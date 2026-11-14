Aaj Ka Panchang: छठ महापर्व में आज खरना है. शनिवार, 14 नवंबर को व्रती दिनभर उपवास रखेंगे और सूर्यास्त के बाद पूजा करके प्रसाद ग्रहण करेंगे. नई दिल्ली-NCR में सूर्यास्त शाम 5:28 बजे होगा. खरना के प्रसाद के बाद लगभग 36 घंटे का लगातार निर्जला व्रत शुरू होगा, जो 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के बाद पूरा होगा.

आज कार्तिक शुक्ल पंचमी रात 11:23 बजे तक रहेगी. शाम की खरना पूजा पंचमी में होगी, जबकि षष्ठी देर रात लगेगी. इसलिए पूजा और प्रसाद के लिए षष्ठी शुरू होने का इंतजार नहीं करना है. संध्या अर्घ्य अगले दिन 15 नवंबर को दिया जाएगा.

खरना का प्रसाद कब ग्रहण करें?

खरना की शाम घरों में गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है. पूजा के बाद पहले व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर परिवार और आसपास के लोगों में उसे बांटा जाता है. इसी प्रसाद के बाद लंबे निर्जला उपवास का अगला चरण शुरू होता है.

नई दिल्ली के लिए शाम 5:28 बजे सूर्यास्त आज का उपयोगी समय-संदर्भ है. प्राथमिक छठ कैलेंडर में खरना का प्रसाद सूर्यास्त के बाद ग्रहण किया जाएगा है.

आज चंद्रोदय सुबह 11:06 बजे और चंद्रास्त रात 9:18 बजे होगा. खरना का क्रम सूर्यास्त के बाद की पूजा और प्रसाद से जुड़ा है. चंद्रास्त को प्रसाद लेने का समय न समझें.

पंचमी में खरना, षष्ठी में संध्या अर्घ्य

पंचमी तिथि रात 11:23 बजे समाप्त होगी. इसके बाद षष्ठी लगेगी, जो अगले दिन के संध्या अर्घ्य की तिथि है. इस तरह खरना और पहला अर्घ्य दो अलग दिनों के अनुष्ठान हैं.

खरना: 14 नवंबर, शनिवार सूर्यास्त शाम 5:28 बजे; उसके बाद पूजा और प्रसाद

संध्या अर्घ्य: 15 नवंबर, रविवार सूर्यास्त शाम 5:28 बजे

उषा अर्घ्य और पारण: 16 नवंबर, सोमवार सूर्योदय सुबह 6:44 बजे; अर्घ्य के बाद पारण

14 और 15 नवंबर को दिल्ली में सूर्यास्त का समय समान दिखाई देता है, लेकिन अनुष्ठान अलग हैं. आज खरना है, कल डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा.

आज का पूरा पंचांग

वार: शनिवार

मास: कार्तिक

पक्ष: शुक्ल पक्ष

तिथि: पंचमी रात 11:23 तक, फिर षष्ठी

नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा रात 8:24 तक, फिर उत्तराषाढ़ा

योग: शूल 15 नवंबर सुबह 6:22 तक, फिर गण्ड

करण: बव सुबह 10:02 तक, बालव रात 11:23 तक, फिर कौलव

सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: धनु, 15 नवंबर तड़के 3:11 बजे से मकर

सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:43-शाम 5:28

चंद्रोदय-चंद्रास्त: सुबह 11:06-रात 9:18

रात 8:24 बजे पूर्वाषाढ़ा से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा और रवि योग शुरू होगा. यह अगले दिन सुबह 6:44 बजे तक रहेगा. खरना की पूजा सूर्यास्त के बाद होती है; रवि योग की शुरुआत को उसकी अनिवार्य शुरुआत मानने का आधार छठ कैलेंडर में नहीं दिया गया है.

आज का राहुकाल और प्रमुख मुहूर्त

आज राहुकाल सुबह 9:24 से 10:45 बजे तक है. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा. ये दैनिक पंचांग के समय हैं. खरना का संध्या अनुष्ठान अपने निर्धारित क्रम में होगा.

राहुकाल: सुबह 9:24-10:45

यमगण्ड: दोपहर 1:26-2:47

गुलिक काल: सुबह 6:43-8:03

दुष्टमुहूर्त: सुबह 6:43-7:26 और 7:26-8:09

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:57-5:50

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:44-दोपहर 12:27

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:36

अमृत काल: दोपहर 2:59-4:47

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:28-5:54

निशिता मुहूर्त: रात 11:39-15 नवंबर तड़के 12:32

वर्ज्य: 15 नवंबर सुबह 5:25-7:14

वर्ज्य की अवधि अगले सूर्योदय से आगे तक जाती है. इसलिए उसके साथ 15 नवंबर की तारीख दी गई है. दैनिक सूची में भद्रा, पंचक और गंडमूल दर्ज नहीं हैं. आज लाभ पंचमी भी है.

आज की 3 जरूरी बातें

- खरना का प्रसाद सूर्यास्त के बाद लिया जाता है. दिल्ली में सूर्यास्त शाम 5:28 बजे है.

- पंचमी रात 11:23 बजे तक रहेगी. खरना के लिए षष्ठी लगने का इंतजार नहीं है.

- संध्या अर्घ्य 15 नवंबर और उषा अर्घ्य व पारण 16 नवंबर को होगा.

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