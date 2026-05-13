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Ekadashi 2026: ज्येष्ठ माह में 4 एकादशी का संयोग, जानें अपरा, पद्मिनी, परमा और निर्जला एकादशी व्रत की तिथि
Jyeshtha Ekadashi Vrat 2026: हर महीने में दो एकादशी व्रत पड़ते हैं. लेकिन इस साल अधिकमास लगने के कारण ज्येष्ठ में 4 एकादशी का संयोग बना है, जिसमें अपरा, पद्मिनी, परमा और निर्जला एकादशी व्रत शामिल है.
एकादशी व्रत 2026
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Published at : 13 May 2026 06:30 AM (IST)
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