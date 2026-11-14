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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 14 November 2026: खरना आज, दिल्ली में सूर्यास्त 5:28 बजे, प्रसाद के बाद शुरू होगा लंबा निर्जला व्रत

Aaj Ka Panchang 14 November 2026: खरना आज, दिल्ली में सूर्यास्त 5:28 बजे, प्रसाद के बाद शुरू होगा लंबा निर्जला व्रत

Aaj Ka Panchang, 14 November 2026: आज शनिवार को छठ महापर्व का दूसरा दिन यानी खरना है. नई दिल्ली में सूर्यास्त शाम 5:28 बजे होगा और कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि रात 11:24 बजे तक रहेगी. जानें आज का राहुकाल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Nov 2026 05:59 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: छठ महापर्व में आज खरना है. शनिवार, 14 नवंबर को व्रती दिनभर उपवास रखेंगे और सूर्यास्त के बाद पूजा करके प्रसाद ग्रहण करेंगे. नई दिल्ली-NCR में सूर्यास्त शाम 5:28 बजे होगा. खरना के प्रसाद के बाद लगभग 36 घंटे का लगातार निर्जला व्रत शुरू होगा, जो 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के बाद पूरा होगा.

आज कार्तिक शुक्ल पंचमी रात 11:23 बजे तक रहेगी. शाम की खरना पूजा पंचमी में होगी, जबकि षष्ठी देर रात लगेगी. इसलिए पूजा और प्रसाद के लिए षष्ठी शुरू होने का इंतजार नहीं करना है. संध्या अर्घ्य अगले दिन 15 नवंबर को दिया जाएगा.

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खरना का प्रसाद कब ग्रहण करें?

खरना की शाम घरों में गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है. पूजा के बाद पहले व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर परिवार और आसपास के लोगों में उसे बांटा जाता है. इसी प्रसाद के बाद लंबे निर्जला उपवास का अगला चरण शुरू होता है.

नई दिल्ली के लिए शाम 5:28 बजे सूर्यास्त आज का उपयोगी समय-संदर्भ है. प्राथमिक छठ कैलेंडर में खरना का प्रसाद सूर्यास्त के बाद ग्रहण किया जाएगा है.

आज चंद्रोदय सुबह 11:06 बजे और चंद्रास्त रात 9:18 बजे होगा. खरना का क्रम सूर्यास्त के बाद की पूजा और प्रसाद से जुड़ा है. चंद्रास्त को प्रसाद लेने का समय न समझें.

पंचमी में खरना, षष्ठी में संध्या अर्घ्य

पंचमी तिथि रात 11:23 बजे समाप्त होगी. इसके बाद षष्ठी लगेगी, जो अगले दिन के संध्या अर्घ्य की तिथि है. इस तरह खरना और पहला अर्घ्य दो अलग दिनों के अनुष्ठान हैं.

खरना: 14 नवंबर, शनिवार सूर्यास्त शाम 5:28 बजे; उसके बाद पूजा और प्रसाद
संध्या अर्घ्य: 15 नवंबर, रविवार सूर्यास्त शाम 5:28 बजे
उषा अर्घ्य और पारण: 16 नवंबर, सोमवार सूर्योदय सुबह 6:44 बजे; अर्घ्य के बाद पारण

14 और 15 नवंबर को दिल्ली में सूर्यास्त का समय समान दिखाई देता है, लेकिन अनुष्ठान अलग हैं. आज खरना है, कल डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा.

आज का पूरा पंचांग

वार: शनिवार
मास: कार्तिक
पक्ष: शुक्ल पक्ष
तिथि: पंचमी रात 11:23 तक, फिर षष्ठी
नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा रात 8:24 तक, फिर उत्तराषाढ़ा
योग: शूल 15 नवंबर सुबह 6:22 तक, फिर गण्ड
करण: बव सुबह 10:02 तक, बालव रात 11:23 तक, फिर कौलव
सूर्य राशि: तुला
चंद्र राशि: धनु, 15 नवंबर तड़के 3:11 बजे से मकर
सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:43-शाम 5:28
चंद्रोदय-चंद्रास्त: सुबह 11:06-रात 9:18

रात 8:24 बजे पूर्वाषाढ़ा से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा और रवि योग शुरू होगा. यह अगले दिन सुबह 6:44 बजे तक रहेगा. खरना की पूजा सूर्यास्त के बाद होती है; रवि योग की शुरुआत को उसकी अनिवार्य शुरुआत मानने का आधार छठ कैलेंडर में नहीं दिया गया है.

आज का राहुकाल और प्रमुख मुहूर्त

आज राहुकाल सुबह 9:24 से 10:45 बजे तक है. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा. ये दैनिक पंचांग के समय हैं. खरना का संध्या अनुष्ठान अपने निर्धारित क्रम में होगा.

राहुकाल: सुबह 9:24-10:45
यमगण्ड: दोपहर 1:26-2:47
गुलिक काल: सुबह 6:43-8:03
दुष्टमुहूर्त: सुबह 6:43-7:26 और 7:26-8:09
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:57-5:50
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:44-दोपहर 12:27
विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:36
अमृत काल: दोपहर 2:59-4:47
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:28-5:54
निशिता मुहूर्त: रात 11:39-15 नवंबर तड़के 12:32
वर्ज्य: 15 नवंबर सुबह 5:25-7:14

वर्ज्य की अवधि अगले सूर्योदय से आगे तक जाती है. इसलिए उसके साथ 15 नवंबर की तारीख दी गई है. दैनिक सूची में भद्रा, पंचक और गंडमूल दर्ज नहीं हैं. आज लाभ पंचमी भी है.

आज की 3 जरूरी बातें

- खरना का प्रसाद सूर्यास्त के बाद लिया जाता है. दिल्ली में सूर्यास्त शाम 5:28 बजे है.
- पंचमी रात 11:23 बजे तक रहेगी. खरना के लिए षष्ठी लगने का इंतजार नहीं है.
- संध्या अर्घ्य 15 नवंबर और उषा अर्घ्य व पारण 16 नवंबर को होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 14 Nov 2026 05:59 AM (IST)
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