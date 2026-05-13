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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोEkadashi 2026: ज्येष्ठ माह में 4 एकादशी का संयोग, जानें अपरा, पद्मिनी, परमा और निर्जला एकादशी व्रत की तिथि

Ekadashi 2026: ज्येष्ठ माह में 4 एकादशी का संयोग, जानें अपरा, पद्मिनी, परमा और निर्जला एकादशी व्रत की तिथि

Jyeshtha Ekadashi Vrat 2026: हर महीने में दो एकादशी व्रत पड़ते हैं. लेकिन इस साल अधिकमास लगने के कारण ज्येष्ठ में 4 एकादशी का संयोग बना है, जिसमें अपरा, पद्मिनी, परमा और निर्जला एकादशी व्रत शामिल है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 13 May 2026 06:30 AM (IST)
Jyeshtha Ekadashi Vrat 2026: हर महीने में दो एकादशी व्रत पड़ते हैं. लेकिन इस साल अधिकमास लगने के कारण ज्येष्ठ में 4 एकादशी का संयोग बना है, जिसमें अपरा, पद्मिनी, परमा और निर्जला एकादशी व्रत शामिल है.

एकादशी व्रत 2026

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हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इस साल 2026 में अधिकमास लग रहा है, जिसमें ज्येष्ठ का महीना दो बार रहेगा. वहीं अधिकमास मास 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा.
हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इस साल 2026 में अधिकमास लग रहा है, जिसमें ज्येष्ठ का महीना दो बार रहेगा. वहीं अधिकमास मास 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा.
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आमतौर पर एक महीने में दो बार एकादशी तिथि पड़ती है, जोकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है. लेकिन इस बार ज्येष्ठ माह मे 4 एकादशी व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है. नोट करें एकादशी व्रत की तिथियां.
आमतौर पर एक महीने में दो बार एकादशी तिथि पड़ती है, जोकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है. लेकिन इस बार ज्येष्ठ माह मे 4 एकादशी व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है. नोट करें एकादशी व्रत की तिथियां.
Published at : 13 May 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Nirjala Ekadashi Adhik Maas 2026 Apara Ekadashi 2026 Jyeshtha Month 2026 Ekadashi Vrat 2026

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