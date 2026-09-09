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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्महरतालिका तीज का व्रत भी, गणेश स्थापना भी, बप्पा का भोग कौन बनाएगा?

हरतालिका तीज का व्रत भी, गणेश स्थापना भी, बप्पा का भोग कौन बनाएगा?

Ganesh Chaturthi 2026 Bhog: गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज 14 सितंबर 2026 को है. एक दिन में दो बड़े पर्व हैं. ऐसे में बप्पा का भोग कौन बनाएगा.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 09 Sep 2026 10:46 AM (IST)
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Ganesh Chaturthi 2026 Bhog: हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के दो प्रमुख पर्व हैं. खास बात ये है कि 2026 में हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 सोमवार को है, यानी एक तरफ महिलाएं हरतालिका तीज का कठिन व्रत रखेंगी और घर में गणपति स्थापना की तैयारियां भी करेंगी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर महिला निर्जला व्रत में है तो बप्पा के लिए भोग कौन बनाएगा?

अगले दिन गणेश स्थापना, तो भोग कौन बनाए?

कई महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पूजा, पाठ के बाद पारण करती हैं. साथ ही इस बार स्थापना भी उसी दिन है तो ऐसे मेंरसोई से जुड़ा काम करना उनके लिए कठिन हो जाता है. अगर संभव हो तो तीज के एक दिन पहले ही मोदक, लड्डू, पंचामृत और अन्य पूजा सामग्री तैयार की जा सकती है. इससे व्रती महिला को अगले दिन अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.

घर की मुख्य महिला तीज का व्रत रख रही है तो परिवार का कोई अन्य सदस्यपति, बेटा, बेटी या घर का कोई सदस्य स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और सात्विक तरीके से भोग तैयार कर सकता है. धार्मिक परंपरा में पूजा की शुद्धता और श्रद्धा को महत्व दिया जाता है.

हरतालिका तीज पर क्यों रखा जाता है निर्जला व्रत?

हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से व्रत रखती हैं. अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था. इसी तप और शिव-पार्वती के विवाह से हरतालिका तीज की परंपरा जुड़ी मानी जाती है.

बप्पा को क्या चढ़ाएं?

  • गणपति पूजा में दूर्वा, लाल फूल, मोदक और लड्डू का विशेष महत्व माना जाता है.
  • भोग में मोदक सबसे प्रमुख माना जाता है. इसके अलावा फल, पंचामृत और सात्विक मिठाई भी अर्पित की जा सकती है.
  • ध्यान रखें कि भोग बनाते समय रसोई और सामग्री की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए.
  • प्याज-लहसुन रहित सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए.
  • भोग - मोदक, खीर, हलवा, केला या मोतीचूर के लड्डू बनाए जा सकते हैं

तीज के व्रत के बीच गणेश पूजा की तैयारी कैसे करें?

अगर घर में महिला हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रख रही है तो गणेश चतुर्थी की तैयारियां पहले से कर लेना सबसे बेहतर विकल्प है. पूजा की सामग्री, गणेश प्रतिमा, दूर्वा, फूल, फल और भोग की सामग्री पहले ही जुटा लें.

इस तरह हरतालिका तीज का व्रत भी श्रद्धा से पूरा किया जा सकता है और गणपति बप्पा का स्वागत भी पूरे उत्साह और विधि-विधान से किया जा सकता है.

FAQ

1. हरतालिका तीज के दिन गणेशजी का भोग कौन बनाए?

व्रती महिला की जगह परिवार का कोई अन्य सदस्य भोग बना सकता है.

2. गणेशजी को क्या भोग लगाएं?

मोदक, लड्डू, खीर, हलवा, केला और पंचामृत चढ़ा सकते हैं.

3. क्या भोग पहले से तैयार कर सकते हैं?

हां, तीज के एक दिन पहले भोग और पूजा सामग्री तैयार कर सकते हैं.

4. तीज के साथ गणेश स्थापना की तैयारी कैसे करें?

पूजा सामग्री पहले जुटाएं और परिवार के सदस्यों की मदद से गणेश स्थापना की तैयारी करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 09 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Ganesh Ji Ganesh Chaturthi 2026 Hartalika Teej 206
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