Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी व्रत का दिन बनाएं शुभ, शाम होते ही इन जगहों पर जलाएं दीप

Apara Ekadashi Vrat 2026: अपरा एकादशी हिंदू धर्म की विशेष एकादशी तिथि में एक है, जो ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पड़ती है. अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि, अपरा एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में अपार सुख-समृद्धि मिलती है.

पंचांग के अनुसार, अपरा एकादशी आज बुधवार 13 मई 2026 को है. एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई दोपहर 2:52 पर हो चुकी थी और 13 मई दोपहर 1 बजकर 29 मिनट पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी. उदयातिथि के मुताबिक 13 मई को ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. वहीं 14 अप्रैल को व्रत का पारण किया जाएगा. पारण के लिए सुबह 5:31 से 8:14 मिनट तक का समय रहेगा.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, अपरा एकादशी पर स्नान, व्रत, पूजा-पाठ और दान आदि जैसे कार्य पुण्यदायी माने जाते हैं. साथ ही इस एकादशी पर सूर्यास्त के बाद कुछ विशेष स्थानों पर दीप जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है. अपरा एकादशी के अवसर को शुभ बनाने के लिए आज शाम होते ही इन जगहों पर दीपक अवश्य जलाएं. इससे घर-परिवार में शुभता और सकारात्मकता का आगमन होगा.

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अपरा एकादशी पर सूर्यास्त के बाद जलाएं इन जगहों पर दीपक (Apara Ekadashi 2026 Deepak Upay)

लक्ष्मी नारायण - आज अपरा एकादशी के शाम की पूजा के समय एक घी का दीपक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के समक्ष जरूर जलाएं और मंगल कामना करें. प्रदोष काल में जलाया गया यह दीप आपके जीवन में सुख-समृद्धि ला सकता है.

- आज अपरा एकादशी के शाम की पूजा के समय एक घी का दीपक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के समक्ष जरूर जलाएं और मंगल कामना करें. प्रदोष काल में जलाया गया यह दीप आपके जीवन में सुख-समृद्धि ला सकता है. मुख्य द्वार- एकादशी के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार या आंगन में एक दीपक जलाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर पर शुभता का वास होता है.

एकादशी के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार या आंगन में एक दीपक जलाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर पर शुभता का वास होता है. तुलसी के पास- एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. आप यह उपाय नियमित रूप से भी कर सकते हैं. इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है.

एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. आप यह उपाय नियमित रूप से भी कर सकते हैं. इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है. नदी सरोवर- एकादशी की शाम किसी पवित्र नदी, सरोवर के पास भी शाम के समय दीपक जलाना चाहिए. यदि पास में नदी-सरोवर ना हो तो आप कुएं के पास या मंदिर के प्रांगण में भी दीपक जला सकते हैं. इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष प्राप्ति होती है.

दीपक जलाने से क्या होता है?

पूजा-पाठ में दीपक जलाना बहुत शुभ होता है. एकादशी के दिन पूजा में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने यदि दीपक जलाए जाए तो इससे भगवान की कृपा मिलती है. वहीं एकादशी पर यदि अखंड दीप जलाए जाए तो इसे और भी शुभ माना जाता है. अखंड दीप से घर का वातावरण भी सात्विक बना रहता है.

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