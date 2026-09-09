Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanesh Chaturthi 2026: 14 सितंबर को गणपति स्थापना, क्या एक दिन पहले घर ला सकते हैं बप्पा की मूर्ति?

Ganesh Chaturthi 2026: 14 सितंबर को गणपति स्थापना, क्या एक दिन पहले घर ला सकते हैं बप्पा की मूर्ति?

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है. जानें गणपति की मूर्ति पहले घर ला सकते हैं या नहीं और आगमन, स्थापना व पूजा मुहूर्त में क्या अंतर है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 09 Sep 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी आने से पहले बाजारों में बप्पा की खूबसूरत मूर्तियां दिखाई देने लगी हैं. कई लोग अपनी पसंद की मूर्ति पहले ही बुक कर लेते हैं, जबकि कुछ परिवार गणेश चतुर्थी के दिन ही गणपति को घर लेकर आते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गणेश प्रतिमा पहले घर लाई जा सकती है या उसे स्थापना के मुहूर्त में ही लाना जरूरी है?

दरअसल, गणपति का घर में आगमन और उनकी विधिवत स्थापना दो अलग प्रक्रियाएं हैं. प्रतिमा को पहले खरीदकर घर लाया जा सकता है, लेकिन पूजा स्थल पर आवाहन, संकल्प और विधिवत पूजन गणेश चतुर्थी के निर्धारित मुहूर्त में करना उचित माना जाता है.

गणेश चतुर्थी 2026 कब है?

साल 2026 में गणेश चतुर्थी 14 सितंबर, सोमवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को सुबह 7 बजकर 06 मिनट से शुरू होगी और 15 सितंबर को सुबह 7 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी.

गणेश पूजन के लिए मध्याह्न का समय विशेष माना गया है. पंचांग के अनुसार शहरवार मुहूर्त -

शहर गणपति स्थापना और पूजा का मुहूर्त
दिल्ली सुबह 11:02 से दोपहर 1:31 बजे तक
नोएडा सुबह 11:02 से दोपहर 1:30 बजे तक
मुंबई सुबह 11:20 से दोपहर 1:48 बजे तक
पुणे सुबह 11:16 से दोपहर 1:44 बजे तक
जयपुर सुबह 11:08 से दोपहर 1:36 बजे तक
कोलकाता सुबह 10:18 से दोपहर 12:46 बजे तक
बेंगलुरु सुबह 11:02 से दोपहर 1:28 बजे तक

शहर बदलने पर सूर्योदय और मध्याह्न काल बदलता है. इसलिए स्थापना का समय भी अलग हो सकता है. ये समय पंचांग पर आधारित हैं.

क्या गणेश प्रतिमा एक या दो दिन पहले घर ला सकते हैं?

गणपति की प्रतिमा गणेश चतुर्थी से एक या दो दिन पहले घर लाई जा सकती है. बड़े शहरों में भीड़, ट्रैफिक और मूर्ति उपलब्ध न होने की आशंका के कारण कई परिवार बप्पा को पहले ही घर ले आते हैं. कुछ सार्वजनिक गणेश मंडल तो कई दिन पहले आगमन यात्रा निकालते हैं.

प्रतिमा घर लाने का अर्थ उसकी स्थापना हो जाना नहीं है. मूर्ति लाने के बाद उसे साफ और सुरक्षित स्थान पर सम्मानपूर्वक रखा जा सकता है. विधिवत स्थापना गणेश चतुर्थी के मध्याह्न पूजा मुहूर्त में की जाएगी.

घर में पहले से चली आ रही कोई अलग कुल या पारिवारिक परंपरा हो तो उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- गणेश स्थापना के समय कलश में क्या रखें? छोटी-सी गलती से अधूरी रह सकती है पूजा

यह भी पढ़ें- घर छोटा है तो कितनी बड़ी गणेश मूर्ति लाएं? भक्ति के लिए आकार नहीं, ये नियम जरूरी

यह भी पढ़ें- गणेश स्थापना के समय कलश में क्या रखें? छोटी-सी गलती से अधूरी रह सकती है पूजा

यह भी पढ़ें - मुंबई गणेशोत्सव 2026: बप्पा की स्थापना से लेकर विसर्जन तक, जानिए प्रमुख तिथियां और पंडाल गाइड

यह भी पढ़ें - Ganesh Chaturthi 2026: दिल्ली और मुंबई में एक समय पर नहीं बैठेंगे बप्पा, नोट करें सही मुहूर्त

आगमन और स्थापना में क्या अंतर है?

गणपति आगमन का मतलब बप्पा की प्रतिमा को दुकान या मूर्तिकार के यहां से घर लेकर आना है. इस दौरान परिवार के लोग “गणपति बप्पा मोरया” के जयकारे लगाते हुए प्रतिमा का स्वागत कर सकते हैं.

गणपति स्थापना में प्रतिमा को निर्धारित पूजा स्थल पर विराजमान किया जाता है. इसके बाद संकल्प, आवाहन, आसन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती जैसे पूजन कर्म किए जाते हैं.

साफ शब्दों में कहें तो मूर्ति का घर पहुंचना आगमन है, जबकि पूजा के साथ बप्पा को निर्धारित आसन पर विराजमान करना स्थापना है.

पहले घर लाई गई मूर्ति कहां रखें?

यदि गणेश प्रतिमा पहले घर लाई जा रही है तो उसके लिए पहले ही सुरक्षित स्थान तैयार कर लें.

  • मूर्ति को सीधे फर्श पर न रखें. साफ चौकी या ऊंचे स्थान का प्रयोग करें.
  • मूर्ति ऐसी जगह रखें जहां धक्का लगने या गिरने का खतरा न हो.
  • प्रतिमा को पैरों, जूते-चप्पल या गंदे सामान के पास न रखें.
  • यदि प्रतिमा पैक है तो परिवार की परंपरा के अनुसार उसे ढककर सुरक्षित रखा जा सकता है.
  • स्थापना से पहले प्रतिमा को मुख्य पूजा आसन पर विधिवत विराजमान न करें.
  • घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हों तो स्थान चुनते समय अतिरिक्त सावधानी रखें.

मूर्ति के सामने नियमित पूजा कब से शुरू करनी है, इस संबंध में अलग-अलग परिवारों की परंपराएं भिन्न हो सकती हैं.

क्या चतुर्थी वाले दिन ही मूर्ति घर लाना जरूरी है?

ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि प्रतिमा केवल गणेश चतुर्थी के दिन और स्थापना मुहूर्त के भीतर ही घर लाई जाए. यदि मूर्ति पहले से बुक है और दूरी अधिक है तो उसे पहले घर लाना अधिक सुविधाजनक हो सकता है.

अगर गणेश चतुर्थी के दिन ही प्रतिमा लानी है तो इतनी देर न करें कि मूर्ति लाने, सजाने और पूजा की तैयारी करते-करते मध्याह्न मुहूर्त निकल जाए. बेहतर होगा कि प्रतिमा मुहूर्त शुरू होने से पहले घर पहुंच जाए और पूजा की सामग्री भी तैयार रहे.

क्या मुहूर्त में केवल प्रतिमा रखनी है या पूरी पूजा करनी है?

मध्याह्न मुहूर्त मुख्य रूप से गणपति स्थापना और पूजा के लिए है. इसलिए केवल प्रतिमा रखकर पूजा को कई घंटे बाद के लिए टालना उचित नहीं होगा. उपलब्ध मुहूर्त के भीतर संकल्प, आवाहन, मुख्य पूजन, दूर्वा और मोदक अर्पित करके आरती कर लेनी चाहिए.

पूजा की विस्तृत विधि लंबी हो तो जरूरी पूजन कर्म मुहूर्त में पूरे किए जा सकते हैं. इसके बाद भजन, कथा, प्रसाद वितरण और अन्य आयोजन जारी रखे जा सकते हैं.

बप्पा को घर लाने से पहले ये तैयारी कर लें

गणपति के आगमन से पहले घर और पूजा स्थल की सफाई कर लें. चौकी, लाल या पीला वस्त्र, कलश, दीपक, दूर्वा, फूल, फल, मोदक, रोली, चंदन, अक्षत, मौली और आरती की व्यवस्था पहले कर लें. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक मिट्टी और पर्यावरण अनुकूल रंगों से बनी प्रतिमा चुनना बेहतर है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूर्ति खरीदना, घर लाना और स्थापना करना एक ही प्रक्रिया के तीन अलग चरण हैं. बप्पा को पहले घर लाने में कोई समस्या नहीं है. बस प्रतिमा को सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखें और 14 सितंबर को अपने शहर के मध्याह्न मुहूर्त में विधिवत स्थापना और पूजा करें.

FAQ

क्या गणेश प्रतिमा पहले घर ला सकते हैं?
हां. गणेश प्रतिमा एक या दो दिन पहले घर लाई जा सकती है. विधिवत स्थापना गणेश चतुर्थी के पूजा मुहूर्त में करें.

गणेश मूर्ति पहले लाकर कहां रखें?
प्रतिमा को साफ चौकी या किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर सम्मानपूर्वक रखें. उसे सीधे फर्श पर न रखें.

गणपति आगमन और स्थापना में क्या अंतर है?
प्रतिमा को घर लाना गणपति आगमन है. संकल्प, आवाहन और पूजा के साथ निर्धारित आसन पर विराजमान करना स्थापना कहलाता है.

गणेश चतुर्थी 2026 में स्थापना कब होगी?
14 सितंबर 2026 को दिल्ली में सुबह 11:02 से दोपहर 1:31 बजे और मुंबई में सुबह 11:20 से दोपहर 1:48 बजे तक स्थापना मुहूर्त रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
Ganesh Chaturthi 2026 Ganpati Sthapana 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ganesh Chaturthi: घर और ऑफिस की गणेश स्थापना में क्या है बड़ा अंतर? बप्पा को दफ्तर लाते वक्त ध्यान रखें ये जरूरी बातें
क्या आप भी ऑफिस में बिठाने जा रहे हैं बप्पा? भूलकर भी न करें ये गलतियां, घर से बिल्कुल अलग हैं कार्यस्थल के नियम
धर्म
गणेश स्थापना के दिन बच्चों से करवाएं ये 6 काम, मिलेगी बड़ी सीख
गणेश स्थापना के दिन बच्चों से करवाएं ये 6 काम, मिलेगी बड़ी सीख
धर्म
आज 9 सितंबर 2026, भाद्रपद शिवरात्रि में भोलेनाथ की पूजा का शुभ समय और पूरा पंचांग देखें
आज 9 सितंबर 2026, भाद्रपद शिवरात्रि में भोलेनाथ की पूजा का शुभ समय और पूरा पंचांग देखें
धर्म
दैनिक राशिफल: भद्रा और ग्रहण दोष का साया, 9 सितंबर 2026 को इन 3 राशियों को पैसों के लेन-देन में बरतनी होगी सतर्कता
आज का राशिफल 9 सितंबर 2026, दोपहर बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष, जानें किन 6 राशियों को रहना होगा संभलकर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
बॉलीवुड
Birthday: अक्षय कुमार ने डेढ़ साल फ्री में की थी नौकरी, वेटर और शेफ रहे, जानें खास बातें
अक्षय कुमार ने डेढ़ साल फ्री में की थी नौकरी, वेटर और शेफ रहे, जानें खास बातें
क्रिकेट
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
इंडिया
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
बालासोर में कैसे पहुंचे ओरंगुटान? वन विभाग ने दिया जवाब
बालासोर में कैसे पहुंचे ओरंगुटान? वन विभाग ने दिया जवाब
ट्रेंडिंग
घायल तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला, वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप
घायल तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला, वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप
टेक्नोलॉजी
Foldable iPhone में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स! Face ID भी हो सकता है गायब
Foldable iPhone में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स! Face ID भी हो सकता है गायब
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget