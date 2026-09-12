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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhog Niyam: भगवान को लगाया भोग कब हटाएं, जानें सही नियम

Bhog Niyam: भगवान को लगाया भोग कब हटाएं, जानें सही नियम

Bhog Niyam: भगवान को लगाया भोग कितनी देर बाद हटाना चाहिए? रातभर भोग रखा रह जाए तो उसे खाएं या नहीं? गीता, भागवत और पूजा परंपरा से समझें सही नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 12 Sep 2026 07:53 AM (IST)
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Bhog Niyam: पूजा के बाद भगवान के सामने रखा भोग कब हटाना चाहिए, आरती पूरी होते ही, 10 मिनट बाद या भोजन की थाली रातभर वहीं रहने दें? इसे लेकर अलग-अलग घरों में अलग परंपराएं दिखाई देती हैं. कई लोग रातभर भोग रखने को शुभ मानते हैं, जबकि कुछ परिवार आरती के तुरंत बाद उसे प्रसाद के रूप में बांट देते हैं.

शास्त्रों में भगवान को नैवेद्य अर्पित करने और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने का विधान मिलता है, लेकिन प्रत्येक गृह पूजा के लिए ऐसी कोई सार्वभौमिक अवधि नहीं बताई गई कि भोग ठीक 5, 10 या 15 मिनट बाद ही हटाया जाए. सामान्य रूप से भोग अर्पित करके मंत्र-जप या आरती पूरी होने तक प्रतीक्षा की जा सकती है. इसके बाद उसे प्रसाद मानकर हटा लेना चाहिए.

भोग लगाने का शास्त्रीय आधार क्या है?

श्रीमद्भगवद्गीता के नौवें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं,

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति.

इसका भाव है कि भक्त शुद्ध भाव से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं. इस श्लोक में भोग की मात्रा या उसकी कीमत से अधिक भक्त के भाव और शुद्धता को महत्व दिया गया है.

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श्रीमद्भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के 27वें अध्याय में भगवान की प्रतिमा-पूजा का विस्तार मिलता है. श्लोक 34 में सामर्थ्य के अनुसार गुड़, खीर, घी, दही, मोदक और दूसरे खाद्य पदार्थ नैवेद्य के रूप में अर्पित करने का उल्लेख है. इससे स्पष्ट होता है कि भोजन अर्पित करना केवल लोकाचार नहीं, बल्कि अर्चना-पद्धति का अंग है.

नैवेद्य और प्रसाद में क्या अंतर है?

जो भोजन भगवान को अर्पित करने के लिए रखा जाता है, उसे नैवेद्य या भोग कहा जाता है. अर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वही भोजन प्रसाद कहलाता है.

भगवद्गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में यज्ञ से बचे अन्न को ग्रहण करने वालों के लिए यज्ञशिष्टाशिनः शब्द आया है. इसका सामान्य भाव यह है कि भोजन को पहले ईश्वर को समर्पित करके फिर ग्रहण किया जाए. 

इसलिए भोग का उद्देश्य भोजन को अनिश्चित समय तक भगवान के सामने रखना नहीं, बल्कि पहले समर्पण और बाद में प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है.

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आखिर भोग कितनी देर बाद हटाना चाहिए?

शास्त्रों के इन श्लोकों में मिनटों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है. समय पूजा-पद्धति, देवता, संप्रदाय और परिवार की परंपरा के अनुसार बदल सकता है.

सामान्य गृह पूजा में यह क्रम अपनाया जा सकता है,

  • भगवान के लिए भोजन अलग स्वच्छ पात्र में निकालें.
  • नैवेद्य अर्पित करते हुए अपने इष्टदेव का मंत्र बोलें.
  • कुछ समय शांत होकर नाम-जप या प्रार्थना करें.
  • आरती और प्रणाम के बाद भोग हटा लें.
  • पहले थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें और फिर परिवार में बांटें.

क्या भोग रातभर भगवान के सामने रखना चाहिए?

सामान्य घरेलू पूजा में दूध, खीर, हलवा, पूरी-सब्जी, पका चावल और कटे फल जैसी चीजें रातभर खुली नहीं छोड़नी चाहिए. इसका कारण किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, बल्कि शुद्धता और खाद्य-सुरक्षा है. खुले भोजन में धूल, चींटियां या दूसरे कीट पहुंच सकते हैं. गर्म मौसम में दूध और पका भोजन जल्दी खराब भी हो सकता है.

FSSAI से संबंधित खाद्य-सुरक्षा मानकों में ग्रेवी वाले भोजन को सामान्य तापमान पर दो घंटे से अधिक न रखने की सलाह दी गई है. इसलिए रात में लगाया गया जल्दी खराब होने वाला भोग पूजा के बाद हटाकर ढके हुए पात्र में रखना या फ्रिज में सुरक्षित करना बेहतर है.

मंदिरों में रात का शयन भोग क्यों रखा जाता है?

कई मंदिरों में भगवान को दिन में अनेक बार नैवेद्य और रात में शयन भोग अर्पित किया जाता है. वहां प्रत्येक सेवा का निश्चित समय होता है और प्रशिक्षित पुजारी मंदिर की आगम या संप्रदाय परंपरा के अनुसार भोग लगाते तथा हटाते हैं.

इसका अर्थ यह नहीं कि शयन भोग की पूरी थाली रातभर प्रतिमा के सामने रहती है. भोग अर्पण एक नियत सेवा है और उसे पूरा करके प्रसाद हटाया जाता है. मंदिर की इस विशेष व्यवस्था को घर की सामान्य पूजा पर हूबहू लागू नहीं करना चाहिए.

गलती से भोग रातभर रह जाए तो क्या करें?

यदि भूलवश भोग रातभर मंदिर में रह गया हो तो घबराने या उसे अपशकुन मानने की जरूरत नहीं है. सुबह स्नान के बाद भोग हटाएं, पूजा स्थल साफ करें और सामान्य रूप से भगवान से क्षमा मांगकर पूजा करें. पूरी पूजा दोबारा करने या विशेष प्रायश्चित का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है.

रातभर बाहर रहे दूध, खीर, पका भोजन या कटे फल को केवल देखकर और सूंघकर सुरक्षित मान लेना भी ठीक नहीं. खाद्य पदार्थ संदिग्ध हो तो उसे स्वयं न खाएं और न किसी मनुष्य या पशु को खिलाएं. प्रसाद के सम्मान का अर्थ खराब भोजन खाकर स्वास्थ्य को खतरे में डालना नहीं है.

साबुत फल, बताशे, मिश्री या पैक की हुई सूखी मिठाई सुरक्षित स्थिति में हो तो उन्हें जांचने के बाद ग्रहण किया जा सकता है.

क्या प्रसाद फ्रिज में रख सकते हैं?

पूजा के बाद दूध, खीर, हलवा या दूसरे जल्दी खराब होने वाले प्रसाद को साफ और ढके हुए पात्र में रखकर फ्रिज में सुरक्षित किया जा सकता है. शास्त्रों में प्रसाद को जानबूझकर खराब करने का निर्देश नहीं मिलता. अन्न का सम्मान यही है कि उसे स्वच्छ रखा जाए, समय पर ग्रहण किया जाए और व्यर्थ न फेंका जाए.

बेहतर होगा कि भगवान को उतना ही भोग लगाया जाए जितना परिवार समय पर ग्रहण या वितरित कर सके.

इन बातों का रखें ध्यान

भोग साफ और सात्त्विक होना चाहिए. भगवान के लिए भोजन पकाते समय उसका स्वाद जांचने की आवश्यकता हो तो परिवार की रसोई-परंपरा का पालन करें; लेकिन अर्पण वाली थाली को जूठा न करें. प्रसाद उतारने के बाद उसे ढककर रखें. खराब प्रसाद को धार्मिक भय के कारण खाने के बजाय सम्मानपूर्वक निस्तारित करें.

भोग की असली भावना यह नहीं कि थाली भगवान के सामने कितने घंटे रही. गीता के अनुसार उसके केंद्र में भक्त का शुद्ध भाव है. इसलिए श्रद्धा के साथ अर्पण करें, पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और भोजन की स्वच्छता का ध्यान रखें.

FAQ

भगवान को भोग कितनी देर बाद हटाना चाहिए?

गृह पूजा में भोग अर्पित करने के बाद मंत्र-जप और आरती पूरी होने तक प्रतीक्षा की जा सकती है. शास्त्रों में सभी के लिए कोई निश्चित मिनट-सीमा नहीं दी गई है.

क्या भगवान का भोग रातभर रख सकते हैं?

दूध, खीर, पका भोजन और कटे फल जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजें रातभर खुली नहीं छोड़नी चाहिए. पूजा के बाद इन्हें हटाकर सुरक्षित रखना बेहतर है.

रातभर रखा प्रसाद खा सकते हैं?

यह प्रसाद के प्रकार और उसके सुरक्षित रहने पर निर्भर करता है. रातभर बाहर रहे दूध या पके भोजन को केवल धार्मिक संकोच के कारण नहीं खाना चाहिए.

क्या भगवान का प्रसाद फ्रिज में रखा जा सकता है?

पूजा के बाद जल्दी खराब होने वाले प्रसाद को स्वच्छ और ढके हुए बर्तन में फ्रिज में रखा जा सकता है.

भोग और प्रसाद में क्या अंतर है?

भगवान को अर्पित करने से पहले भोजन नैवेद्य या भोग कहलाता है. अर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वही भोजन प्रसाद माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 12 Sep 2026 07:53 AM (IST)
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