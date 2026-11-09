Gujarati New Year 2026: देश के अधिकांश हिस्सों में नया साल जनवरी या चैत्र महीने से शुरू होता है, लेकिन गुजरात में दिवाली के बाद नए वर्ष का स्वागत करने की सदियों पुरानी परंपरा है. यहां नए साल की शुरुआत केवल पूजा-पाठ और मिठाइयों से नहीं, बल्कि व्यापार के नए संकल्प के साथ भी होती है.

दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बहीखातों पर ‘शुभ-लाभ’ लिखने की परंपरा इसी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. इसके पीछे धार्मिक आस्था के साथ गुजरात का समृद्ध व्यापारिक इतिहास भी जुड़ा है.

गुजराती नववर्ष 2026 कब है?

इस वर्ष गुजराती नववर्ष मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा. इसे बेस्तु वरस (Bestu Varas) या नूतन वर्ष भी कहते हैं. इसी दिन गुजराती कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 2083 का आरंभ होगा.

पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा 9 नवंबर को दोपहर लगभग 12:31 बजे शुरू होकर 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे समाप्त होगी. इस बार दिवाली 8 नवंबर को मनाई गई, लेकिन 9 नवंबर को सूर्योदय के समय अमावस्या होने के कारण गुजराती नववर्ष 10 नवंबर को मनाया जाएगा.

बहीखातों पर शुभ-लाभ लिखने की परंपरा कैसे शुरू हुई?

गुजरात प्राचीन काल से व्यापार और समुद्री कारोबार का प्रमुख केंद्र रहा है. यहां के व्यापारी समुदायों में हिसाब-किताब रखने की व्यवस्थित परंपरा विकसित हुई. व्यापारिक वर्ष के आरंभ पर पुराने खातों का लेखा-जोखा पूरा करना और नए बहीखाते खोलना इसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया.

समय के साथ इस व्यावसायिक प्रक्रिया को धार्मिक स्वरूप मिला. नए खातों की शुरुआत भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ होने लगी. इसे चोपड़ा पूजन कहा जाता है. गुजराती में चोपड़ा का अर्थ बहीखाता या हिसाब-किताब की पुस्तक से है.

हालांकि, इस परंपरा की शुरुआत किस शताब्दी में हुई, इसका कोई एक सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इसे किसी एक राजा या ऐतिहासिक घटना से जोड़ना उचित नहीं होगा.

शुभ और लाभ लिखने के पीछे क्या है मान्यता?

बहीखातों पर लिखे जाने वाले दो शब्द ‘शुभ’ और ‘लाभ’ व्यापार के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण को दर्शाते हैं.

‘शुभ’ का अर्थ मंगलकारी और कल्याणकारी होता है, जबकि ‘लाभ’ का संबंध आर्थिक उन्नति से है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दोनों शब्दों को साथ लिखने का भाव यह है कि व्यापार में कमाई के साथ मंगल और सदाचार भी बना रहे.

लोकपरंपरा में शुभ और लाभ को भगवान गणेश के पुत्रों के रूप में भी बताया जाता है. हालांकि, यह कथा सभी धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में समान रूप से नहीं मिलती.

दिवाली पर चोपड़ा पूजन, फिर नए साल पर कारोबार की शुरुआत:

गुजराती व्यापारिक परिवारों में दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के साथ चोपड़ा पूजन का विशेष महत्व है. व्यापारी नए बहीखातों पर स्वस्तिक बनाते हैं, शुभ-लाभ लिखते हैं और धन की देवी लक्ष्मी तथा बुद्धि के देवता गणेश की आराधना करते हैं.

नए वर्ष में इन्हीं खातों से कारोबार का नया अध्याय शुरू करने की परंपरा है. लेकिन, सभी प्रतिष्ठान नववर्ष के दिन ही दुकान नहीं खोलते. कई व्यापारी दिवाली की छुट्टियों के बाद लाभ पंचमी पर नियमित कारोबार शुरू करते हैं.

कंप्यूटर के दौर में भी क्यों कायम है यह परंपरा?

आज व्यापार का हिसाब कागज के बहीखातों से निकलकर कंप्यूटर, मोबाइल और डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तक पहुंच चुका है. इसके बावजूद गुजरात में चोपड़ा पूजन का सांस्कृतिक महत्व बना हुआ है.

कई व्यापारी प्रतीकात्मक रूप से नए बहीखाते की पूजा करते हैं, जबकि कुछ अपने कंप्यूटर और डिजिटल लेखा प्रणाली को भी पूजन में शामिल करते हैं.

यह परंपरा बताती है कि गुजरात में व्यापार केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि पारिवारिक विरासत और धार्मिक विश्वास से जुड़ा विषय भी है.

गुजराती नववर्ष पर लोग एक-दूसरे को ‘साल मुबारक’ और ‘नूतन वर्षाभिनंदन’ कहकर शुभकामनाएं देते हैं. घरों में विशेष पकवान बनते हैं, मंदिरों में दर्शन किए जाते हैं और परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है.

इस तरह दिवाली के बाद आने वाला गुजराती नववर्ष केवल कैलेंडर बदलने का अवसर नहीं, बल्कि नए विश्वास, नए हिसाब और नई शुरुआत का उत्सव भी है.

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