष राशि के लोगों को ढेर सारी खुशियां मिलने वाली है. आप इस दौरान अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करके बड़ा लाभ हासिल कर सकते हैं. साथ ही आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी.

आप इस दौरान वह भी काम करेंगे जो करने से आप अब तक डर रहे थे और आपको सफलता मिलने की संभावना है. बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी निर्णय लें, जल्दबाजी में न लें. साथ ही आपको इस दौरान परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)
मिथुन राशि के लोगों के लिए इस बार दिवाली का पर्व मालामाल करने वाला है. बृहस्पति और शुक्र ग्रह के एक्टिव रहने से आप कोई संपत्ति या धन आदि की खरीदारी कर सकते हैं और आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं.

वहीं, यह समय आपके लिए पूरी तरह से सौभाग्यशाली रहने वाला है. आपकी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बीताएंगे. आपके रिश्ते पहले से काफी ज्यादा मजबूत भी होगा.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)
मकर राशिवालों को दिवाली के मौके पर धन संपत्ति का सुख मिल सकता है. भाग्य अब आपका पूरी तरह से साथ देंगा. साथ ही इस दौरान आप नया मकान, दुकान में निवेश कर सकते हैं या नया वाहन आदि की खरीदारी कर सकते हैं. साथ ही आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा.

आप आध्यात्मिक रूप से काफी सक्रिय होंगे आपका मन धार्मिक कार्यों में अधिक रहेगा. आप नया सीखने में रुचि रखेंगे. आपको काफी ज्ञान मिलेगा. साथ ही आपकी वाणी मधुर होगी. वाणी के बल पर आप करियर और परिवार में सामंजस्य बनाकर रखेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 19 Oct 2025 11:37 AM (IST)
Tags :
Venus #jupiter Diwali 2025
Embed widget