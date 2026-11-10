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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhai Dooj 2026 Messages: भाई दूज पर भाई-बहन को भेजें ये दिल छू लेने वाले शॉर्ट व्हाट्सएप मैसेज और स्टेटस

Bhai Dooj 2026 Messages: भाई दूज पर भाई-बहन को भेजें ये दिल छू लेने वाले शॉर्ट व्हाट्सएप मैसेज और स्टेटस

Bhai Dooj 2026 Messages: इस भाई दूज भाई-बहन के रिश्ते को बनाएं और भी खास. यहाँ पढ़ें 5 दिल छू लेने वाली शायरी, शॉर्ट व्हाट्सएप मैसेज और ट्रेंडी स्टेटस विशेज.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 10 Nov 2026 07:05 PM (IST)
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Bhai Dooj 2026 Messages: दिवाली की जगमगाहट के ठीक दो दिन बाद आने वाला 'भाई दूज' (यम द्वितीया) केवल रस्मों का दिन नहीं, बल्कि भाई-बहन के उस सहज और अटूट रिश्ते का उत्सव है जहाँ बिना कहे भी हर बात समझ ली जाती है. 

बचपन में रिमोट के लिए झगड़ना, एक-दूसरे की शिकायतें लगाना और बड़े होकर उसी भाई या बहन की छोटी-सी परेशानी पर सबसे पहले ढाल बनकर खड़े हो जाना यही इस बंधन की असली पहचान है.

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आज की डिजिटल दुनिया में अगर भाई-बहन एक शहर में न भी हों, तो सही शब्द फासलों को पल भर में मिटा देते हैं. इस भाई दूज पर अपने भाई या बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए यहाँ पढ़ें 5 मौलिक शायरियाँ, छोटे व्हाट्सएप मैसेजेस और ट्रेंडी स्टेटस आइडियाज़.

5 दिल छू लेने वाली भाई दूज शायरियाँ:

1. आशीर्वाद और प्रार्थना:

थाल में सजा है चंदन, अक्षत और रोली का प्यार,

तेरी हर राह आसान हो भाई, रौशन रहे तेरा संसार.

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!


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2. बचपन की खट्टी-मीठी यादें:

वो बेमतलब के झगड़े, वो खिलौनों पर तकरार,

वक्त कितना भी बदल जाए, कम न होगा यह प्यार.

Happy Bhai Dooj!


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3. सुरक्षा और संबल:

माथे का यह टीका सिर्फ परंपरा नहीं, एक विश्वास है,

तू दूर रहे या पास, हर दुआ में तेरा ही एहसास है.

शुभ भाई दूज!


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4. दूर बैठे भाई के लिए:

सरहदें और शहर फासले तय नहीं करते,

बहन की दुआओं के धागे कभी कमजोर नहीं पड़ते.

Happy Bhai Dooj, हमेशा सलामत रहो!


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5. सफलता की कामना:

दीपों की रोशनी सा महकता रहे तेरा कल,

मिले कामयाबी हर मोड़ पर, खुशियों से भरा हो हर पल.

भाई दूज की ढेरों बधाइयाँ!


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भाई-बहन के अटूट प्यार को बयां करते शॉर्ट व्हाट्सएप स्टेटस:

1. "मेरी हर गलती छुपाने और हमेशा साथ खड़े रहने वाले भाई को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं."

2. "चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, तेरे बिना कोई त्योहार पूरा नहीं लगता. Happy Bhai Dooj!"

3. "दूरी सिर्फ नक्शे पर है भाई, दिल से तू हमेशा मेरे सबसे करीब है. शुभ भाई दूज."

4. "तेरे चेहरे की मुस्कान बनी रहे, एक बहन के तौर पर रब से बस यही मेरी प्रार्थना है."

5. "दुनिया के सबसे अच्छे भाई/बहन को भाई दूज का ढेर सारा प्यार और मिठाई!"


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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 10 Nov 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Happy Bhai Dooj 2026 Bhai Dooj Messages 2026
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