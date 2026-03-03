हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Digital Holi Celebration: ससुराल से दूर हैं? इस होली की सुबह बस ये 1 काम कर लेना, सात समंदर पार से भी बरस पड़ेगा सास-ससुर का प्यार! दूर रहकर भी 'परफेक्ट बहू' बनने का ये सीक्रेट तरीका कोई नहीं बताएगा.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 03 Mar 2026 08:41 PM (IST)
Preferred Sources

Holi Celebration: होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह रिश्तों में गुलाल मलने और पुरानी कड़वाहटों को होलिका की अग्नि में स्वाहा करने का पर्व है. लेकिन आधुनिक दौर में करियर, पढ़ाई या मजबूरी के चलते कई बहुएं अपने सास-ससुर से दूर, किसी दूसरे शहर या विदेश (USA, UK, Canada आदि) में रहती हैं.

ऐसे में मन में एक कसक रहती है- 'क्या मैं दूर रहकर अपनी परंपराएं निभा पा रही हूं?'

अगर आप भी इस साल अपने ससुराल से दूर हैं, तो यह जानकारी आपके लिए है. जानिए कैसे आप दूर रहकर भी 'आदर्श बहू' का कर्तव्य निभा सकती हैं और अपनी होली को यादगार बना सकती हैं.

'डिजिटल चरण स्पर्श': तकनीक से मिटाएं दूरियां

शास्त्रों में 'भाव' को प्रधान माना गया है. यदि आप शारीरिक रूप से सास-ससुर के पैर नहीं छू सकतीं, तो वीडियो कॉल आपका सबसे बड़ा सहारा है.

  • ब्रह्म मुहूर्त का संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पारंपरिक कपड़े (साड़ी या सूट) पहनें.
  • लाइव आशीर्वाद: सास-ससुर को वीडियो कॉल करें. फोन को जमीन की ओर झुकाकर प्रतीकात्मक रूप से उनके चरण स्पर्श करें.
  • गुलाल का आदान-प्रदान: कैमरे के सामने अपने हाथ में गुलाल लेकर उनके नाम का टीका अपने माथे पर लगाएं. यकीन मानिए, आपकी यह छोटी सी कोशिश उनकी आंखों में खुशी के आंसू ला देगी.

'सास की रसोई' का स्वाद, सात समंदर पार

एक बहू के लिए ससुराल की परंपराओं को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका है- स्वाद.

  1. रेसिपी कॉल: होली से एक दिन पहले अपनी सास को फोन करें और पूछें, 'मां जी, इस बार गुझिया में मिठास कैसे लाऊं? आपके हाथ जैसा स्वाद नहीं आ रहा.' यह एक वाक्य उन्हें महसूस कराएगा कि वे आज भी आपके जीवन और रसोई का केंद्र हैं.
  2. भोग और प्रसाद: जो भी पकवान (गुझिया, मालपुआ, दही भल्ले) आप बनाएं, उसका पहला हिस्सा भगवान को और दूसरा हिस्सा 'पितरों' व 'बड़ों' के नाम पर निकालें.

'सीधा' और दान-पुण्य का विधान

हिंदू धर्म में त्योहारों पर दान का विशेष महत्व है. यदि आप ससुराल में सेवा नहीं कर पा रही हैं, तो सास-ससुर के नाम से किसी गौशाला या अनाथालय में ऑनलाइन दान करें.

यदि संभव हो, तो अपने शहर के किसी मंदिर में पंडित-पुरोहित को फल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करें. इसे 'सीधा निकालना' कहते हैं, जो बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है.

नई बहू के लिए विशेष: पहली होली के नियम

अगर आपकी शादी को एक साल भी नहीं हुआ है और आप दूर हैं, तो कुछ वर्जनाओं (Restrictions) का पालन करना पड़ता है:

  1. होलिका दहन का नियम: कई समुदायों में पहली होली पर बहू सास के साथ नहीं रहती या एक ही आग नहीं देखती. अगर आप दूर हैं, तो यह नियम अपने आप पल रहा है. आप अपने स्थान पर शांति से पूजा करें.
  2. मायके का मान: दूर देश में रहने वाली बहुएं अपने मायके वालों से भी बात करें, क्योंकि पहली होली पर 'कोथली' या 'बायना' भेजने की परंपरा होती है.
कार्य महत्व कैसे करें
सुबह का फोन सम्मान वीडियो कॉल पर आशीर्वाद लें
पारंपरिक पहनावा संस्कार पीला या सफेद पारंपरिक परिधान पहनें
उपहार प्रेम ई-कॉमर्स साइट से मिठाई या कपड़े भेजें
पड़ोसियों के साथ होली सामाजिकता वसुधैव कुटुंबकम' के भाव से त्योहार मनाएं

विदेशी धरती पर 'भारतीय संस्कृति' की ब्रांड एंबेसडर

जब आप विदेश में होती हैं, तो आप सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि भारत की प्रतिनिधि होती हैं. वहां के स्थानीय भारतीय समुदाय (Indian Association) के साथ होली मनाएं. अपने विदेशी पड़ोसियों को तिलक लगाएं और उन्हें भारतीय पकवान खिलाएं. यह आपकी 'सांस्कृतिक समझ' को दर्शाता है, जिसे देखकर आपके ससुराल वाले गर्व महसूस करेंगे.

सोशल मीडिया पर 'मर्यादा' और 'प्यार'

आजकल गूगल डिस्कवर और इंस्टाग्राम पर लोग 'फैमिली वैल्यूज' देखना पसंद करते हैं. अपनी और ससुराल वालों की पुरानी फोटो का कोलाज बनाकर सोशल मीडिया पर डालें और लिखें- 'दूरियां शरीर की हैं, मन की नहीं. मिस यू मम्मी-पापा.' आपकी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो दूर रहने वाली अन्य बहुओं को प्रेरणा दे.

वह 'सरप्राइज' जो सब बदल दे

अगर बजट और समय अनुमति दे, तो अपनी सास के लिए एक 'होली केयर पैकेज' ऑर्डर करें जिसमें उनकी पसंद की साड़ी, हर्बल गुलाल और कुछ मेवे हों. यह भौतिक उपहार नहीं, बल्कि आपकी यादों का पुलिंदा है.

मन चंगा तो कठौती में गंगा

शास्त्रों का सार यही है कि 'श्रद्धावान लभते ज्ञानम्'. यदि आपके मन में अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, आपकी पूजा और आपकी होली सफल है. एक बहू के रूप में आपका खुश रहना और अपनी परंपराओं को गर्व से निभाना ही आपके ससुराल वालों के लिए सबसे बड़ा उपहार है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ईरान-इजराइल जंग ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया और सच साबित हुईं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. AI, कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल राशिफल, धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 03 Mar 2026 08:41 PM (IST)
Embed widget