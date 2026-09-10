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Ganesh Chaturthi 2026: गणपति की मूर्ति उत्तर दिशा में रख सकते हैं? जानें सही वास्तु नियम

Ganesh Chaturthi 2026: क्या गणपति की मूर्ति का मुख उत्तर दिशा में रख सकते हैं? मोबाइल कंपास में 0° दिखने का अर्थ और गणपति स्थापना के सही वास्तु नियम जानें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 10 Sep 2026 07:57 AM (IST)
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Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर लाने से पहले मूर्ति, चौकी और सजावट के साथ स्थापना की दिशा भी तय की जाती है. यहीं अक्सर एक सवाल सामने आता है, क्या गणपति की मूर्ति का मुख उत्तर दिशा में रखा जा सकता है? मोबाइल कंपास में मूर्ति के मुख की ओर 0° या North दिखाई दे तो क्या दिशा बदलनी चाहिए?

वास्तु की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार गणपति की मूर्ति उत्तरमुखी रखी जा सकती है. इसे अशुभ दिशा नहीं माना गया है. हालांकि मंदिर किस दिशा में बना है, मूर्ति का मुख किस तरफ है और पूजा करने वाला किस ओर मुंह करके बैठेगा, ये तीनों अलग बातें हैं. सही स्थापना के लिए इस अंतर को समझना जरूरी है.

मोबाइल कंपास में 0° दिखने का क्या अर्थ है?

मोबाइल कंपास में 0° या 360° उत्तर दिशा को दिखाता है. यदि फोन का ऊपरी हिस्सा उसी ओर है, जिस तरफ गणपति का मुख रहेगा और स्क्रीन पर 0° N दिखाई दे रहा है, तो मूर्ति उत्तरमुखी होगी.

दिशा देखते समय फोन को सीधा और समतल रखें. लोहे की अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी चुंबकीय वस्तु के पास कंपास की रीडिंग प्रभावित हो सकती है. इसलिए दो-तीन बार जांच करें. यदि रीडिंग 355° से 5° के बीच बनी रहती है, तो इसे उत्तर दिशा माना जाएगा.

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उत्तरमुखी गणपति रखना सही या गलत?

उत्तर दिशा का संबंध धन के देवता कुबेर से माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं में इस दिशा को हिमालय और कैलाश से भी जोड़ा गया है. इसी कारण कई वास्तु विशेषज्ञ घर में गणपति का मुख उत्तर दिशा की ओर रखने को स्वीकार्य मानते हैं.

इसका मतलब यह नहीं कि प्रत्येक घर में गणपति को उत्तरमुखी रखना ही अनिवार्य है. अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों की पूजा परंपराएं अलग हो सकती हैं. उत्तरमुखी गणपति को देखकर डरने, मूर्ति हटाने या इसे किसी अनिष्ट का संकेत मानने की जरूरत नहीं है.

मंदिर की जगह और मूर्ति का मुख अलग हैं

मान लीजिए मंदिर घर के उत्तर-पूर्वी हिस्से में बना है, लेकिन गणपति का मुख उत्तर की ओर है. ऐसे में मंदिर की जगह उत्तर-पूर्व में होगी, जबकि मूर्ति उत्तरमुखी कहलाएगी.

वास्तु में घर का उत्तर-पूर्वी भाग यानी ईशान कोण पूजा स्थल के लिए अच्छा माना जाता है. यहां मंदिर बनाना संभव न हो तो उत्तर या पूर्व के हिस्से को भी चुना जा सकता है. छोटे फ्लैट में हर वास्तु नियम का पालन संभव नहीं होता. ऐसी स्थिति में पूजा की सुविधा, साफ-सफाई, रोशनी और सम्मानजनक स्थान को प्राथमिकता देनी चाहिए.

उत्तरमुखी गणपति के सामने किस दिशा में बैठेंगे?

उत्तरमुखी गणपति के ठीक सामने बैठने पर पूजा करने वाले का मुख दक्षिण दिशा में होगा. यहीं एक व्यावहारिक उलझन पैदा होती है, क्योंकि पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना अधिक प्रचलित माना जाता है.

यदि परिवार पूजा के समय पूर्वमुखी बैठना चाहता है, तो मूर्ति का मुख पश्चिम की ओर रखा जा सकता है. इसलिए केवल प्रतिमा की दिशा देखकर फैसला न करें. यह भी देखें कि आरती और पूजा के समय परिवार के सदस्य कहां बैठेंगे.

जगह की कमी के कारण ऐसा करना संभव न हो तो उत्तरमुखी गणपति रखने में कोई समस्या नहीं है. भक्ति और पूजा की नियमितता को केवल दिशा के कारण प्रभावित नहीं करना चाहिए.

किस दिशा से बचने की सलाह दी जाती है?

वास्तु की सामान्य मान्यता में गणपति सहित देवी-देवताओं की प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा में रखने से बचने की सलाह दी जाती है. दक्षिण को यम और पितरों की दिशा माना गया है. इसलिए घर के नियमित मंदिर में उत्तर, पूर्व या पश्चिममुखी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है.

यदि घर में मूर्ति पहले से दक्षिणमुखी है तो घबराने की जरूरत नहीं है. कमरे की बनावट और पूजा की सुविधा देखकर शांतिपूर्वक दिशा बदली जा सकती है. इसे किसी निश्चित नुकसान या अनहोनी से जोड़ना उचित नहीं है.

स्थापना के समय इन बातों का ध्यान रखें

गणपति की मूर्ति को सीधे जमीन पर रखने के बजाय साफ चौकी या मंदिर में स्थापित करें. मंदिर को सीढ़ियों के नीचे, शौचालय के पास या गंदगी वाली जगह पर बनाने से बचें. खंडित मूर्ति की नियमित पूजा न करें. घर के लिए शांत और बैठी हुई मुद्रा वाले गणपति तथा बाईं ओर मुड़ी सूंड वाली प्रतिमा को सामान्यतः सहज माना जाता है.

अगर गणपति को मुख्य दरवाजे के पास रख रहे हैं तो उनका मुख घर के अंदर की ओर रखना बेहतर माना जाता है.

क्या करना चाहिए?

मोबाइल कंपास में गणपति के मुख की दिशा 0° North दिखाई दे रही है तो मूर्ति उत्तरमुखी है. वास्तु की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार गणपति को इस दिशा में रखा जा सकता है. केवल इसके कारण मूर्ति का स्थान बदलना जरूरी नहीं है. स्थापना से पहले मंदिर की जगह, पूजा करने वाले की दिशा और परिवार की परंपरा, तीनों को ध्यान में रखकर निर्णय लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 10 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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