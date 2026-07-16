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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNandi Mystery: मंदिर के बाहर ही क्यों बैठते हैं नंदी महाराज? जानिए क्या है बड़ा रहस्य

Nandi Mystery: मंदिर के बाहर ही क्यों बैठते हैं नंदी महाराज? जानिए क्या है बड़ा रहस्य

Nandi Mystery: शिव मंदिर में नंदी महाराज हमेशा शिवलिंग के सामने और मंदिर के बाहर क्यों विराजमान होते हैं? जानिए धार्मिक मान्यताएं, आध्यात्मिक महत्व और नंदी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 02:21 PM (IST)
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Nandi Mystery: सावन का पवित्र महीना चल रहा है. इस दौरान देशभर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और शिवलिंग के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर शिव मंदिर में गर्भगृह के बाहर भगवान शिव की ओर मुख किए हुए नंदी महाराज ही विराजमान होते हैं?

अधिकांश भक्त शिवलिंग के दर्शन से पहले नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं और कई लोग उनके कान में अपनी मनोकामना भी कहते हैं. आखिर नंदी महाराज को मंदिर के बाहर ही क्यों स्थापित किया जाता है और इसके पीछे क्या धार्मिक एवं आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं. 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक संदेश भी छिपा है. नंदी को भगवान शिव का वाहन, परम भक्त और शिवधाम का द्वारपाल माना जाता है

नंदी केवल वाहन नहीं, शिव के परम भक्त भी हैं

पुराणों और शैव परंपरा में नंदी को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि नंदी सदैव शिव की सेवा और ध्यान में लीन रहते हैं. यही कारण है कि उनकी प्रतिमा हमेशा शिवलिंग की ओर मुख करके स्थापित की जाती है. यह भक्त और भगवान के अटूट संबंध का प्रतीक माना जाता है. 

मंदिर के बाहर क्यों बैठते हैं नंदी?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नंदी शिवधाम के द्वारपाल हैं. वे मंदिर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक भक्त का स्वागत करते हैं और शिवजी तक पहुंचने वाले मार्ग के रक्षक माने जाते हैं. इसलिए अधिकांश शिव मंदिरों में उन्हें गर्भगृह के बाहर, ठीक शिवलिंग के सामने स्थापित किया जाता है.

आध्यात्मिक दृष्टि से यह भी माना जाता है कि भगवान शिव के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन करना श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति का प्रतीक है. 

नंदी के कान में मनोकामना क्यों कहते हैं?

भारत के कई शिव मंदिरों में भक्त नंदी महाराज के कान में अपनी इच्छा या प्रार्थना कहते हैं. लोकमान्यता है कि नंदी भगवान शिव के परम प्रिय हैं और वे भक्तों की प्रार्थना शिव तक पहुंचाते हैं.

हालांकि, इस परंपरा का सभी धर्मग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता. यह मुख्य रूप से लोक आस्था और प्राचीन मंदिर परंपराओं का हिस्सा है.

नंदी हमें क्या सीख देते हैं?

धार्मिक विद्वानों के अनुसार नंदी का स्वरूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धैर्य, निष्ठा, अनुशासन और अटूट भक्ति का भी प्रतीक है. वे सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा, संयम और समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है.

नंदी का शिवलिंग की ओर एकटक देखना इस बात का भी संदेश माना जाता है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य और ईश्वर के प्रति अडिग रहना चाहिए. 

शिवलिंग के दर्शन कैसे करने की परंपरा है?

कई शैव परंपराओं में यह माना जाता है कि श्रद्धालु पहले नंदी को प्रणाम करें, फिर उनके बीच से शिवलिंग के दर्शन करें और उसके बाद गर्भगृह में जाकर भगवान शिव की पूजा करें. इसे श्रद्धा और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है. हालांकि, मंदिरों की परंपराएं अलग-अलग हो सकती हैं. 

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, नंदी महाराज केवल भगवान शिव के वाहन नहीं, बल्कि आदर्श भक्त के प्रतीक हैं. उनका शिव की ओर निरंतर देखना यह संदेश देता है कि व्यक्ति का मन भी ईश्वर और अच्छे कर्मों पर केंद्रित होना चाहिए. नंदी का स्वरूप धैर्य, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है.

यह भी पढ़ें- Half Year Horoscope 2026: क्या सिंह राशि वालों को मिलेगा बड़ा पद? जुलाई के बाद ग्रह दे रहे हैं खास संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 16 Jul 2026 02:13 PM (IST)
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