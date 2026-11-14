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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलBike Riders Psychology fact: मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइका का सफर क्यों होता है खास?

Bike Riders Psychology fact: मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइका का सफर क्यों होता है खास?

कुछ लोगों के लिए बाइक चलाना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि जिंदगी को अपने अंदाज में जीने का तरीका है. आइए जानते हैं क्या कहता है इसके  पीछे  का मनोविज्ञान

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Nov 2026 10:11 AM (IST)
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आपने भी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा, जिन्हें कार, बस या ट्रेन के आराम से ज्यादा बाइक पर निकलना पसंद होता है. उन्हें न तो लंबा रास्ता परेशान करता है और न ही सुबह-सुबह उठकर राइड पर जाने में कोई दिक्कत होती है. कई बार तो ऐसे लोग बिना किसी खास मंजिल के ही बाइक लेकर निकल पड़ते हैं. उनके लिए सफर का मजा सिर्फ वहां पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों में भी होता है. आखिर बाइक चलाने का शौक रखने वाले लोगों को इसमें ऐसा क्या मिलता है, जो दूसरे साधनों में नहीं मिलता? मनोविज्ञान इस पसंद को समझने के कुछ दिलचस्प तरीके बताता है.

अपनी मर्जी से सफर करना पसंद करते हैं ऐसे लोग

बाइक से सफर करने का एक बड़ा आकर्षण यह है कि इसमें व्यक्ति को अपने फैसले खुद लेने की आजादी मिलती है. कहां जाना है, कौन-सा रास्ता चुनना है, कहां रुकना है और कितनी देर सफर करना है, ये फैसले राइडर अपनी सुविधा से करता है. उसे किसी दूसरे के समय या पसंद के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं पड़ती. मनोविज्ञान में इसे स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की जरूरत यानी ऑटोनॉमी से जोड़कर देखा जाता है.

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सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी में भी इस जरूरत को इंसान की अहम मनोवैज्ञानिक जरूरतों में शामिल किया गया है. मनोवैज्ञानिक एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रयान ने इस सिद्धांत को विकसित किया था. ऐसे लोगों के लिए बाइक चलाना केवल ट्रांसपोर्ट का विकल्प नहीं, बल्कि अपने फैसलों पर भरोसा करने और खुद को आजाद महसूस करने का एक तरीका है.

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मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स

कुछ बाइक राइडर्स से उनकी पसंदीदा जगह के बारे में पूछिए, तो वे मंजिल से ज्यादा रास्ते की बातें बताएंगे. किसी को सुबह की ठंडी हवा पसंद होती है, तो किसी को खाली सड़क पर लंबी राइड करना अच्छा लगता है. बाइक पर चलते समय आसपास का मौसम, रास्ते के नजारे और बदलता माहौल सीधे महसूस होता है. यही अनुभव उनके लिए सफर को खास बनाता है. दिनभर ऑफिस या एक ही जगह बैठकर काम करने वाले लोगों को भी बाइक राइड रोजमर्रा की दिनचर्या से अलग कुछ समय बिताने का मौका देती है. 

बाइक से जुड़ जाती है लोगों की पहचान और दोस्ती

कुछ लोगों के लिए बाइक धीरे-धीरे उनकी पहचान का हिस्सा बन जाती है. वे अपनी बाइक की देखभाल करते हैं, उसके बारे में नई चीजें सीखते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से उसमें बदलाव भी करवाते हैं. कई लोग तो बाइक के साथ अपनी यादें और खास सफर भी जोड़कर रखते हैं. इसके अलावा, बाइक राइडिंग के शौकीनों को अपने जैसे लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है. राइडिंग ग्रुप, वीकेंड ट्रिप और लंबी यात्राएं उनके बीच दोस्ती और अपनापन बढ़ाकती हैं. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 14 Nov 2026 10:11 AM (IST)
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