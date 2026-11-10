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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 10 November 2026: गोवर्धन पूजा सुबह 6:40 से, प्रतिपदा दोपहर 2 बजे तक

Aaj Ka Panchang 10 November 2026: गोवर्धन पूजा सुबह 6:40 से, प्रतिपदा दोपहर 2 बजे तक

Aaj Ka Panchang 10 November 2026: आज नई दिल्ली में 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा का मुहूर्त सुबह 6:40 से 8:50 तक है. प्रतिपदा दोपहर 2 बजे तक रहेगी. जानें आज का राहुकाल और भाई दूज का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 10 Nov 2026 06:10 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: मंगलवार 10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट है. नई दिल्ली-NCR में गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक है. कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा दोपहर 2:00 बजे समाप्त होगी. इसके बाद द्वितीया शुरू होगी, लेकिन भाई दूज का तिलक बुधवार, 11 नवंबर को होगा. आज का राहुकाल दोपहर 2:47 से शाम 4:09 बजे तक है.

गोवर्धन पूजा के लिए 8:50 देखें, प्रतिपदा के लिए दोपहर 2 बजे

सूर्योदय के साथ गोवर्धन पूजा का मुहूर्त शुरू होगा. सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक 2 घंटे 10 मिनट का समय है. घर में पूजा और अन्नकूट का भोग साथ रखने की परंपरा है, तो तैयारी सुबह की इस अवधि को ध्यान में रखकर करें.

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पंचांग में दोपहर 2 बजे का समय भी दिखेगा. वह प्रतिपदा की समाप्ति है. प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त सुबह 8:50 बजे खत्म हो जाएगा, जबकि प्रतिपदा उसके बाद भी रहेगी. इसी तरह प्रतिपदा समाप्त होने का मतलब यह नहीं कि उसके बाद रोज की आरती या भोग नहीं लगाया जा सकता. यहां समय खास तौर पर गोवर्धन पूजा की सुबह वाली अवधि के लिए दिया गया है.

द्वितीया आज लगेगी, भाई दूज का तिलक कल क्यों?

द्वितीया 10 नवंबर दोपहर 2 बजे से 11 नवंबर दोपहर 3:53 बजे तक रहेगी. नई दिल्ली के लिए भाई दूज का तिलक बुधवार को दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक है. यह अपराह्न का समय है, यानी दिन के दूसरे हिस्से में तिलक के लिए दी गई अवधि. मंगलवार को द्वितीया लगने का समय और बुधवार को तिलक का मुहूर्त पंचांग में अलग-अलग दर्ज हैं. परिवार में तिलक के लिए समय तय कर रहे हैं तो बुधवार की अवधि नोट करें.

10 नवंबर का पंचांग: सुबह नक्षत्र बदलेगा, दोपहर में तिथि

वार, पक्ष और मास: मंगलवार, शुक्ल पक्ष. पूर्णिमांत और अमांत दोनों में कार्तिक
तिथि: प्रतिपदा दोपहर 2:00 बजे तक, फिर द्वितीया
नक्षत्र: विशाखा सुबह 9:19 बजे तक, फिर अनुराधा
योग: शोभन 11 नवंबर तड़के 3:10 बजे तक, फिर अतिगंड
करण: बव दोपहर 2:00 तक, बालव 11 नवंबर तड़के 2:53 तक, फिर कौलव
सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में. इस पंचांग दिवस में राशि परिवर्तन नहीं
सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:40 और शाम 5:30 बजे
चंद्रोदय और चंद्रास्त: सुबह 7:38 और शाम 5:52 बजे

गोवर्धन पूजा का पूरा सुबह वाला मुहूर्त विशाखा नक्षत्र में है. अनुराधा सुबह 9:19 बजे, यानी पूजा का मुहूर्त समाप्त होने के बाद शुरू होगी. नक्षत्र बदलने पर भी चंद्रमा वृश्चिक में ही रहेगा. करण और योग के अगले बदलाव आधी रात के बाद हैं. इसलिए तालिका में उनके साथ 11 नवंबर लिखा गया है, भले ही वे मंगलवार के सूर्योदय से शुरू हुए पंचांग में आते हों.

आज का राहुकाल और दूसरे मुहूर्त

राहुकाल: दोपहर 2:47-शाम 4:09
यमगण्ड: सुबह 9:22-10:44
गुलिक काल: दोपहर 12:05-1:26
दुष्टमुहूर्त: सुबह 8:50-9:33 और रात 10:46-11:39
वर्ज्य: दोपहर 1:42-3:27
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:54-5:47
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43-दोपहर 12:27
विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:37
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:30-5:56
निशिता मुहूर्त: रात 11:39-11 नवंबर तड़के 12:32
अमृत काल: 11 नवंबर तड़के 12:14-1:59

सुबह का पहला दुष्टमुहूर्त 8:50 बजे, गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त समाप्त होने पर शुरू होगा. राहुकाल दोपहर में है. वह सुबह की पूजा की अवधि से नहीं टकराता. पंचांग में विंछूड़ो पूरे दिन और आडल योग सुबह 9:19 से 11 नवंबर के सूर्योदय तक दर्ज है.

आज अन्नकूट के साथ बलि प्रतिपदा, गुजराती नववर्ष और इष्टि भी हैं. भद्रा, चंद्र नक्षत्र वाला पंचक और गंडमूल इस दिन दर्ज नहीं हैं.

आज की 3 जरूरी बातें: गोवर्धन पूजा सुबह 6:40-8:50 बजे है. प्रतिपदा दोपहर 2 बजे समाप्त होगी. भाई दूज का तिलक 11 नवंबर दोपहर 1:10-3:20 बजे है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Nov 2026 06:10 AM (IST)
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Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal Diwali 2026 Govardhan Puja 2026
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