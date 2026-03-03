हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोChandra Grahan 2026 Timing Live: साल का पहला चंद्र ग्रहण आज, 'गायब' होगा चांद, सूतक काल ने बढ़ाई टेंशन, जानें भारत में कब दिखेगा

Chandra Grahan 2026 Time in India Live Updates: होली के बीच चंद्र ग्रहण का साया! जानें कब होगा रंगों का त्योहार? इन राशियों के लिए खतरे की घंटी, सूतक काल की टाइमिंग और बचने के उपाय यहां देखें.

By : Hirdesh Kumar Singh  | Updated at : 03 Mar 2026 12:41 PM (IST)

LIVE

Key Events
चंद्र ग्रहण 2026
Source : abplive

Background

Chandra Grahan 2026 Live Updates: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही खगोलीय और ज्योतिषीय हलचल तेज हो गई है. 3 मार्च को लगने जा रहा साल का पहला चंद्र ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं है. यह ग्रहण 'होली' के त्योहार के ठीक बीच में पड़ रहा है, जिससे पूरे देश में सूतक काल और पूजा-पाठ को लेकर असमंजस की स्थिति है. क्या इस बार होली पर ग्रहण का साया रहेगा? क्या आपकी राशि के लिए यह ग्रहण खतरे की घंटी है? आइए जानते हैं पल-पल की अपडेट.

LIVE: क्या भारत में दिखेगा ग्रहण? दिल्ली-जयपुर का समय नोट कर लें

भारत में यह ग्रहण 'ग्रस्तोदय' रूप में दिखेगा. इसका मतलब है कि जब चांद निकलेगा, तो वह पहले से ही ग्रहण की चपेट में होगा.

  • दिल्ली में टाइमिंग: शाम 6:22 बजे से खेल शुरू होगा.
  • कितनी देर दिखेगा: दिल्ली में सिर्फ 25 मिनट, जयपुर में 18 मिनट और उदयपुर में मात्र 8 मिनट का ही समय मिलेगा.
  • सावधानी: सूतक काल सुबह 6:20 बजे से ही लग जाएगा, इसलिए इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहेंगे.

सावधान! इन राशियों के लिए 'खतरे की घंटी'

ज्योतिषी डॉक्टर अनीष व्यास और पंडित सुरेश श्रीमाली के मुताबिक, यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है. वहां पहले से ही 'केतु' बैठा है, जो 'ग्रहण योग' को और भी घातक बना रहा है.

  • सिंह राशि: सेहत बिगड़ सकती है, चोट लगने का डर है.
  • कन्या राशि: अचानक धन हानि और फिजूलखर्ची से बजट बिगड़ सकता है.
  • वृश्चिक राशि: मानसिक तनाव और अज्ञात भय परेशान करेगा.
  • कुंभ राशि: जीवनसाथी के साथ बड़ा झगड़ा या उनकी सेहत खराब हो सकती है.
  • मीन राशि: बनते काम अटकेंगे और गुप्त चिंताएं घेरेंगी.

अगर आपकी राशि इनमें से है, तो ग्रहण के बाद सफेद चीजों (चावल, चीनी, दूध) का दान जरूर करें.

होली 2026: 2 मार्च को ही जलेगी होलिका, जानें क्यों?

ग्रहण के कारण इस बार त्योहार की तारीखों में बड़ा बदलाव हुआ है. 3 मार्च को ग्रहण होने की वजह से होलिका दहन 2 मार्च को करना ही सबसे शुभ है. अगर आप 3 मार्च को दहन करना चाहते हैं, तो वह शाम 6:48 बजे (ग्रहण मोक्ष) के बाद ही संभव होगा. ऐसे में रंगों वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी.

बड़ी भविष्यवाणी: सुनामी, भूकंप या राजनीतिक उथल-पुथल?

डॉक्टर अनीष व्यास जो कि वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर हैं उनका मानना है कि इस ग्रहण के प्राकृतिक और वैश्विक संकेत डराने वाले हैं:

  • कुदरत का कहर: समुद्र में ऊंची लहरें (सुनामी) या बड़े भूकंप के संकेत मिल रहे हैं.
  • विमान दुर्घटना: अगले कुछ महीनों में बड़ी एयरलाइन दुर्घटना की आशंका जताई गई है.
  • सियासी घमासान: किसी बड़े नेता को लेकर दुखद खबर आ सकती है या देश में बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है.

ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें?

  • क्या करें: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते रहें. तुलसी के पत्ते पहले ही खाने-पीने की चीजों में डाल दें.
  • क्या न करें: गर्भवती महिलाएं कैंची, चाकू या सुई का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. सूतक काल में भोजन पकाने से बचें.

यह भी पढ़ें - Aaj Ka Panchang: 3 मार्च 2026 का संपूर्ण पंचांग, फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन और साल का पहला चंद्र ग्रहण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

12:41 PM (IST)  •  03 Mar 2026

Sutak Kaal and Temple Updates: सूतक लगते ही बंद हुए मंदिरों के कपाट

आज सुबह 06.20 बजे से ही पूरे देश में सूतक काल लग चुका है. लखनऊ, पटना और भोपाल समेत देश के सभी बड़े मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं. सूतक के कारण इस बार होलिका दहन की परंपरा में भी बदलाव हुआ है, क्योंकि ग्रहण काल में किसी भी प्रकार की पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना वर्जित माना गया है.

12:29 PM (IST)  •  03 Mar 2026

Chandra Grahan 2026 City-wise Timings: आपके शहर में कब दिखेगा चांद?

सावधान! भारत के आसमान में आज शाम 'खूनी चांद' का नजारा दिखेगा. दिल्ली में शाम 06.22 बजे चंद्रोदय होते ही ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो केवल 25 मिनट तक रहेगा. जयपुर में यह नजारा 18 मिनट और उदयपुर में मात्र 8 मिनट का होगा. वहीं, देश के पूर्वी राज्यों में ग्रहण की अवधि सबसे ज्यादा यानी 59 मिनट तक रहने वाली है.

