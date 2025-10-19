हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोDiwali 2025 Toran: दिवाली पर 1-2 नहीं इन 3 पत्तों का लगाएं तोरण, मां लक्ष्मी जरूर आएंगी आपके द्वार

Diwali 2025 Toran: दिवाली पर 1-2 नहीं इन 3 पत्तों का लगाएं तोरण, मां लक्ष्मी जरूर आएंगी आपके द्वार

Diwali 2025 Toran Decoration: दिवाली के दिन मुख्य द्वार के दरवाजे पर तोरण लगाना बहुत शुभ माना जाता है. इससे घर पर सुख-समृद्धि और सकारात्मक उर्जा का आगमन होता है. मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 19 Oct 2025 09:56 AM (IST)
Diwali 2025 Toran Decoration: दिवाली के दिन मुख्य द्वार के दरवाजे पर तोरण लगाना बहुत शुभ माना जाता है. इससे घर पर सुख-समृद्धि और सकारात्मक उर्जा का आगमन होता है. मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं.

दिवाली 2025 तोरण सजावट

1/6
कार्तिक अमावस्या के दिन सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली या दिवाली का पर्व मनाया जाएगा. यह दिन लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत भी शुभ माना जाता है. एक मान्यता यह भी है कि, इसी दिन भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे.
कार्तिक अमावस्या के दिन सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली या दिवाली का पर्व मनाया जाएगा. यह दिन लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत भी शुभ माना जाता है. एक मान्यता यह भी है कि, इसी दिन भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे.
2/6
दिवाली पर लोग घर की साज-सजावट करने के साथ ही मुख्य द्वार की साफ-सफाई और सजावट भी करते हैं. इनमें तोरण या बंधनवार लगाना सबसे शुभ और सकारात्मक माना जाता है. लोग पत्तियों की माला या लड़ी बनाकर इसे दरवाजे पर बांधते हैं.
दिवाली पर लोग घर की साज-सजावट करने के साथ ही मुख्य द्वार की साफ-सफाई और सजावट भी करते हैं. इनमें तोरण या बंधनवार लगाना सबसे शुभ और सकारात्मक माना जाता है. लोग पत्तियों की माला या लड़ी बनाकर इसे दरवाजे पर बांधते हैं.
3/6
तोरण मुख्य रूप से अशोक के पत्तों से बनाई जाती है. लेकिन इस साल दिवाली पर आप एक-दो नहीं बल्कि तीन पत्तों वाला तोरण लगा सकते हैं. आइये जानते हैं इन पत्तियों के बारे में.
तोरण मुख्य रूप से अशोक के पत्तों से बनाई जाती है. लेकिन इस साल दिवाली पर आप एक-दो नहीं बल्कि तीन पत्तों वाला तोरण लगा सकते हैं. आइये जानते हैं इन पत्तियों के बारे में.
4/6
दिवाली के दिन आप पान के पत्तों से तोरण बनाकर भी मुख्य द्वार के दरवाजे पर लगा सकते हैं. धार्मिक दृष्टि से पान का पत्ता भी शुभ माना जाता है और पूजा-पाठ में भी इसका प्रयोग किया जाता है.
दिवाली के दिन आप पान के पत्तों से तोरण बनाकर भी मुख्य द्वार के दरवाजे पर लगा सकते हैं. धार्मिक दृष्टि से पान का पत्ता भी शुभ माना जाता है और पूजा-पाठ में भी इसका प्रयोग किया जाता है.
5/6
इसी के साथ आप आम के पत्तों का तोरण बनाकर भी घर के बाहर लगा सकते हैं. पत्तों बीच में आप गेंदे का फूल भी लगा सकते हैं, जिससे कि इसकी सुंदरता और शुभता भी बढ़ जाएगी.
इसी के साथ आप आम के पत्तों का तोरण बनाकर भी घर के बाहर लगा सकते हैं. पत्तों बीच में आप गेंदे का फूल भी लगा सकते हैं, जिससे कि इसकी सुंदरता और शुभता भी बढ़ जाएगी.
6/6
तोरण बनाने के लिए अशोक के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि अशोक के पत्तों का तोरण दरवाजे पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर पर नहीं होता है. इसलिए आप इस दिवाली अशोक के पत्तों का तोरण लगाकर अपने घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं.
तोरण बनाने के लिए अशोक के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि अशोक के पत्तों का तोरण दरवाजे पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर पर नहीं होता है. इसलिए आप इस दिवाली अशोक के पत्तों का तोरण लगाकर अपने घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं.
Published at : 19 Oct 2025 09:56 AM (IST)
Tags :
Positive Energy Vastu Shastra Diwali 2025 Toran Decoration

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
Virat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
Virat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
टेलीविजन
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें लिस्ट
ब्यूटी
दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget