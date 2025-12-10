अनगिनत इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। खुश रहने के लिए अपनी ज़रूरतों को सरल बनाना और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना आवश्यक है।
Osho Teachings: ओशो ने अपने जीवन काल में हर मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. जो व्यक्ति के मन को शांत रखने में मदद करता है. ऐसे ही ओशो ने जीवन को तनाव और समस्याओं से दूर, खुश और टेंशन फ्री रहने के लिए 5 उपदेश बताए हैं, जिससे व्यक्ति अपने आप को खुश, संतुष्ट और टेंशन फ्री रहने में रख सकता है.
भविष्य कि चिंता ना कर के वर्तमान में जिएं
ओशो के मुताबिक, किसी भी इंसान के जीवन की खुशी वर्तमान में छिपी है. अगर व्यक्ति अतीत या भविष्य कि चिंता किए बगैर, आज के समय को खुल कर जीए और रोजाना कुछ समय खुद के लिए निकाले तो आप अपनी सांसो, आसपास की चीजों और प्रकृति का आनंद ले सकेंगे.
खुद की कमियों को स्वीकार करें
ओशो के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जब खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, जैसे खुद की कमियां और गलतियां तब वे अपने आप से प्यार करने लगता है. आप जैसे भी हैं बिना कुछ सोचे खुद को स्वीकार करें और अपनी बुराइ करना छोड़ दें और खुद को स्वीकारें.
खुद को अभिव्यक्त करें
ओशो मानते हैं कि रचनात्मकता और अपनी बात खुलकर कहना ही असली खुशियों का आधार है. अपनी भावनाओं और सोच को दबाकर न रखें. जीवन में किसी न किसी शौक को जगह दें, कुछ ऐसा जो आपको खुद से जोड़ दे.
जब आप अपने मन की बात आसानी से व्यक्त कर पाते हैं तब, आपके अंदर एक अलग ही हल्कापन और खुशी महसूस होती है.
मेडिटेशन को आदत बनाएं
ओशो के अनुसार ध्यान मन को शांत करता है और हमें अपनी भीतर की खुशी से जोड़ता है. यह हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने से मुक्त करता है. दिन में सिर्फ 10–15 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना मन को काफी हल्का कर देता है.
यह साधारण-सा अभ्यास भी आपको मानसिक रूप से बेहद संतुलित बना सकता है.
इच्छाओं का बोझ हल्का करें
ओशो कहते हैं कि अनगिनत इच्छाएं ही दुख का कारण बनती हैं. खुश रहने के लिए अपनी ज़रूरतों को सरल बनाना ज़रूरी है. जो आपके पास है, उसमें संतुष्टि महसूस करने की कला सीखें. अपनी आवश्यकताओं और चाहतों की एक सूची बनाकर देखें, सच में आपको किन चीजों की जरूरत है और किनका बोझ सिर्फ मन पर है. बेवजह की चीज़ों को पकड़कर रखना छोड़ दें, और जीवन को हल्का महसूस करें.
