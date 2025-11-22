हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मदेवकीनंदन ठाकुर से जानिए खट्टा, मीठा और तीखा खाने में पहले क्या खाएं?

देवकीनंदन ठाकुर से जानिए खट्टा, मीठा और तीखा खाने में पहले क्या खाएं?

Devkinandan Thakur: भारत के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक वीडियो के जरिए बताया कि खट्टा, मीठा और तीखा भोजन में सबसे पहले किसका सेवन करना चाहिए? जानिए भोजन से जुड़ी अहम जानकारी.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Nov 2025 12:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Devkinandan Thakur News: भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर (Devkinandan Thakur) श्रीमद भागवत, श्रीराम कथा, शिव पुराण और शास्त्रीय वर्णित कथाओं पर प्रवचन देते हैं. उनकी कथाओं की छोटी-छोटी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर उनका एक वीडिया जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर बता रहे हैं किसी भी व्यक्ति को खट्टे, मीठे और तीखे भोजन में से किसे सबसे पहले खाना चाहिए?

मीठा, तीखा और खट्टा भोजन किसे सबसे पहले खाएं?

उन्होंने वीडियो शेयर कर बताया कि, आज के समय में 99 प्रतिशत लोग खाने से जुड़ी ये बड़ी गलती जरूरत करते हैं. अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि, खट्टा, मीठा और तीखा भोजन में से किसे सबसे पहले खाना चाहिए? आइए जानते हैं इसके बारे में. 

आपकी भोजन की थाली में खट्टा, मीठा और तीखा तीनों ही तरह का खाद्य पदार्थ है, तीनों में सबसे पहले किसे ग्रहण करें और किसे बाद में इसका जवाब देते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, सबसे पहले अन्न देवता को प्रणाम करना हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारे शरीर की पूर्ति हो रही है.

मीठी चीजों से करें भोजन की शुरुआत

सबसे पहले हमें मीठी चीजों के सेवन से भोजन को शुरू करना चाहिए. इसके बाद थोड़ा नमक या तीखा भोजन खाएं और अंतिम में खट्टा भोजन खाएं. पहले रसदार चीजों को खाएं, बीच में गरिष्ठ भोजन (तेल, घी, मसाले युक्त वाला आहार) और अंतिम में द्रव्य पदार्थों का सेवन करें. 

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के अनुसार भोजन के ये निमय शास्त्रीय सम्मत है. जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 22 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Food Devkinandan Thakur

Frequently Asked Questions

क्या भोजन से जुड़े देवकीनंदन ठाकुर के ये नियम शास्त्रीय सम्मत हैं?

जी हाँ, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के अनुसार भोजन के ये नियम शास्त्रीय सम्मत हैं।

