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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मApara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी व्रत का दिन बनाएं शुभ, शाम होते ही इन जगहों पर जलाएं दीप

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी व्रत का दिन बनाएं शुभ, शाम होते ही इन जगहों पर जलाएं दीप

Apara Ekadashi Vrat 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर आज 13 मई को अपरा एकादशी व्रत मनाया जा रहा है. आज के दिन को शुभ बनाने और लक्ष्मी कृपा पाने के लिए शाम होते ही इन जगहों पर दीपक जरूर जलाएं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 13 May 2026 10:40 AM (IST)
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Apara Ekadashi Vrat 2026: अपरा एकादशी हिंदू धर्म की विशेष एकादशी तिथि में एक है, जो ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पड़ती है. अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि, अपरा एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में अपार सुख-समृद्धि मिलती है.

पंचांग के अनुसार, अपरा एकादशी आज बुधवार 13 मई 2026 को है. एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई दोपहर 2:52 पर हो चुकी थी और 13 मई दोपहर 1 बजकर 29 मिनट पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी. उदयातिथि के मुताबिक 13 मई को ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. वहीं 14 अप्रैल को व्रत का पारण किया जाएगा. पारण के लिए सुबह 5:31 से 8:14 मिनट तक का समय रहेगा.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, अपरा एकादशी पर स्नान, व्रत, पूजा-पाठ और दान आदि जैसे कार्य पुण्यदायी माने जाते हैं. साथ ही इस एकादशी पर सूर्यास्त के बाद कुछ विशेष स्थानों पर दीप जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है. अपरा एकादशी के अवसर को शुभ बनाने के लिए आज शाम होते ही इन जगहों पर दीपक अवश्य जलाएं. इससे घर-परिवार में शुभता और सकारात्मकता का आगमन होगा.

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अपरा एकादशी पर सूर्यास्त के बाद जलाएं इन जगहों पर दीपक (Apara Ekadashi 2026 Deepak Upay)

  • लक्ष्मी नारायण- आज अपरा एकादशी के शाम की पूजा के समय एक घी का दीपक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के समक्ष जरूर जलाएं और मंगल कामना करें. प्रदोष काल में जलाया गया यह दीप आपके जीवन में सुख-समृद्धि ला सकता है.
  • मुख्य द्वार- एकादशी के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार या आंगन में एक दीपक जलाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर पर शुभता का वास होता है.
  • तुलसी के पास- एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. आप यह उपाय नियमित रूप से भी कर सकते हैं. इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है.
  • नदी सरोवर- एकादशी की शाम किसी पवित्र नदी, सरोवर के पास भी शाम के समय दीपक जलाना चाहिए. यदि पास में नदी-सरोवर ना हो तो आप कुएं के पास या मंदिर के प्रांगण में भी दीपक जला सकते हैं. इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष प्राप्ति होती है.

दीपक जलाने से क्या होता है?

पूजा-पाठ में दीपक जलाना बहुत शुभ होता है. एकादशी के दिन पूजा में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने यदि दीपक जलाए जाए तो इससे भगवान की कृपा मिलती है. वहीं एकादशी पर यदि अखंड दीप जलाए जाए तो इसे और भी शुभ माना जाता है. अखंड दीप से घर का वातावरण भी सात्विक बना रहता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 13 May 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Vishnu Puja Maa Laxmi Ekadashi Vrat Deepak Upay Apara Ekadashi 2026
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