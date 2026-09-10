Ganesh Chaturthi 2026: गणपति की मूर्ति उत्तर दिशा में रख सकते हैं? जानें सही वास्तु नियम

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर लाने से पहले मूर्ति, चौकी और सजावट के साथ स्थापना की दिशा भी तय की जाती है. यहीं अक्सर एक सवाल सामने आता है, क्या गणपति की मूर्ति का मुख उत्तर दिशा में रखा जा सकता है? मोबाइल कंपास में मूर्ति के मुख की ओर 0° या North दिखाई दे तो क्या दिशा बदलनी चाहिए?

वास्तु की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार गणपति की मूर्ति उत्तरमुखी रखी जा सकती है. इसे अशुभ दिशा नहीं माना गया है. हालांकि मंदिर किस दिशा में बना है, मूर्ति का मुख किस तरफ है और पूजा करने वाला किस ओर मुंह करके बैठेगा, ये तीनों अलग बातें हैं. सही स्थापना के लिए इस अंतर को समझना जरूरी है.

मोबाइल कंपास में 0° दिखने का क्या अर्थ है?

मोबाइल कंपास में 0° या 360° उत्तर दिशा को दिखाता है. यदि फोन का ऊपरी हिस्सा उसी ओर है, जिस तरफ गणपति का मुख रहेगा और स्क्रीन पर 0° N दिखाई दे रहा है, तो मूर्ति उत्तरमुखी होगी.

दिशा देखते समय फोन को सीधा और समतल रखें. लोहे की अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी चुंबकीय वस्तु के पास कंपास की रीडिंग प्रभावित हो सकती है. इसलिए दो-तीन बार जांच करें. यदि रीडिंग 355° से 5° के बीच बनी रहती है, तो इसे उत्तर दिशा माना जाएगा.

उत्तरमुखी गणपति रखना सही या गलत?

उत्तर दिशा का संबंध धन के देवता कुबेर से माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं में इस दिशा को हिमालय और कैलाश से भी जोड़ा गया है. इसी कारण कई वास्तु विशेषज्ञ घर में गणपति का मुख उत्तर दिशा की ओर रखने को स्वीकार्य मानते हैं.

इसका मतलब यह नहीं कि प्रत्येक घर में गणपति को उत्तरमुखी रखना ही अनिवार्य है. अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों की पूजा परंपराएं अलग हो सकती हैं. उत्तरमुखी गणपति को देखकर डरने, मूर्ति हटाने या इसे किसी अनिष्ट का संकेत मानने की जरूरत नहीं है.

मंदिर की जगह और मूर्ति का मुख अलग हैं

मान लीजिए मंदिर घर के उत्तर-पूर्वी हिस्से में बना है, लेकिन गणपति का मुख उत्तर की ओर है. ऐसे में मंदिर की जगह उत्तर-पूर्व में होगी, जबकि मूर्ति उत्तरमुखी कहलाएगी.

वास्तु में घर का उत्तर-पूर्वी भाग यानी ईशान कोण पूजा स्थल के लिए अच्छा माना जाता है. यहां मंदिर बनाना संभव न हो तो उत्तर या पूर्व के हिस्से को भी चुना जा सकता है. छोटे फ्लैट में हर वास्तु नियम का पालन संभव नहीं होता. ऐसी स्थिति में पूजा की सुविधा, साफ-सफाई, रोशनी और सम्मानजनक स्थान को प्राथमिकता देनी चाहिए.

उत्तरमुखी गणपति के सामने किस दिशा में बैठेंगे?

उत्तरमुखी गणपति के ठीक सामने बैठने पर पूजा करने वाले का मुख दक्षिण दिशा में होगा. यहीं एक व्यावहारिक उलझन पैदा होती है, क्योंकि पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना अधिक प्रचलित माना जाता है.

यदि परिवार पूजा के समय पूर्वमुखी बैठना चाहता है, तो मूर्ति का मुख पश्चिम की ओर रखा जा सकता है. इसलिए केवल प्रतिमा की दिशा देखकर फैसला न करें. यह भी देखें कि आरती और पूजा के समय परिवार के सदस्य कहां बैठेंगे.

जगह की कमी के कारण ऐसा करना संभव न हो तो उत्तरमुखी गणपति रखने में कोई समस्या नहीं है. भक्ति और पूजा की नियमितता को केवल दिशा के कारण प्रभावित नहीं करना चाहिए.

किस दिशा से बचने की सलाह दी जाती है?

वास्तु की सामान्य मान्यता में गणपति सहित देवी-देवताओं की प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा में रखने से बचने की सलाह दी जाती है. दक्षिण को यम और पितरों की दिशा माना गया है. इसलिए घर के नियमित मंदिर में उत्तर, पूर्व या पश्चिममुखी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है.

यदि घर में मूर्ति पहले से दक्षिणमुखी है तो घबराने की जरूरत नहीं है. कमरे की बनावट और पूजा की सुविधा देखकर शांतिपूर्वक दिशा बदली जा सकती है. इसे किसी निश्चित नुकसान या अनहोनी से जोड़ना उचित नहीं है.

स्थापना के समय इन बातों का ध्यान रखें

गणपति की मूर्ति को सीधे जमीन पर रखने के बजाय साफ चौकी या मंदिर में स्थापित करें. मंदिर को सीढ़ियों के नीचे, शौचालय के पास या गंदगी वाली जगह पर बनाने से बचें. खंडित मूर्ति की नियमित पूजा न करें. घर के लिए शांत और बैठी हुई मुद्रा वाले गणपति तथा बाईं ओर मुड़ी सूंड वाली प्रतिमा को सामान्यतः सहज माना जाता है.

अगर गणपति को मुख्य दरवाजे के पास रख रहे हैं तो उनका मुख घर के अंदर की ओर रखना बेहतर माना जाता है.

क्या करना चाहिए?

मोबाइल कंपास में गणपति के मुख की दिशा 0° North दिखाई दे रही है तो मूर्ति उत्तरमुखी है. वास्तु की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार गणपति को इस दिशा में रखा जा सकता है. केवल इसके कारण मूर्ति का स्थान बदलना जरूरी नहीं है. स्थापना से पहले मंदिर की जगह, पूजा करने वाले की दिशा और परिवार की परंपरा, तीनों को ध्यान में रखकर निर्णय लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.