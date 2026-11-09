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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGujarati New Year 2026: दिवाली के बाद गुजरात में क्यों बदल जाता है साल? ‘शुभ-लाभ’ से जुड़ा है व्यापार का इतिहास

Gujarati New Year 2026: दिवाली के बाद गुजरात में क्यों बदल जाता है साल? ‘शुभ-लाभ’ से जुड़ा है व्यापार का इतिहास

Gujarati New Year 2026: गुजराती नववर्ष 10 नवंबर को मनाया जाएगा. जानें बेस्तु वरस का महत्व, चोपड़ा पूजन का इतिहास और बहीखातों पर शुभ-लाभ लिखने की परंपरा.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 09 Nov 2026 03:05 PM (IST)
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Gujarati New Year 2026: देश के अधिकांश हिस्सों में नया साल जनवरी या चैत्र महीने से शुरू होता है, लेकिन गुजरात में दिवाली के बाद नए वर्ष का स्वागत करने की सदियों पुरानी परंपरा है. यहां नए साल की शुरुआत केवल पूजा-पाठ और मिठाइयों से नहीं, बल्कि व्यापार के नए संकल्प के साथ भी होती है. 

दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बहीखातों पर ‘शुभ-लाभ’ लिखने की परंपरा इसी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. इसके पीछे धार्मिक आस्था के साथ गुजरात का समृद्ध व्यापारिक इतिहास भी जुड़ा है.

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गुजराती नववर्ष 2026 कब है?

इस वर्ष गुजराती नववर्ष मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा. इसे बेस्तु वरस (Bestu Varas) या नूतन वर्ष भी कहते हैं. इसी दिन गुजराती कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 2083 का आरंभ होगा.

पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा 9 नवंबर को दोपहर लगभग 12:31 बजे शुरू होकर 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे समाप्त होगी. इस बार दिवाली 8 नवंबर को मनाई गई, लेकिन 9 नवंबर को सूर्योदय के समय अमावस्या होने के कारण गुजराती नववर्ष 10 नवंबर को मनाया जाएगा. 

बहीखातों पर शुभ-लाभ लिखने की परंपरा कैसे शुरू हुई?

गुजरात प्राचीन काल से व्यापार और समुद्री कारोबार का प्रमुख केंद्र रहा है. यहां के व्यापारी समुदायों में हिसाब-किताब रखने की व्यवस्थित परंपरा विकसित हुई. व्यापारिक वर्ष के आरंभ पर पुराने खातों का लेखा-जोखा पूरा करना और नए बहीखाते खोलना इसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया.

समय के साथ इस व्यावसायिक प्रक्रिया को धार्मिक स्वरूप मिला. नए खातों की शुरुआत भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ होने लगी. इसे चोपड़ा पूजन कहा जाता है. गुजराती में चोपड़ा का अर्थ बहीखाता या हिसाब-किताब की पुस्तक से है.

हालांकि, इस परंपरा की शुरुआत किस शताब्दी में हुई, इसका कोई एक सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इसे किसी एक राजा या ऐतिहासिक घटना से जोड़ना उचित नहीं होगा.

शुभ और लाभ लिखने के पीछे क्या है मान्यता?

बहीखातों पर लिखे जाने वाले दो शब्द ‘शुभ’ और ‘लाभ’ व्यापार के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण को दर्शाते हैं.

‘शुभ’ का अर्थ मंगलकारी और कल्याणकारी होता है, जबकि ‘लाभ’ का संबंध आर्थिक उन्नति से है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दोनों शब्दों को साथ लिखने का भाव यह है कि व्यापार में कमाई के साथ मंगल और सदाचार भी बना रहे.

लोकपरंपरा में शुभ और लाभ को भगवान गणेश के पुत्रों के रूप में भी बताया जाता है. हालांकि, यह कथा सभी धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में समान रूप से नहीं मिलती.

दिवाली पर चोपड़ा पूजन, फिर नए साल पर कारोबार की शुरुआत:

गुजराती व्यापारिक परिवारों में दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के साथ चोपड़ा पूजन का विशेष महत्व है. व्यापारी नए बहीखातों पर स्वस्तिक बनाते हैं, शुभ-लाभ लिखते हैं और धन की देवी लक्ष्मी तथा बुद्धि के देवता गणेश की आराधना करते हैं.

नए वर्ष में इन्हीं खातों से कारोबार का नया अध्याय शुरू करने की परंपरा है. लेकिन, सभी प्रतिष्ठान नववर्ष के दिन ही दुकान नहीं खोलते. कई व्यापारी दिवाली की छुट्टियों के बाद लाभ पंचमी पर नियमित कारोबार शुरू करते हैं. 

कंप्यूटर के दौर में भी क्यों कायम है यह परंपरा?

आज व्यापार का हिसाब कागज के बहीखातों से निकलकर कंप्यूटर, मोबाइल और डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तक पहुंच चुका है. इसके बावजूद गुजरात में चोपड़ा पूजन का सांस्कृतिक महत्व बना हुआ है.

कई व्यापारी प्रतीकात्मक रूप से नए बहीखाते की पूजा करते हैं, जबकि कुछ अपने कंप्यूटर और डिजिटल लेखा प्रणाली को भी पूजन में शामिल करते हैं.

यह परंपरा बताती है कि गुजरात में व्यापार केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि पारिवारिक विरासत और धार्मिक विश्वास से जुड़ा विषय भी है.

गुजराती नववर्ष पर लोग एक-दूसरे को ‘साल मुबारक’ और ‘नूतन वर्षाभिनंदन’ कहकर शुभकामनाएं देते हैं. घरों में विशेष पकवान बनते हैं, मंदिरों में दर्शन किए जाते हैं और परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है.

इस तरह दिवाली के बाद आने वाला गुजराती नववर्ष केवल कैलेंडर बदलने का अवसर नहीं, बल्कि नए विश्वास, नए हिसाब और नई शुरुआत का उत्सव भी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:05 PM (IST)
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Gujarati New Year Diwali 2026
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