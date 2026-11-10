Bhai Dooj 2026: 10 या 11 नवंबर कब है भाई दूज? देखें द्वितीया तिथि का सही समय और यम पूजा विधि

Bhai Dooj 2026: दीपावली के पांच दिवसीय दीपोत्सव का समापन भाई-बहन के अटूट स्नेह और विश्वास के प्रतीक 'भाई दूज' के साथ होता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह पावन पर्व मनाया जाता है. इसे देश भर में भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया और भाऊ बीज जैसे विविध नामों से जाना जाता है.

इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की मंगल कामना करती हैं, वहीं भाई अपनी बहनों को स्नेह स्वरूप उपहार भेंट करते हैं.

भाई दूज 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

उदयातिथि के मान के अनुसार इस वर्ष भाई दूज का पर्व 11 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा.

द्वितीया तिथि का प्रारंभ: 10 नवंबर को दोपहर 02:01 बजे से

द्वितीया तिथि का समापन: 11 नवंबर को दोपहर 03:54 बजे तक

शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में उदयातिथि यानी सूर्योदय कालीन तिथि की मान्यता सर्वोपरि होती है. 11 नवंबर को सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि व्याप्त रहने के कारण इसी दिन भाई दूज का पर्व मनाना श्रेष्ठ और शास्त्रसम्मत है.

भाई दूज की प्रामाणिक पूजा विधि:

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज पर यमराज, चित्रगुप्त और यमदूतों की आराधना का विधान है:

संकल्प व अर्घ्य: शुभ मुहूर्त में पूजा की थाली तैयार करें. इसमें रोली, अक्षत, कलावा, दीपक और मिष्ठान रखें. सर्वप्रथम यमराज, चित्रगुप्त और यम के दूतों का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पित करें.

दीर्घायु की प्रार्थना: बहनें यमदेव की प्रतिमा या चित्र का पूजन कर अपने भाई की लंबी आयु और संकटों से रक्षा के लिए प्रार्थना करें.

तिलक और आरती: भाई को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाएं. उनके माथे पर रोली-अक्षत का तिलक लगाएं, कलावा बांधें और आरती उतारें.

स्नेह भोज: तिलक के उपरांत बहनें अपने हाथों से भाई को सुरुचिपूर्ण भोजन कराएं. मान्यता है कि इस दिन बहन के घर या उसके हाथ से भोजन करने से भाई के जीवन के कष्ट कटते हैं और आयु में वृद्धि होती है.

उपहार व आशीष: भोजनोपरांत भाई अपनी सामर्थ्य अनुसार बहन को उपहार भेंट कर उनके सुखी जीवन की कामना करते हैं.

यम द्वितीया और यमुना स्नान का पौराणिक महत्व:

इस पर्व को 'यम द्वितीया' क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत पावन पौराणिक आख्यान जुड़ा है. कथा के अनुसार, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के बारंबार बुलावे पर उनके घर पहुंचे थे. यमुना जी ने अत्यंत हर्ष के साथ भाई यम का स्वागत-सत्कार किया, तिलक लगाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया.

बहन के निश्छल स्नेह से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा. तब यमुना जी ने वर मांगा कि इस तिथि पर जो भी भाई-बहन यमुना नदी में स्नान कर यमराज और यमुना का पूजन करेंगे, उन्हें अकाल मृत्यु और यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिले. यमराज ने तथास्तु कहा. स्कंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि इस पावन तिथि पर यमदेव का पूजन करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

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