INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा क्यों मानी जाती है विशेष? जानें महिमा, मंत्र और पूजन का महत्व

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा क्यों मानी जाती है विशेष? जानें महिमा, मंत्र और पूजन का महत्व

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा क्यों विशेष मानी जाती है? जानिए देवी की पौराणिक कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग, शुभ रंग और धार्मिक महत्व.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि को देवी साधना और शक्ति उपासना का विशेष पर्व माना जाता है. इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है. नवरात्रि के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि देवी ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी. यही कारण है कि इन्हें 'आदि शक्ति' और 'सृष्टि की जननी' भी कहा जाता है.

मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य, ऊर्जा, सुख-समृद्धि और कार्यों में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है. विशेष रूप से आध्यात्मिक साधना करने वाले लोगों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है.

कौन हैं मां कुष्मांडा?

'कुष्मांडा' शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है 'कु' यानी छोटा, 'उष्म' यानी ऊर्जा और 'अंड' यानी ब्रह्मांड. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब चारों ओर अंधकार था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की. इसलिए उन्हें सृष्टि की प्रथम शक्ति माना जाता है.

देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है. इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित रहती है. इनका वाहन सिंह है.

गुप्त नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा क्यों है विशेष?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कुष्मांडा की पूजा करने से साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. जीवन में निराशा और भय दूर होते हैं तथा आत्मविश्वास बढ़ता है. माना जाता है कि देवी की कृपा से रोगों से रक्षा होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

पंडित सुरेश श्रीमाली की राय

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, मां कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर निवास करने वाली देवी मानी जाती हैं. उनकी उपासना से सूर्य संबंधी दोषों में राहत मिलने की मान्यता है. वे बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि में मां कुष्मांडा की आराधना करने से व्यक्ति को आत्मबल, तेज, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है.

मां कुष्मांडा की पूजा विधि

  • प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
  • पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें.
  • मां कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.
  • लाल या पीले फूल अर्पित करें.
  • धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें.
  • देवी के मंत्रों का जाप करें.
  • अंत में मां की आरती कर प्रसाद वितरित करें.

मां कुष्मांडा का प्रिय भोग

धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां कुष्मांडा को मालपुआ, कद्दू (कुम्हड़ा) से बने व्यंजन, फल और मिठाई का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है. इससे देवी प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं.

मां कुष्मांडा का मंत्र

ॐ देवी कुष्माण्डायै नमः।

या

सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च।
दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे।।

पूजा का शुभ रंग

मां कुष्मांडा की पूजा में हरा और नारंगी रंग शुभ माना जाता है. इन रंगों के वस्त्र धारण कर पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने की मान्यता है.

मां कुष्मांडा की पूजा से मिलने वाले लाभ

  • आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है.
  • स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होने की मान्यता है.
  • आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं.
  • करियर और व्यापार में सफलता मिलने के योग बनते हैं.
  • परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.
  • आध्यात्मिक साधना में सफलता मिलने की मान्यता है.

यह भी पढ़े- Jagannath Rath Yatra 2026: रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें ये नियम, क्यों मनाई जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Durga Puja Hindu Festival Maa Kushmanda Kushmanda Devi Navratri 2026 Gupt Navratri 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा क्यों मानी जाती है विशेष? जानें महिमा, मंत्र और पूजन का महत्व
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा क्यों मानी जाती है विशेष? जानें महिमा, मंत्र और पूजन का महत्व
धर्म
'फ्रिज में शिवलिंग' पर विज्ञान क्या कहता है और धर्म क्या सिखाता है?
फ्रिज में शिवलिंग? जानें विज्ञान और धर्म के एंगल से चौंकाने वाले फेक्ट
धर्म
Amazing Temple: भारत का ऐसा अनोखा मंदिर, जहां प्रसाद में मिलता है नमक! जानें इसके पीछे की अनोखी मान्यता
Amazing Temple: भारत का ऐसा अनोखा मंदिर, जहां प्रसाद में मिलता है नमक! जानें इसके पीछे की अनोखी मान्यता
धर्म
Kokila vrat 2026: कोकिला व्रत कब ? मां पार्वती ने कोयल रूप क्यों धारण किया, जानें महत्व और डेट
कोकिला व्रत कब ? मां पार्वती ने कोयल रूप क्यों धारण किया, जानें महत्व और डेट
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Christopher Nolan की The Odyssey क्या है? जानिए क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है
Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED Raid: बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से निकला जिन्ना का जिन्न, सीएम योगी बोले- कांग्रेस और सपा के लोग इनके उपासक
यूपी से निकला जिन्ना का जिन्न, सीएम योगी बोले- कांग्रेस और सपा के लोग इनके उपासक
इंडिया
जीवन रक्षक दवाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करने पर सुनवाई करेगा SC, केंद्र-ड्रग्स कंट्रोलर को नोटिस जारी
जीवन रक्षक दवाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करने पर सुनवाई करेगा SC, केंद्र-ड्रग्स कंट्रोलर को नोटिस जारी
स्पोर्ट्स
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP सरकार के निशाने पर जौहर और ग्लोकल समेत 25 हजार यूनवर्सिटी-मदरसे! 'कानूनी शासन' या 'राजनीतिक गणित'?
UP सरकार के निशाने पर जौहर-ग्लोकल समेत 25,000 यूनवर्सिटी-मदरसे! कानूनी शासन या राजनीतिक गणित?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
ABP NEWS
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
ABP NEWS
Viral Video: खाली कमरे में ना कोई आया ना कोई गया, फिर कैसे उठ गई खाट? वीडियो देख लोग हैरान!
Viral Video: खाली कमरे में ना कोई आया ना कोई गया, फिर कैसे उठ गई खाट? वीडियो देख लोग हैरान!
Embed widget