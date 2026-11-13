Chhath Puja 2026: मिट्टी के चूल्हे पर रसियाव से लेकर 36 घंटे के व्रत तक, जानें खरना के नियम

Chhath Puja 2026 Kharna: आस्था, संयम और शुद्धता के महापर्व छठ का दूसरा दिन 'खरना' कहलाता है, जिसे पूर्वांचल और बिहार के कई हिस्सों में 'लोहंडा' के नाम से भी जाना जाता है. साल 2026 में खरना शनिवार, 14 नवंबर को मनाया जा रहा है.

नहाय खाय के साथ शुरू हुई पवित्रता की यह यात्रा दूसरे दिन पूरी तरह भक्ति और कठिन साधना में ढल जाती है. आइए जानते हैं कि छठ के दूसरे दिन सुबह से रात तक किस तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं.

सूर्योदय से सूर्यास्त तक: जल की एक बूंद बिना कठिन तप:

खरना के दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त की शांति के साथ होती है. व्रती (व्रत रखने वाली महिलाएं या पुरुष) सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और साफ कपड़े धारण कर भगवान सूर्य व छठी मैया का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेते हैं.

इसके बाद सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रती अन्न तो दूर, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते. दिनभर का यह निर्जला उपवास शरीर और मन को अगले दो दिनों की महासाधना के लिए तैयार करता है.

मिट्टी के नए चूल्हे पर महकता है 'रसियाव' का महाप्रसाद:

शाम को सूरज ढलने के बाद खरना का विशेष प्रसाद तैयार करने की रस्म शुरू होती है. छठ महापर्व में शुद्धता से किसी तरह का समझौता नहीं होता, इसलिए यह भोग घर की रसोई के रोजमर्रा के गैस चूल्हे पर नहीं पकाया जाता. इसके लिए मिट्टी का एक नया चूल्हा बनाया जाता है और आम की सूखी लकड़ियों की आंच पर प्रसाद तैयार होता है.

मुख्य भोग के रूप में गन्ने के रस या गुड़ से बनी चावल की खीर (जिसे पारंपरिक भाषा में 'रसियाव' कहा जाता है), शुद्ध घी चुपड़ी हुई रोटी और मौसमी फल रखे जाते हैं.

सन्नाटे और मौन के बीच होता है प्रसाद ग्रहण:

प्रसाद तैयार होने के बाद घर के एक साफ सुथरे कमरे में केले के पत्ते या स्वच्छ थाली में खीर, रोटी और फल सजाकर सबसे पहले छठी मैया और सूर्य देव को अर्पित किए जाते हैं. पूजा के बाद व्रती स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं.

खरना की सबसे अनोखी और सख्त परंपरा यह है कि जब व्रती प्रसाद खा रहे होते हैं, तो पूरे घर में गहरी खामोशी रखी जाती है. व्रती पूरी तरह मौन रहकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस दौरान किसी भी तरह की बातचीत या आवाज करना वर्जित माना जाता है.

यहीं से शुरू होती है 36 घंटे की सबसे कठिन परीक्षा:

खरना का प्रसाद ग्रहण करते ही व्रतियों का लगभग 36 घंटे का बहुत कठिन निर्जला उपवास शुरू हो जाता है. इसके बाद अगले दिन यानी 15 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन, 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद ही पारण (व्रत खोलना) किया जाता है. इस पूरी अवधि में व्रती जल तक ग्रहण नहीं करते.

घर आंगन से पड़ोस तक बंटता है आस्था का प्रसाद:

व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात, बचा हुआ रसियाव और रोटी का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों, सगे संबंधियों और आस पड़ोस के लोगों में बांटा जाता है. लोक आस्था में खरना के इस प्रसाद को बेहद पवित्र और सौभाग्यशाली माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.