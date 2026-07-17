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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPuja Rule: क्या रात में भी की जा सकती है पूजा? धर्म शास्त्र क्या कहते हैं, जानिए सही नियम

Puja Rule: क्या रात में भी की जा सकती है पूजा? धर्म शास्त्र क्या कहते हैं, जानिए सही नियम

Puja Rule: क्या रात में भगवान की पूजा की जा सकती है? जानिए धर्म शास्त्र में रात की पूजा को लेकर क्या नियम बताए गए हैं, किन देवी-देवताओं की आराधना रात्रि में शुभ मानी जाती है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 03:15 PM (IST)
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Puja Rule: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का विशेष महत्व माना गया है. अधिकांश लोग सुबह स्नान के बाद भगवान की आराधना करते हैं, जबकि कई लोग शाम को दीपक जलाकर भी पूजा करते हैं. लेकिन आज की व्यस्त जीवनशैली में अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि यदि सुबह या शाम समय न मिले, तो क्या रात में भी भगवान की पूजा की जा सकती है? क्या धर्म शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं?

धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार, इसका उत्तर केवल हां या नहीं में नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देवी-देवता की पूजा कर रहे हैं और पूजा का स्वरूप क्या है.

क्या रात में पूजा करना शास्त्रों के अनुसार उचित है?

धर्म शास्त्रों के अनुसार, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, ध्यान और भजन किसी भी समय किया जा सकता है. ईश्वर का नाम लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है. हालांकि नियमित पूजन, अभिषेक और विस्तृत पूजा-विधि के लिए प्रातःकाल और संध्याकाल को सबसे श्रेष्ठ माना गया है.

यदि किसी कारण से दिन में पूजा नहीं कर पाए हैं, तो रात में भी श्रद्धा और स्वच्छता के साथ भगवान का ध्यान, दीपक, धूप और मंत्र जाप किया जा सकता है.

किन देवी-देवताओं की पूजा रात में भी शुभ मानी जाती है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ देवताओं की आराधना रात्रि में विशेष फलदायी मानी गई है.

  • मां काली की उपासना.
  • मां तारा और अन्य महाविद्याओं की साधना.
  • भगवान शिव का मंत्र जाप और रुद्राभिषेक (विशेष अवसरों पर).
  • भगवान श्रीकृष्ण का भजन और नाम संकीर्तन.
  • हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी कई लोग रात्रि में करते हैं.

किन बातों का रखें विशेष ध्यान?

यदि आप रात में पूजा कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है.

  • पूजा से पहले हाथ-मुंह धोकर या संभव हो तो स्नान करके पूजा करें.
  • पूजा स्थान साफ और शांत रखें.
  • घी या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं.
  • पूजा के बाद दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें.
  • तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से बचें.

क्या रात में तुलसी की पूजा करनी चाहिए?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता. हालांकि शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ माना गया है. इसलिए रात में तुलसी को जल चढ़ाने से बचने की सलाह दी जाती है.

एस्ट्रोलॉजर, संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, ईश्वर की भक्ति समय की मोहताज नहीं होती. यदि किसी कारणवश दिन में पूजा न हो सके, तो रात में भी श्रद्धा, पवित्रता और एकाग्र मन से भगवान का स्मरण किया जा सकता है.

वे बताते हैं कि नियमित पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त और संध्याकाल सर्वोत्तम माने गए हैं, लेकिन मंत्र जाप, ध्यान और भक्ति किसी भी समय की जा सकती है. उनका कहना है कि पूजा में समय से अधिक महत्व श्रद्धा और सच्चे भाव का होता है.

क्या रात में मंदिर जाना ठीक है?

यदि मंदिर खुला हो और वहां रात्रि आरती या विशेष पूजा का आयोजन हो रहा हो, तो श्रद्धालु दर्शन और पूजा कर सकते हैं. कई प्रसिद्ध मंदिरों में रात्रि आरती और शयन आरती की भी परंपरा है.

धर्म शास्त्रों के अनुसार, भगवान का स्मरण हर समय किया जा सकता है. हालांकि नियमित पूजा के लिए सुबह और संध्याकाल को सर्वोत्तम माना गया है. यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि दिन में पूजा संभव न हो, तो रात में भी श्रद्धा, स्वच्छता और विधि के साथ भगवान की आराधना की जा सकती है. पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार समय नहीं, बल्कि श्रद्धा और सच्ची भावना है.

यह भी पढ़ें- Nandi Mystery: मंदिर के बाहर ही क्यों बैठते हैं नंदी महाराज? जानिए क्या है बड़ा रहस्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 17 Jul 2026 03:15 PM (IST)
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Spirituality Puja Vidhi Hindu Dharma Puja Rules Hindu Rituals Night Puja Religious Rules Night Worship
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