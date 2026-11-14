Aaj Ka Tula Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (साहस, पराक्रम, छोटे भाई-बहन, संवाद, लेखन व यात्रा स्थान) में संचरण करेंगे. इसके बाद मध्य रात्रि 03:11 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

तृतीय भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और ग्रहों के शुभ संयोग कार्यक्षेत्र व व्यापार में आपके लिए उन्नति के नए द्वार खोलेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर धनु राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में रहेंगे और मध्य रात्रि 03:11 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Startup Muhurat, Work System Changes & Ancestral Business)

नया स्टार्टअप या दुकान खोलने के लिए स्वर्णिम समय: अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करने, नई दुकान या बुटीक खोलने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन बेहद अनुकूल है. इस शुभ कार्य के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे के बीच का समय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा.

कार्यप्रणाली में बदलाव से मिलेगा मुनाफा: शूल योग के शुभ प्रभाव से व्यापार की कार्यप्रणाली (Work System) में आपके द्वारा किए गए हालिया बदलावों के बेहद सकारात्मक और लाभकारी परिणाम सामने आएंगे.

पैतृक व्यापार में पिता की सलाह बनेगी संजीवनी: जो व्यापारी वर्ग पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हैं, उन्हें आज किसी भी बड़े फैसले से पहले अपने पिता या घर के अनुभवी बड़ों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए. उनका अनुभव आपको किसी बड़ी उलझन से बचा सकता है.

करियर और नौकरी (Respect at Workplace, Beware of Flatterers & Extra Hours)

ऑफिस में बढ़ेगा मान-सम्मान: कार्यस्थल पर आज आपकी कार्यक्षमता और सूझबूझ की सराहना होगी. मीटिंग या किसी प्रोजेक्ट के दौरान आपके द्वारा दिए गए सुझावों को विशेष महत्व दिया जाएगा, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

चापलूस लोगों से बनाकर रखें दूरी: नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस की राजनीति और चापलूस किस्म के सहकर्मियों के प्रभाव में आने से बचना होगा. दूसरों की बातों में उलझने के बजाय पूरी तरह से अपने काम पर ही फोकस रखें.

काम के घंटों में हो सकती है बढ़ोतरी: अपने करियर को सही दिशा देने और पेंडिंग टास्क को समय पर निपटाने के लिए आज आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है. काम के घंटों की अवधि बढ़ने से थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, लेकिन इसका फल सुखद मिलेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Sibling Bond, Marital Caution & Student Strategy)

छोटे भाई-बहनों संग बढ़ेगा प्यार: तीसरे भाव के चंद्रमा की कृपा से छोटे भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों में गर्माहट और मधुरता बढ़ेगी. आपसी सहयोग से घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

दांपत्य जीवन में बरतें संयम और सावधानी: पति-पत्नी के बीच आज किसी बात को लेकर हल्की उदासीनता या संवाद की कमी रह सकती है. ऐसे समय में धैर्य से काम लें, विवाहोत्तर प्रेम संबंधों (Extra-marital affairs) की ओर बिल्कुल भी आकर्षित न हों और अपना पूरा ध्यान परिवार की खुशियों पर केंद्रित रखें.

विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण जरूरी: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और सामान्य पढ़ाई करने वाले छात्रों को आज दूसरों की गलतियों से सबक लेते हुए अपनी तैयारी में सुधार करने के नए तरीके खोजने होंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: काम की अधिकता और बढ़े हुए वर्किंग आवर्स के कारण मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और खान-पान में लापरवाही न बरतें.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

शनिवार विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार और तृतीय भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा कार्यक्षेत्र व पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनाए रखने के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात न्याय के देवता भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की विधिवत आराधना करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, सरसों का तेल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें. हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. इस उपाय से कार्यस्थल की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव कम होगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

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