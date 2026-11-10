Aaj Ka Panchang: मंगलवार 10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट है. नई दिल्ली-NCR में गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक है. कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा दोपहर 2:00 बजे समाप्त होगी. इसके बाद द्वितीया शुरू होगी, लेकिन भाई दूज का तिलक बुधवार, 11 नवंबर को होगा. आज का राहुकाल दोपहर 2:47 से शाम 4:09 बजे तक है.

गोवर्धन पूजा के लिए 8:50 देखें, प्रतिपदा के लिए दोपहर 2 बजे

सूर्योदय के साथ गोवर्धन पूजा का मुहूर्त शुरू होगा. सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक 2 घंटे 10 मिनट का समय है. घर में पूजा और अन्नकूट का भोग साथ रखने की परंपरा है, तो तैयारी सुबह की इस अवधि को ध्यान में रखकर करें.

पंचांग में दोपहर 2 बजे का समय भी दिखेगा. वह प्रतिपदा की समाप्ति है. प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त सुबह 8:50 बजे खत्म हो जाएगा, जबकि प्रतिपदा उसके बाद भी रहेगी. इसी तरह प्रतिपदा समाप्त होने का मतलब यह नहीं कि उसके बाद रोज की आरती या भोग नहीं लगाया जा सकता. यहां समय खास तौर पर गोवर्धन पूजा की सुबह वाली अवधि के लिए दिया गया है.

द्वितीया आज लगेगी, भाई दूज का तिलक कल क्यों?

द्वितीया 10 नवंबर दोपहर 2 बजे से 11 नवंबर दोपहर 3:53 बजे तक रहेगी. नई दिल्ली के लिए भाई दूज का तिलक बुधवार को दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक है. यह अपराह्न का समय है, यानी दिन के दूसरे हिस्से में तिलक के लिए दी गई अवधि. मंगलवार को द्वितीया लगने का समय और बुधवार को तिलक का मुहूर्त पंचांग में अलग-अलग दर्ज हैं. परिवार में तिलक के लिए समय तय कर रहे हैं तो बुधवार की अवधि नोट करें.

10 नवंबर का पंचांग: सुबह नक्षत्र बदलेगा, दोपहर में तिथि

वार, पक्ष और मास: मंगलवार, शुक्ल पक्ष. पूर्णिमांत और अमांत दोनों में कार्तिक

तिथि: प्रतिपदा दोपहर 2:00 बजे तक, फिर द्वितीया

नक्षत्र: विशाखा सुबह 9:19 बजे तक, फिर अनुराधा

योग: शोभन 11 नवंबर तड़के 3:10 बजे तक, फिर अतिगंड

करण: बव दोपहर 2:00 तक, बालव 11 नवंबर तड़के 2:53 तक, फिर कौलव

सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में. इस पंचांग दिवस में राशि परिवर्तन नहीं

सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:40 और शाम 5:30 बजे

चंद्रोदय और चंद्रास्त: सुबह 7:38 और शाम 5:52 बजे

गोवर्धन पूजा का पूरा सुबह वाला मुहूर्त विशाखा नक्षत्र में है. अनुराधा सुबह 9:19 बजे, यानी पूजा का मुहूर्त समाप्त होने के बाद शुरू होगी. नक्षत्र बदलने पर भी चंद्रमा वृश्चिक में ही रहेगा. करण और योग के अगले बदलाव आधी रात के बाद हैं. इसलिए तालिका में उनके साथ 11 नवंबर लिखा गया है, भले ही वे मंगलवार के सूर्योदय से शुरू हुए पंचांग में आते हों.

आज का राहुकाल और दूसरे मुहूर्त

राहुकाल: दोपहर 2:47-शाम 4:09

यमगण्ड: सुबह 9:22-10:44

गुलिक काल: दोपहर 12:05-1:26

दुष्टमुहूर्त: सुबह 8:50-9:33 और रात 10:46-11:39

वर्ज्य: दोपहर 1:42-3:27

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:54-5:47

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43-दोपहर 12:27

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:37

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:30-5:56

निशिता मुहूर्त: रात 11:39-11 नवंबर तड़के 12:32

अमृत काल: 11 नवंबर तड़के 12:14-1:59

सुबह का पहला दुष्टमुहूर्त 8:50 बजे, गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त समाप्त होने पर शुरू होगा. राहुकाल दोपहर में है. वह सुबह की पूजा की अवधि से नहीं टकराता. पंचांग में विंछूड़ो पूरे दिन और आडल योग सुबह 9:19 से 11 नवंबर के सूर्योदय तक दर्ज है.

आज अन्नकूट के साथ बलि प्रतिपदा, गुजराती नववर्ष और इष्टि भी हैं. भद्रा, चंद्र नक्षत्र वाला पंचक और गंडमूल इस दिन दर्ज नहीं हैं.

आज की 3 जरूरी बातें: गोवर्धन पूजा सुबह 6:40-8:50 बजे है. प्रतिपदा दोपहर 2 बजे समाप्त होगी. भाई दूज का तिलक 11 नवंबर दोपहर 1:10-3:20 बजे है.

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